Wielkopolskie: Wojewoda wydał pozwolenie na rozbudowę Tłoczni Gazu Odolanów

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę Tłoczni Gazu Odolanów. Jest to kolejna decyzja, która umożliwi rozbudowę polskiego systemu przesyłowego w ramach projektu Baltic Pipe.

Jak poinformował we wtorek PAP Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, w zakresie wydanej przez wojewodę wielkopolskiego decyzji inwestycja obejmuje rozbudowę Tłoczni Gazu Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę gazociągu DN 200 MOP 6,4 MPa, przebudowę oraz budowę instalacji na terenie Terenowej Jednostki Eksploatacji Węzeł Przesyłu Odolanów w gminie Odolanów w powiecie ostrowskim.

"To już kolejna decyzja, która przybliża nas do zakończenia jednego z najważniejszych projektów infrastrukturalnych. Tym razem decyzja dotyczy projektu budowlanego i pozwolenia na rozbudowę tłoczni gazu" - podkreślił we wtorek wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Jak dodał, "rezultatem projektu Baltic Pipe będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności przesyłu gazu ziemnego, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu zimnego".

Decyzja wydana została po rozpatrzeniu wniosku inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m. sześc. surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W ramach projektu Baltic Pipe w Polsce jest zaplanowanych 5 elementów: budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym, budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek, rozbudowa tłoczni gazu Goleniów, budowa tłoczni gazu Gustorzyn oraz rozbudowa tłoczni gazu Odolanów.