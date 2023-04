Wielkopolskie: Zakończono budowę nowego wiaduktu drogowego w Plewiskach

Zakończono budowę nowego wiaduktu drogowego na ul. Kolejowej w podpoznańskich Plewiskach - poinformowały w piątek PKP PLK. Nowy obiekt to wspólna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i gminy Komorniki za łącznie ok. 20,4 mln zł netto.

Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpiło dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy. Obiekt ma zapewnić większe bezpieczeństwo na dwutorowej linii Poznań - Kunowice (LK nr 3) oraz usprawnić ruch drogowy w aglomeracji poznańskiej, między miejscowościami Plewiska i Skórzewo. Dla samochodów przygotowano długi na ok. 30 m i szeroki na blisko 13 m wiadukt drogowy z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Piesi i rowerzyści zyskają natomiast bezpieczne ścieżki.

PKP PLK podało, że mieszkańcy skorzystają z nowego wiaduktu drogowego na ul. Kolejowej w Plewiskach po uzyskaniu decyzji administracyjnych.

Członek zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Arnold Bresch zaznaczył, że "realizując projekty z wykorzystaniem środków budżetowych i unijnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają możliwości kolei, sukcesywnie tworząc sprawny i bezpieczny system komunikacji".

"Dzięki dobrej współpracy z gminą Komorniki mieszkańcy Plewisk zyskają nowe, dwupoziomowe skrzyżowanie. W szybko rozwijającej się aglomeracji poznańskiej kierowcy, rowerzyści i piesi całkowicie bezpiecznie i płynnie pokonają tory" - dodał.

Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK przypomniał, że inwestycję w Plewiskach zrealizowano za ok. 20,4 mln zł. netto. Spółka przeznaczyła na budowę wiaduktu ok. 6,4 mln zł netto przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe koszty prac związane m.in. z budową dróg dojazdowych - ok. 14 mln zł netto - pokryła gmina Komorniki.

Przypomniał, że zadanie pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice" to część ogólnopolskiego projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III". Dodał, że w ramach tego projektu podpisano umowy na kwotę ok. 264,1 mln zł netto przy planowanym udziale środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

"Dodatkowo prowadzone i planowane są postępowania przetargowe ramach IV etapu projektu, co zapewni wykorzystanie dofinansowania z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (w ramach programu FEnIKS) w wysokości ok. 48,5 mln zł netto. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządcami dróg, zastępują przejazdy kolejowo-drogowe bezkolizyjnymi skrzyżowaniami" - podkreślił przedstawiciel PKP PLK.

Śledziński wskazał, że w Wielkopolsce dzięki programowi z bezkolizyjnego skrzyżowania korzystają już mieszkańcy Kostrzyna (na linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą), a do końca tego roku planowane jest zakończenie budowy nowych obiektów we Wrześni. Mieszkańcy tej miejscowości zyskają dwa wiadukty kolejowe z tunelami drogowymi, które zastąpią sąsiadujące ze sobą przejazdy kolejowo-drogowe na ul. Działkowców (linia Oleśnica - Chojnice i łącznica Września - Podstolice). Inwestycja, realizowana we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Września, warta jest ok. 40 mln zł netto, przy finansowym wkładzie PKP PLK w kwocie ok. 22 mln zł netto.

Śledziński zaznaczył, że dwupoziomowe skrzyżowania w regionie powstają także w ramach modernizacji linii kolejowych z Krajowego Programu Kolejowego. System komunikacji poprawiły już nowe wiadukty drogowe na zmodernizowanej linii Wrocław - Poznań, m.in. w Klonówcu, Lesznie, Kościanie i Rawiczu oraz w Koninie, na linii Warszawa - Poznań.

