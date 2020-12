Wielkopolskie: Umowy na przewozy kolejowe w regionie do 2030 r.

Samorząd województwa wielkopolskiego podpisał w czwartek umowy na obsługę kolejowych przewozów pasażerskich ze spółkami POLREGIO i Koleje Wielkopolskie. Wartość dziesięcioletnich kontraktów sięga ponad 2 mld zł.

Spółka Koleje Wielkopolskie poinformowała w czwartkowym komunikacie, że podpisana umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. do 14 grudnia 2030 r. "Wartość dziesięcioletniego kontraktu wyniesie łącznie ponad 1,1 mld zł, natomiast praca eksploatacyjna jaka została zagwarantowana w umowie wynosi 73 084 549 pociągokilometrów" - podał przewoźnik.

Z kolei spółka POLREGIO poinformowała, że wartość podpisanej z wielkopolskim urzędem marszałkowskim umowy ma wartość ponad 970 mln zł. "Zacznie ona obowiązywać od 13 grudnia 2020 r., a pociągi POLREGIO w jej ramach pokonają do 14 grudnia 2030 r. 38,3 mln kilometrów - dokładnie: 38 283 739,11 pociągokilometrów" - przekazano w komunikacie.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wyraził nadzieję, że dzięki zawartym umowom wzrośnie zaufanie mieszkańców regionu do komunikacji kolejowej. "Wykonywanie powierzonych dwóm spółkom kolejowym usług publicznych łączy się z ogromną odpowiedzialnością, gdyż będzie wpływało na codzienne życie Wielkopolan" - zaznaczył.

Prezes zarządu POLREGIO Artur Martyniuk podkreślił, że przewoźnik każdego dnia realizuje w Wielkopolsce ponad sto połączeń kolejowych. "Od nowego rozkładu uruchamiamy dodatkowe połączenia z Poznania do Koszalina, Kołobrzegu i Wrocławia. W dalszym ciągu będziemy zapewniać dogodny dojazd w region Karkonoszy i Kotliny Kłodzkiej, uruchamiając bezpośrednie połączenia w relacjach Poznań - Szklarska Poręba ze skomunikowaniem w kierunku Czech oraz Poznań - Międzylesie" - poinformował.

W komunikacie POLREGIO podkreślono, że po zakończeniu modernizacji linii kolejowej Poznań - Wrocław czas przejazdu składów na tej trasie skróci się o kilkadziesiąt minut. "Na odcinku Poznań - Leszno pociągi będą kursowały w godzinach szczytu nawet co 30 minut. Przy czym przewoźnik zabiegał o ustalenie jak najbardziej regularnych odstępów czasowych" - podano.

Od nowego, grudniowego rozkładu jazdy uruchamiana przez przewoźnika jedna para pociągów na linii z Poznania do Piły, dzięki zwiększeniu prędkości przejazdu do 120 km/h, pokona 100 km trasę w ok. 90 minut.

POLREGIO w Wielkopolsce będzie obsługiwać łącznie pięć relacji na liniach niezelektryfikowanych m.in. pomiędzy Krzyżem Wielkopolskim, Piłą i Krajenką, oraz połączenia z Leszna do Głogowa i z Poznania do Szczecina.

Przewoźnik obsłuży także dziesięć tras na liniach zelektryfikowanych, w tym połączenia pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Wrocławiem i Kluczborkiem. Pociągi POLREGIO będą też kursować z Poznania do Wrocławia, Szczecina i Inowrocławia.