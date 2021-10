Wielkopolskie: Wybrano najkorzystniejszą ofertę ws. budowy obwodnicy Strykowa w ciągu DK32

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strykowa w ciągu DK32 – poinformowała w poniedziałek GDDKiA.

Jak podkreśliła Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA, jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32 została wybrana oferta firmy PORR. Jeżeli w ciągu 10 dni nie wpłynie odwołanie od wyboru oferty, zostanie podpisana umowa.

"W przetargu wpłynęło sześć ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma PORR, która zaoferowała zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strykowa za kwotę 65 631 500,23 zł. Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na przedłużenie okresu gwarancji jakości na ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i instalacje zasilające (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.) Firma PORR zaoferowała przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat oraz 30-miesięczny termin realizacji" - wskazała Cieślak.

Cieślak zaznaczyła, że zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i budowę ponad 3 km obwodnicy. Termin realizacji to 30 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca), z kolei są one wliczane do czasu objętego projektowaniem.

Obwodnica będzie przebiegać po południowej stronie Strykowa i poprzez ronda włączy się do istniejącej drogi krajowej nr 32.

"Podstawowym celem budowy obwodnicy Strykowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez miasto. Jest to ruch na osi wschód-zachód. Realizacja tej inwestycji jest szczególnie istotna, ponieważ po otwarciu odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłem w Stęszewie zmieniła się sytuacja ruchowa. Dogodny wyjazd z Poznania drogą S5 generuje większe natężenie ruchu na DK32" - podkreśliła Cieślak.

Dodała, że dzięki inwestycji ma nastąpić poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej miejscowości.

"Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu, w szczególności pomiędzy Poznaniem, Grodziskiem Wielkopolskim i Wolsztynem. Droga ta stanowi również ważne połączenie pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą" - wskazała Cieślak.

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. W ramach tego programu w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem obwodnic: Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12, Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24, Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25, Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32, Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32, oraz Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72.

