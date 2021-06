Wielkopolskie: Umowa na projekt i budowę tunelu pod linią kolejową w Kobylnicy - podpisana

Blisko 50 mln zł będzie kosztowała budowa tunelu i dróg dojazdowych pod linią kolejową nr 353 w podpoznańskiej Kobylnicy. W środę podpisano umowę z wykonawcą inwestycji finansowanej przez PKP PLK i samorządy. Tunel ma powstać do połowy 2023 r.

Oprócz zaprojektowania i budowy tunelu wykonawca, firma Strabag Sp. z o.o., przebuduje także okoliczny układ drogowy. Obiekt pod trasą kolejową Poznań Wschód - Skandawa ma mieć 70 m długości, a drogi dojazdowe około 500 m. Nowa jezdnia będzie miała 7 m szerokości. Wykonawca zbuduje także szerokie na 2 m chodnik i ścieżkę rowerową.

Starosta poznański Jan Grabkowski zaznaczył, że obecnie średnie natężenie ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy sięga 10 tys. pojazdów na dobę, a linią kolejową przejeżdża dziennie ponad 80 pociągów. Średnio szlabany na przejeździe są opuszczane co 18 minut. "Czasami jak się trafi na zamknięty szlaban, to jest problem" - podkreślił starosta.

Starosta przyznał, że do przebudowania całego układu komunikacyjnego w rejonie obecnego przejazdu kolejowego w Kobylnicy potrzebny był jeszcze jeden partner - zarządzający drogą wojewódzką nr 194 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. "Marszałek ze swoimi współpracownikami zdecydował, że będą to robić osobno i będą budować w ramach tego projektu rondo. Zostało ono już zlecone w drodze przetargu - projekt ma być zrealizowany do końca tego roku" - zapewnił.

Inwestycja będzie kosztować prawie 50 mln zł. Na cały proces realizacji partnerzy zarezerwowali 55 mln zł, z czego PKP PLK przygotowały prawie 23,1 mln zł pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Powiat poznański wyda na ten cel prawie 17,8 mln zł, a gmina Swarzędz prawie 13,9 mln zł.

Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podkreślił, że samorządy mają wiele wydatków. "Stąd sfinansowanie jednego dużego zadania powoduje, że jakichś innych, mniejszych nie realizujemy" - przyznał.

Członek zarządu PKP PLK S.A. Arnold Bresch przyznał, że ponieważ inwestycja jest współfinansowana ze środków POIŚ musi zostać zrealizowana i rozliczona do końca 2023 r. "Dysponujemy decyzją środowiskową. Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń" - powiedział.

Rozpoczęcie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania planowane jest na I kw. 2022. "Jesteśmy pod dużą presją czasu. To jest termin realny, ale uzależniony od uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę, które są teraz po stronie wykonawcy. Przewidujemy, że w ciągu jednego roku zostanie wykonany zasadniczy zakres z budową wiaduktu i to jest realne" - ocenił Bresch.

Jak zaznaczył w czasie budowy, prowadzonej etapami, kolejarze będą zamykać dla ruchu pojedyncze nitki trasy kolejowej nr 353, co zapewni kursowanie pociągów.

Podkreślił, że PKP PLK przystąpiło do projektu budowy tunelu w Kobylnicy w ramach ogólnopolskiego programu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami. "W skali całej Polski wytypowaliśmy kilkadziesiąt tego typu miejsc i zaprosiliśmy zarządców dróg do współpracy" - powiedział.

W Wielkopolsce w ramach tego programu ma powstać siedem bezkolizyjnych skrzyżowań na liniach kolejowych - w Kobylnicy, Kostrzynie, Plewiskach oraz po dwa we Wrześni i Poznaniu.

Bresch przyznał, że ws. planów budowy dwóch wiaduktów na poznańskim Golęcinie na razie PKP PLK czeka na uzyskanie przez samorząd Poznania decyzji środowiskowej. "Bardzo się obawiamy, czy uda nam się zorganizować przetarg i wyłonić wykonawcę w terminie, który umożliwi zrealizowanie inwestycji w tej perspektywie finansowej" - powiedział.

Inwestycja w podpoznańskiej Kobylnicy ma zostać zrealizowana do lipca 2023 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl