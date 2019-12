Wielkopolskie: W 2022 roku Leszno z nową siedzibą miejskiej biblioteki

W połowie 2022 roku gotowa ma być nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie (Wielkopolskie). Inwestycja kosztować będzie ponad 23 mln zł, ok. 20 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych.

Przebudowa dawnej szkoły zawodowej przy placu Metziga ruszy na początku roku 2020. Miasto poinformowało, że oferty w przetargu na modernizację obiektu, gdzie ma być siedziba biblioteki, złożyło pięć firm. "Inwestycja ma obejmować nie tylko przebudowę budynku, ale też dobudowę do niego nowej części. Żeby nieco obniżyć koszty zdecydowano o ograniczeniu wyposażenia części multimedialnej. Na przygotowanie nowej siedziby biblioteki zarezerwowano w budżecie Leszna 23,7 mln zł, w tym jest wliczona dotacja z UE" - podało biuro prasowe leszczyńskiego magistratu.

Najtańsza oferta, jaka została złożona w przetargu opiewa na prawie 23,2 mln zł, a więc jest tańsza o pół miliona złotych od zakładanej przez miasto kwoty.

"Miejmy nadzieję, że podczas remontu nie natrafimy na żadne niespodzianki i że nie będziemy musieli zwiększać wydatków na to zadanie. To stary budynek, nie do końca wiadomo, co się tam kryje" - powiedział prezydent Leszna Łukasz Borowiak.

Umowa z wykonawcą ma być podpisana na początku 2020 roku, zaraz potem nastąpi przekazanie placu budowy.

Zadanie pn.: "Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna" uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.