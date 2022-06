Wielkopolskie: Umowa o dofinansowaniu dokumentacji węzłów przesiadkowych na kolejowej obwodnicy Poznania

Poznań otrzyma blisko 6,3 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ośmiu zintegrowanych węzłów przesiadkowych na towarowej obwodnicy kolejowej miasta. W poniedziałek podpisano umowę w tej sprawie.

Według planów PKP PLK towarowa obwodnica Poznania ma zostać dostosowana do ruchu pociągów aglomeracyjnych. W ramach inwestycji kolejarze m.in. zbudują na linii przystanki dla składów osobowych. Poznań wraz z partnerami, gminami Suchy Las, Czerwonak i Swarzędz oraz powiatem poznańskim, opracuje dokumentację projektową budowy ośmiu węzłów przesiadkowych integrujących przyszłą trasę kolejową z komunikacją miejską.

Projekt opracowania dokumentacji węzłów jest wart łącznie 8 mln zł. W poniedziałek marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski podpisali umowę o dofinansowaniu tej inwestycji kwotą prawie 6,3 mln zł z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Marszałek Woźniak ocenił, że projekt dostosowania obwodnicy do ruchu aglomeracyjnego ma "rewolucyjny charakter". Zaznaczył, że przygotowanie dokumentacji budowy węzłów przesiadkowych jest koniecznym wstępem, "do tego, żeby później uzyskać decyzje środowiskowe i potem rozpocząć już proces inwestycyjny".

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski wyraził nadzieję, że inwestycja PKP PLK na towarowej obwodnicy miasta zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych 7 lat. "Chcemy maksymalnie wykorzystać ten potencjał, który będzie dawała kolej obwodowa. Nie da się ukryć, że faktycznie zyskają na tym mieszkańcy wschodniej i północnej części Poznania i oczywiście nasi sąsiedzi" - zaznaczył.

"Bardzo nam zależy, żeby kolej obwodowa była faktycznie dodatkową szansą, żeby się przesiąść do transportu szynowego, żeby nie wjeżdżać do miasta samochodem" - powiedział. Jak opisał, opracowanie dokumentacji węzłów przesiadkowych obejmie m.in. zaprojektowanie dojść i dojazdów do nowych przystanków kolejowych, wprowadzenie parkingów typu bike&ride, park&ride oraz kiss&ride czy zaprojektowanie odpowiednich przystanków autobusowych i tramwajowych.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wskazał, że do tej pory dzięki rozwojowi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych w sąsiedztwie stolicy regionu zbudowano 42 punkty przesiadkowe, w tym np. parkingi przy dworcach. "To było olbrzymie przedsięwzięcie w praktyce realizowane przez poszczególne gminy tudzież przez powiat, które pochłonęło z WRPO ponad 120 mln euro" -zaznaczył.

"To pokazało, jak duże znaczenie mają punkty przesiadkowe, gdzie można w płynny sposób zmienić środek lokomocji i korzystać z transportu publicznego. Dowodem na to są pełne parkingi w tych miejscowościach. Cieszy się to olbrzymim powodzeniem" - powiedział.

Jankowiak ocenił, że planowane przez kolejarzy nowe przystanki na towarowej obwodnicy Poznania muszą być zintegrowane z poznańską komunikacją miejską. "Taka integracja ma dopiero sens, bo wtedy tworzy określony system transportu zbiorowego połączonego z innymi rodzajami komunikacji zbiorowej tudzież ewentualnie z transportem indywidualnym" - powiedział.

Jankowiak ocenił, że dostosowanie obwodnicy do ruchu aglomeracyjnego może zostać zrealizowane w latach 2028-2029. Zapewnił, że po zakończeniu inwestycji samorządowe Koleje Wielkopolskie uruchomią na obwodowej trasie wokół miasta przynajmniej 16 par pociągów w ciągu doby. "Jeżeli ta kolej miałaby mieć rzeczywiste znaczenie dla ruchu pasażerskiego, to musi być ewidentnie ponad 20 par pociągów w ciągu doby, bo to daje możliwość kursowania co pół godziny w godzinach szczytu" - dodał.

Samorządowiec przyznał, że najbardziej kluczowym elementem nowego systemu kolei obwodowej będzie stacja Poznań Główny. "Te pociągi w ruchu po obwodnicy - chcąc nie chcąc - muszą wjechać na Poznań Główny, bo innej możliwości nie ma. A na tej stacji są wąskie gardła, szczególnie w godzinach szczytu, gdzie trudno pomieścić dodatkowe pociągi" - wskazał.

