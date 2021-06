Wielkopolskie: W Licheniu Starym trwają obchody 6. Dnia Przedsiębiorcy

W Licheniu Starym (wielkopolskie) trwają w niedzielę obchody 6. Dnia Przedsiębiorcy. Wydarzenie rozpoczęła msza św. w licheńskiej bazylice. Po niej zaplanowano posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, podczas którego wręczone zostaną nagrody „Filary Polskiej Przedsiębiorczości”.

Dzień Przedsiębiorcy obchodzony jest w Polsce 21 czerwca. Główne obchody w tym roku odbywają się jednak w niedzielę, w Licheniu Starym w Wielkopolsce.

Niedzielne spotkanie przedsiębiorców z całego kraju rozpoczęła msza św. w intencji środowisk gospodarczych oraz przedsiębiorców w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Mszy św. przewodniczył metropolita łódzki abp. Grzegorz Ryś.

W swojej homilii hierarcha nawiązując do niedzielnej Ewangelii podkreślił, że przepłynięcie na drugą stronę jeziora Galilejskiego, to posłanie do świata, które dla każdego człowieka oznacza coś innego.

"Dla świata przedsiębiorców polskich pójście do świata z Jezusem oznacza pójście właśnie w świat gospodarki, przedsiębiorstw, biznesu. Sami najlepiej wiecie, czy to jest takie proste; wejść ze swoją wiarą chrześcijańską, ze swoją miłością do Jezusa, czy to jest takie proste wejść w ten świat gospodarki, ludzkiej pracy, pieniądza" - mówił.

"Na tyle na ile znamy historię Kościoła to widać, że w XIX wieku zwłaszcza to było niesłychane trudne. Wtedy, kiedy nowoczesna gospodarka eksplodowała to, to spotkanie Kościoła ze światem pracy nie odbywało się bez przeszkód, raczej był pewien dystans" - dodał.

Hierarcha pytał także, co daje przyjście Jezusa do świata przedsiębiorców. Jak tłumaczył, "Jezus was kocha i wtedy, kiedy wchodzi w wasz świat to pierwsze, co wam przynosi do tego świata to doświadczenie jego miłości".

"Usłyszcie, że jesteście też obdarowani, że nie cała rzeczywistość waszego życia to jest tylko praca, praca, praca, praca - do wszystkiego dochodzicie własnym wysiłkiem. Ale zanim jest miejsce na ten wasz wysiłek, to jest coś co jest wcześniejsze, a tym wcześniejszym jest dar od Jezusa, dar który się nazywa miłość" - podkreślił.

Dodał, że jeśli myśli się o przedsiębiorstwie, jako o powołaniu chrześcijańskim, to "musicie usłyszeć, że chrześcijaństwo nie zna innego powołania, jak powołanie do miłości. Wszystko inne jest tylko formą".

"Znam wielu spośród was i znam np. wasze poczucie odpowiedzialności za tych, którzy u was pracują i za ich rodziny. Znam wasze poczucie odpowiedzialności za tych, do których jest skierowana wasza praca. To się wszystko wpisuje w to podstawowe powołanie, a najpierw to podstawowe doświadczenie +Jezus mnie kocha+ i jakby zaprasza mnie żebym razem z nim kochał innych" - zaznaczył.

Arcybiskup nawiązał w homilii także do przypowieści, w których Jezus odnosi się do świata gospodarzy, przedsiębiorców. Odnosząc się do przypowieści o pracownikach winnicy hierarcha wskazał, że "zwłaszcza ta przypowieść pokazuje, że nie da się całej przedsiębiorczości sprowadzić do prostych reguł wolnego rynku. Jest jeszcze coś innego, i że chodzi o człowieka. W pracy ostatecznie zawsze idzie o człowieka".

"To są też bardzo mocne przypowieści Jezusa do tych, którym się w życiu biznes udał. Wtedy kiedy się biznes udaje, kiedy się przedsiębiorczość realizuje w wielkich efektach finansowych, to Jezus mówi - przyjrzyj się czy w tym samym stopniu rośnie twoje człowieczeństwo. Czy wtedy, kiedy stajesz się rzeczywiście bogatszy, to czy też stajesz się coraz bardziej człowiekiem" - zaznaczył.

Po mszy św. zaplanowano spotkanie oraz posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, podczas którego wręczone zostaną nagrody "Filary Polskiej Przedsiębiorczości" w następujących kategoriach: Najkorzystniejsza dla sektora MŚP zmiana prawa oraz Najaktywniejsza organizacja w Radzie Przedsiębiorców. Natomiast Nagrodę Specjalną przyzna i wręczy Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Wydarzenie zbiega się z 3. rocznicą uchwalenia pakietu ustaw, tzw. Konstytucji dla biznesu oraz powołania Adama Abramowicza na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Z tej okazji podczas Rady Przedsiębiorców zaprezentowany zostanie także krótki film podsumowujący dotychczasową działalność Biura Rzecznika MŚP.

Dzień Przedsiębiorcy został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 9 czerwca 2016 r. Głosi ona, że "Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości". Pomysłodawcą wprowadzenia tego święta był Józef Bereżewski z Krajowej Izby Gospodarczej, a promotorem uchwały w Sejmie był m.in. ówczesny Poseł, a obecnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz.

