Wielkopolskie: W regionie powstaną nowe placówki w ramach programu „Senior+”

Trzcianka, Grodzisk Wielkopolski, Wijewo i Sośnie otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu „Senior+”. To pierwsze samorządy w regionie, które w tej edycji programu podpisały we wtorek umowy na utworzenie oraz funkcjonowanie placówek dla seniorów.

Podpisanie umów między przedstawicielami samorządów, a wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem odbyło się we wtorek w Poznaniu.

W tym roku, w ramach programu "Senior+", do dyspozycji samorządów w całej Polsce przeznaczono 80 mln zł.

"Do dyspozycji wielkopolskich seniorów jest 5,3 mln, co pozwala nam stworzyć ponad 530 miejsc dla tych właśnie osób oraz dofinansować funkcjonowanie 1249 miejsc już istniejących" - podkreślił we wtorek wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Jak dodał, obecnie trwa postępowanie w ramach dodatkowego naboru ofert, w którym samorządy mogą ubiegać się o 16,5 mln zł środków na utworzenie oraz funkcjonowanie placówek dla seniorów.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 21 maja.

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformował, że w 2020 roku w ramach programu dofinansowane zostało utworzenie w Wielkopolsce 19 nowych placówek - 1 Dom Senior+ i 18 Klubów Senior+, oraz funkcjonowanie 51 istniejących placówek, zapewniających 1249 miejsc dla seniorów.

W latach 2016-2020 do Wielkopolski trafiło łącznie 18,8 mln; od początku funkcjonowania programu ponad 19 mln.