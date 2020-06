Wielkopolskie: Wybrano najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę mostu przez rzekę Obra

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę mostu przez rzekę Obra w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Jaraczewo - podała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA poinformowała, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na rozbudowę mostu przez rzekę Obra w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Jaraczewo wypłynęło 9 ofert, które zostały sprawdzone pod kątem merytorycznym.

"Oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego JAWAL Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza. Firma zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 2.274.522,57 zł brutto. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, to w czerwcu br. zawarta zostanie umowa" - podkreśliła Cieślak.

Jak tłumaczyła, zadanie będzie polegało na rozebraniu starego obiektu i budowę w jego śladzie nowego.

"Projektowany obiekt, to most jednoprzęsłowy z betonu sprężonego. Przęsło w układzie statycznym płytowym, swobodnie podpartym zostanie wykonane w oparciu o belki prefabrykowane KUJAN NG15. Rozpiętość teoretyczna przęsła to 14.5 m. Długość całego obiektu to około 20 m" - wskazała.

Do zadań wykonawcy będzie należało także uzgodnienie objazdu na czas przebudowy mostu w Jaraczewie. Objazd ma się odbywać drogami lokalnymi.