Wielkopolskie: W Wągrowcu otwarto punkt utrzymania taboru kolejowego

Ponad 69 mln zł kosztował otwarty w czwartek w Wągrowcu punkt utrzymania taboru kolejowego. W obiekcie obsługiwane będą spalinowe zespoły trakcyjne Kolei Wielkopolskich.

Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformowało, że działalność punktu utrzymania taboru kolejowego (PUT) w Wągrowcu będzie obejmowała wykonywanie przeglądów taboru, a także usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru oraz wykonywanie innych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem pojazdów.

W skład zaplecza technicznego do obsługi pojazdów szynowych wchodzą dwie w pełni wyposażone hale. Hala główna będzie miejscem przeznaczonym do przeglądów, napraw, mycia zewnętrznego oraz sprzątania wnętrz pojazdów. Z kolei hala postojowa posłuży do odstawiania pojazdów w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. W całym obiekcie możliwe jest odstawienie nawet dziewięciu pojazdów.

W otwartym oficjalnie w czwartek przez władze województwa kompleksie znalazła się m.in. automatyczna myjnia pojazdów szynowych oraz stanowiska z symulatorem jazdy, na którym szkolić będą się przyszli i obecni maszyniści Kolei Wielkopolskich.

"Techniczna sprawność pojazdów jest bezdyskusyjna. Mając własny punkt utrzymania taboru kolejowego jesteśmy niezależni od innych wykonawców. Serwis możemy wykonać szybko, sprawnie i lepiej. Taki jest zamysł tego dużego przedsięwzięcia, finansowanego w dużej części z budżetu europejskiego" - powiedział w czwartek marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Punkt w Wągrowcu jest projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 69 mln zł, w tym wartość dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego to 34 mln zł.

