Wielkopolskie: W 2020 r. Solaris sprzedał rekordowe 1560 pojazdów

Rekordową sprzedaż 1560 pojazdów odnotował w 2020 r. wielkopolski producent autobusów i trolejbusów, spółka Solaris Bus & Coach. Firma poinformowała w czwartek, że dostarcza najwięcej autobusów elektrycznych w Europie.

W 2020 r. obroty Grupy Solaris były większe w porównaniu z rokiem poprzednim o 18,5 proc. i przekroczyły 3,2 mld zł.

Spółka poinformowała w czwartek, że ubiegłoroczna sprzedaż jest najwyższą w 25-letniej historii Solarisa. W porównaniu z rokiem 2019 producent odnotował wzrost o blisko 5 proc. Najwięcej autobusów i trolejbusów trafiło do przewoźników w: Polsce, Niemczech, Włoszech, Estonii, Czechach, Izraelu i Hiszpanii.

"Rok 2020 był czasem ogromnych wyzwań dla wielu firm, w tym również tych z sektora transportu publicznego. Dzięki postawie naszych pracowników oraz doskonałej współpracy z naszymi klientami i kontrahentami, zakończyliśmy ten rok rekordowo wysoką sprzedażą. Potwierdziliśmy naszym klientom, że mogą liczyć na naszą firmę nawet w najtrudniejszych momentach" - powiedział w czwartek prezes zarządu Solarisa Javier Calleja.

Solaris w roku 2020 był największym w Europie producentem miejskich autobusów elektrycznych z udziałem na poziomie 20 proc. Łącznie w minionym roku spółka dostarczyła 457 autobusów elektrycznych o długości 12 i 18 metrów. To blisko trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim, gdy do klientów trafiły 162 modele Urbino electric.

Od 18 lat Solaris jest też liderem polskiego rynku niskopodłogowych autobusów miejskich z udziałem 53 proc. W porównaniu z rokiem 2019 oznacza to wzrost udziałów rynkowych firmy w Polsce o 11 p.p.

"Wśród sprzedanych przez Solarisa autobusów w Polsce w roku 2020 królują autobusy elektryczne (194 z 365 ogółem sprzedanych sztuk). Całkowita flota Urbino electric w Polsce to ponad 320 pojazdów dostarczonych do 27 miast, czyli aż 90 proc. wszystkich elektrycznych autobusów w kraju" - podała spółka.

Rok 2020 był także rekordowy dla firmy Solaris pod względem sprzedaży na rynku niemieckim. Spółka dostarczyła do tamtejszych operatorów transportu publicznego łącznie 329 pojazdów.

"Szczególnie duży wzrost w całkowitej ubiegłorocznej sprzedaży Solaris zanotował w segmencie autobusów z napędami zero- i niskoemisyjnymi. W roku 2018 autobusy hybrydowe, elektryczne i trolejbusy stanowiły łącznie 29 proc. wszystkich sprzedanych pojazdów. W roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 40 proc. Rok 2020 przyniósł kontynuację tego trendu i zwiększoną liczbę sprzedanych pojazdów z alternatywnym napędem aż do 44 proc." - podała spółka.

Jak podano, większy udział innowacyjnych technologii bateryjnych i hybrydowych w sprzedaży w roku 2020, a także intensyfikacja działań spółki w obszarach after sales oraz sprzedaży części zamiennych, znalazły swoje odzwierciedlenie w znaczącym wzroście przychodów firmy. W minionym roku obroty Grupy Solaris wyniosły ponad 3,2 mld złotych i były większe w porównaniu z rokiem poprzednim o 18,5 proc. (2,7 mld PLN w roku 2019).

Solaris Bus & Coach sp. z o.o. to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. W ciągu 25 lat firma wyprodukowała ponad 20 tys. pojazdów. We wrześniu 2018 roku spółka dołączyła do grupy CAF, która objęła w niej 100 proc. udziałów.