Wielkopolskie: Zakończył się remont 3,5 kilometrowego odcinka DK11

Zakończyły się prace związane z remontem ponad 3,5 kilometrowego odcinka DK11 Kotlin – Suchorzew – Piekarzew w Wielkopolsce. Koszt inwestycji wyniósł ponad 4,6 mln zł brutto.

O zakończeniu remontu poinformowała w czwartek Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA. Jak podała, prace trwały od października ub. roku.

"W ramach zadania wykonawca - firma COLAS Polska sp. z o.o. - wyremontował DK11 poprzez wymianę poszczególnych warstw nawierzchni oraz odnowił oznakowanie poziome i pionowe. Wartość prac to 4 611 515,41 zł brutto" - wskazała.

Cieślak zaznaczyła, że był to przedostatni etap prac na drodze krajowej nr 11 w tym rejonie. Jak podkreśliła, obecnie trwa postępowanie przetargowe na remont kilometrowego odcinka nawierzchni DK11, które będzie kontynuacją wykonanych prac na DK11 na odcinku Kotlin - Suchorzew - Piekarzew. Oferty w tym postepowaniu przetargowym można składać do 7 maja do godziny 10.

