Wielkopolskie: Umowa władz regionu i NFOŚiGW ws. programu Life After Coal Pl

Władze województwa wielkopolskiego podpisały w piątek umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ws. pozyskania 28 mln zł na realizację programu Life After Coal Pl. Program ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej do 2040 r.

Jak poinformował w piątek Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) umowę podpisali: Jacek Bogusławski z zarządu województwa i zastępca prezesa NFOŚiGW Sławomir Mazurek. NFOŚiGW udzielił dotacji w ramach programu priorytetowego pn. Współfinansowanie Programu LIFE.

W grudniu w Poznaniu zainaugurowany został projekt "Life After Coal Pl - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040", który ma służyć osiągnięciu do 2040 r. neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej. Konsorcjum projektu tworzy Województwo Wielkopolskie oraz partnerzy, w tym m.in. samorządy lokalne i organizacje pozarządowe. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez dziewięć lat.

"Chcemy wyprzedzić o 10 lat unijne zamierzenia i zrealizować w Wielkopolsce ideę zeroemisyjności już w 2040 roku. Dlatego w tym zakresie wyznaczyliśmy dla Wielkopolski Wschodniej wyrafinowane standardy w kwestiach energetycznych. Obszar ten odpowiada obecnie za 60 procent emisji gazów cieplarnianych całego województwa. Wprowadzenie źródeł zeroemisyjnych pozytywnie wpłynie na klimat i jakość naszego powietrza" - poinformował marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

W grudniu 2022 r. Woźniak podpisał umowę dotacyjną z Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury - CINEA działającą na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską.

"Nasz wniosek został bardzo wysoko oceniony, jako jeden z najlepszych w dotychczasowej historii europejskiego Programu LIFE. Dzięki temu warte ok. 85 mln złotych przedsięwzięcie uzyskało ponad 51 mln zł unijnego wsparcia. Pozostałe środki to wsparcie z NFOŚiGW oraz środki własne wszystkich współbeneficjentów" - poinformował Jacek Bogusławski.

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów służących ochronie środowiska oraz działaniom łagodzącym i adaptacyjnym do zmian klimatu. Głównym celem programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki prośrodowiskowej i proklimatycznej, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań.

Celem realizowanego w Wielkopolsce projektu jest osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej oraz m.in. Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - w procesie sprawiedliwej transformacji, czyli uwzględniając potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.

UMWW podał, że w ramach projektu nastąpi wzmocnienie organów administracji samorządowej, m.in. poprzez powołanie doradców klimatycznych czy stworzenie baz danych i systemów IT do ocen energetycznych. Planowane jest także przygotowywanie projektów termomodernizacyjnych nieruchomości i raportowanie wyników. Samorządy zostaną wyposażone w wiedzę dotyczącą skutecznego sięgania po możliwe do pozyskania środki, miedzy innymi z wartego 415 mln euro Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Projekt jest realizowany w konsorcjum, w którym beneficjentem koordynującym jest Województwo Wielkopolskie, a współbeneficjentami są Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., a także gminy, powiaty, organizacje.

Partnerami wspierającymi są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, niemieckie Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii, niemiecki Kraj Związkowy Dolnej Saksonii, Fundacja WWF Polska oraz Miasto i Gmina Pleszew.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl