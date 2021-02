Wielkopolskie: We Wrześni powstanie 100 Mieszkań Plus

W I kw. 2022 r. we Wrześni (Wielkopolskie) zostaną przekazane do najmu mieszkania powstałe w ramach programu Mieszkanie Plus. W dwóch czterokondygnacyjnych budynkach pomieści się sto lokali. W piątek w miejscu inwestycji wmurowano akt erekcyjny.

Inwestycja jest realizowana w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus we współpracy PFR Nieruchomości S.A. z firmą deweloperską Everest Development. Na osiedlu, na którym powstają budynki, jeden z bloków osiągnął już stan surowy otwarty, w drugim wylano fundamenty. Powstające mieszkania to lokale dwu i trzypokojowe o średnim metrażu sięgającym ok. 50 mkw.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka podkreśliła w piątek w trakcie uroczystości, że polityka mieszkaniowa ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w szczególności tych osób, których nie stać na zakup mieszkania na rynku.

"Rynek mieszkaniowy w naszym kraju rozwija się w bardzo szybkim tempie. W zeszłym roku zanotowaliśmy rekordowy wynik 222 tys. mieszkań oddanych do użytkowania. To, na czym się najbardziej koncentrujemy, to wsparcie właśnie tych osób o średnich i niższych dochodach. Temu służą programy mieszkaniowe, zarówno te społeczne, czyli te kierowane do osób o niższych dochodach, jak i rynkowe, czyli dla osób o przeciętnych dochodach" - powiedziała.

Wiceminister przypomniała, że spółka PFR Nieruchomości odpowiada w programie mieszkaniowym za segment rynkowy rządowego programu mieszkaniowego.

"W tym momencie w całym kraju mamy prawie 2,5 tys. budowanych mieszkań, w tym właśnie te mieszkania we Wrześni. Zaangażowanie spółki jest ogromne, ale pracujemy nad poszerzaniem tej współpracy. To, do kogo chcemy dotrzeć z naszą ofertą mieszkaniową, to przede wszystkim samorządy. Wciąż ok. 40 proc. mieszkańców naszego kraju wymaga wsparcia w nabyciu bądź wynajmie mieszkania o umiarkowanym czynszu" - podkreśliła.

Burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny przypomniał w trakcie uroczystości, że miasto rozwija się, ruszają nowe inwestycje, pojawiają się nowe miejsca pracy - stąd potrzeba budowy nowych mieszkań.

"Po okolicy widać, że jest to miejsce, gdzie buduje się mnóstwo mieszkań. To 100 mieszkań kierowanych jest do pewnej grupy, której nie zawsze jest stać na mieszkanie, wkład własny do kredytu i nie zawsze chcą się przywiązywać do danego miejsca na stałe. Myślę, że tu znajdą się chętni, którzy będą się zgłaszać, aby z tych mieszkań skorzystać" - zapewnił.

Września to kolejna lokalizacja, w której powstają mieszkania w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Pierwszą inwestycją finansowaną przez PFR Nieruchomości S.A. było 366 mieszkań na terenie gminy Jarocin. Kolejną 36 mieszkań w Kępnie.

W całym kraju w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego powstało 1017 mieszkań, a kolejnych 2451 jest w realizacji. Budowy trwają w takich lokalizacjach, jak: Katowice, Kraków, Nowy Targ, Radom, Dębica czy Oława.

Spółka PFR Nieruchomości, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt. Spółka wyjaśniła, że jest to propozycja zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, młodych rodzin, Polaków, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub po prostu nie są zainteresowani kupnem mieszkania.