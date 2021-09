Wielkopolskie: Złożono 675 wniosków na Mieszkanie Plus we Wrześni

675 wniosków złożyli zainteresowani mieszkaniami budowanymi we Wrześni (Wielkopolskie) w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - podała PAP spółka PFR Nieruchomości. Mieszkania mają być przekazane do najmu w I kwartale 2022 r.

Nabór rozpoczął się 1 września za pośrednictwem strony www.wrzesnia.mdr.pl. W ciągu 30 minut od uruchomienia rekrutacji wpłynęło blisko 100 wniosków - tyle, ile lokali będzie do dyspozycji.

We Wrześni, przy ul. B. Śmidowicz, powstają dwa trzypiętrowe budynki, w których pomieści się sto lokali dwu- i trzypokojowych. Przewidywanym terminem zakończenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest pierwszy kwartał 2022 roku.

Osiedle powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus we współpracy PFR Nieruchomości S.A. z firmą deweloperską Everest Development. Nabór wniosków zakończył się o północy 21 września. O liczbie złożonych wniosków poinformowała PAP w środę dyrektorka biura prasowego spółki PFR Nieruchomości Ewa Syta.

Złożone wnioski czeka weryfikacja pod kątem kryteriów społecznych, którą przeprowadzi samorząd, a następnie weryfikacja czynszowa, którą przeprowadzi inwestor.

Ewa Syta przekazała, że na największe preferencje mogą liczyć rodziny zastępcze, osoby z niepełnosprawnościami, młode małżeństwa i rodziny z dziećmi. Dodatkowe punkty otrzymają także osoby, które nie są właścicielami mieszkania ani domu, podatnicy rozliczający podatek PIT we Wrześni oraz posiadacze książeczek mieszkaniowych.

Zbadana zostanie też zdolność czynszowa przyszłych najemców. Wnioskujący będą zobowiązani do wykazania miesięcznych dochodów na poziomie umożliwiającym pokrywanie zobowiązań z tytułu najmu mieszkania. Każda osoba ubiegająca się o mieszkanie zostanie sprawdzona w BIG Infomonitorze oraz Krajowym Rejestrze Długów.

W ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, którą realizuje spółka PFR Nieruchomości, na terenie Wielkopolski przekazano do tej pory 402 mieszkania w Kępnie i na terenie gminy Jarocin. Spółka oferuje także mieszkania w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem.

