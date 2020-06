Wielkopolskie: W ciągu tygodnia ostateczne deklaracje ws. przystąpienia do związku transportowego

W ciągu tygodnia zainteresowane samorządy mają zadeklarować ostateczną chęć przystąpienia do powiatowo-gminnego związku transportowego, który przejmie PKS Poznań. Spółka jest w fatalnej kondycji finansowej, którą pogłębiła pandemia koronawirusa.

Władze Poznania poinformowały w marcu ub. roku o planach likwidacji spółki PKS Poznań, wskazując, że mimo głębokiej restrukturyzacji przynosiła znaczne straty; w 2017 r. spółka dopłaciła do utrzymania przewozów autobusowych 5,5 mln zł. Od lipca 2019 r. przewoźnik miał zlikwidować wszystkie połączenia. Z inicjatywą ratowania linii autobusowych wyszedł starosta poznański.

We wrześniu ub. roku część samorządów obsługiwanych przez spółkę zadeklarowała chęć powołania celowego związku powiatowo-gminnego, który w przyszłości przejąłby nieodpłatnie akcje poznańskiego PKS, a następnie mógł aplikować po środki unijne na odnowę taboru. Do tego czasu konieczne było podpisanie porozumienia międzypowiatowego.

Według deklaracji z 2019 r. do końca tego roku powiat poznański wraz samorządami, członkami porozumienia, miał przeznaczyć na utrzymanie linii blisko 6,2 mln zł. Docelowo powołany ma być związek powiatowo-gminny, który będzie odpowiadał za przewozy autobusowe.

Dotychczas porozumienie, na mocy którego zorganizowano linie autobusowe o zasięgu powiatowym i międzypowiatowym, podpisały Miasto Poznań oraz powiaty: poznański, obornicki, międzychodzki, nowotomyski, kościański, szamotulski, międzychodzki, grodziski i śremski.

W komunikacie prasowym powiatu poznańskiego, przesłanym po piątkowym spotkaniu przedstawicieli zainteresowanych samorządów, podkreślono, że na skutek pandemii drastycznie spadła liczba pasażerów PKS Poznań, a co za tym idzie wpływy z biletów.

Starosta poznański Jan Grabkowski podkreślił, że konieczne jest przyspieszenie prac nad powstaniem związku transportowego, który będzie odpowiadał za utrzymanie PKS Poznań. "Chcąc ratować spółkę, nie możemy czekać na deklarację naszych partnerów do końca roku. Sytuacja wymusza na nas podjęcie szybszych działań" - zaznaczył.

Wśród samorządów zainteresowanych uczestnictwem w związku transportowym są m.in. gminy Buk, Suchy Las, Stęszew, Śrem, Oborniki oraz powiaty: międzychodzki, kościański czy śremski. "Po piątkowych naradach w ciągu tygodnia samorządy mają zadeklarować ostateczną chęć przystąpienia do związku" - podano.

"Zainteresowane samorządy przesłały już uwagi do statutu związku. Teraz przyszedł czas na konkretne decyzje z ich strony - na piątkowym spotkaniu zostały zobowiązane, aby do sierpnia podjąć uchwały o przyjęciu tego dokumentu" - poinformowano w komunikacie.

Przekazano, że przez pandemię koronawirusa zmianie musi ulec model finansowania przedsięwzięcia. Starosta poznański poinformował, że liczba pasażerów przewożonych w kwietniu zmalała o 90 proc. "Oznacza to, że wielkość pokrycia kosztów wpływami ze sprzedaży biletów spadła z poziomu 66 proc. do 8,1 proc. To z kolei determinuje poziom dofinansowania. Należy też uwzględnić, że przy spełnieniu dzisiejszych standardów sanitarnych, zakładających maksymalne napełnienie pojazdów na poziomie połowy miejsc, wpływy i tak się zmniejszą" - przyznał.

Jak podano tylko na terenie powiatu poznańskiego około 80 miejscowości jest wykluczonych transportowo, co oznacza, że blisko 10 tys. osób pozbawionych jest dostępu do kolei czy autobusu. Według planów samorządowców utworzenie związku transportowego umożliwi stworzenie dogodnych połączeń pomiędzy węzłami przesiadkowymi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Jeżeli powiatowo-gminny związek transportowy zostanie powołany do życia, będzie on 9. tego typu organizacją w kraju po Bielsku-Białej, Jaśle, Strzelcach Opolskich, Świdwinie, Krośnie Odrzańskim, Żaganiu, Czerwieńsku i Środzie Wlkp.