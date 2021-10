Wielkopolskie: Za ponad 30 mln zł przebudowano drogę Pobiedziska–Iwno

Przebudowa drogi Pobiedziska–Iwno to jedna z największych inwestycji drogowych zrealizowanych dotychczas przez powiat poznański. Przebudowa niemal 7-kilometrowego odcinka trwała kilka lat i kosztowała ponad 30 mln zł.

Jak przypomniała w poniedziałek rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Poznaniu Katarzyna Wozińska-Gracz, przebudowa drogi Pobiedziska-Iwno została podzielona na etapy. Ostatni, który rozpoczął się na początku tego roku, obejmował prace od Kapalicy do Pobiedzisk (1,6 km). Wcześniej, w latach 2018-2019 powstała ścieżka rowerowa na odcinku od Kociałkowej Górki do Pobiedzisk (5,1 km), w latach 2019-20 przebudowano drogę od kanału w lesie do węzła Iwno na S5 i wybudowano ścieżkę rowerową od Kociałkowej Górki do węzła Iwno (3,2 km). W latach 2020-21 przebudowana została droga od kanału w lesie do Kapalicy (1,1 km).

Starosta poznański Jan Grabkowski zaznaczył, że "przed rozpoczęciem prac trasa była w bardzo złym stanie technicznym: wąska, dziurawa, bez chodników i ścieżek rowerowych, z kiepskim odwodnieniem. Teraz to zupełnie nowa jakość. I, jak się okazuje, jedna z największych pod względem zakresu robót na przebudowanych +powiatówkach+ w minionych latach".

Starosta podkreślił, że na każdy z kolejnych odcinków drogi starano się uzyskać dofinansowanie. Cała droga została przebudowana m.in. ze wsparciem WRPO 14+, Funduszu Dróg Samorządowych oraz funduszu przeciwdziałania skutkom pandemii.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu Marek Borowczak wskazał, że obecnie "droga na całym odcinku została poszerzona, powstały chodniki i ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa w terenie zabudowanym i rowy odwadniające poza nim. Nowa konstrukcja jezdni i nawierzchnia sprawiły, że jeździ się teraz dużo wygodniej i bezpieczniej".

Marek Begier, prezes firmy TRANS-BRUK Marek Begier, wykonawca wszystkich czterech etapów przebudowy wskazał, że o skali tej inwestycji najlepiej świadczą liczby. Jak wyliczył, "wywieźliśmy i przywieźliśmy łącznie 175 tys. ton ziemi i piasku, wbudowaliśmy 24 tys. ton masy mineralno-bitumicznej, zbudowaliśmy gabiony o długości 430 m, zużyliśmy 1800 ton materiału skalnego".

Koszt wszystkich etapów przebudowy wyniósł łącznie około 32 mln zł.

