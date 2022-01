Wielkopolskie: Związkowcy z całego kraju mają pikietować przed siedzibą Solarisa

W poniedziałek w ramach wsparcia strajkujących pracowników Solaris Bus & Coach, przed siedzibą firmy ma się odbyć ogólnopolska pikieta związkowców – poinformował w środę przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosław Lange.

Od poniedziałku w zakładach Solaris Bus & Coach trwa strajk generalny. Strajkujący domagają się wzrostu wynagrodzenia w wysokości 800 zł brutto dla każdego pracownika. Organizatorami strajku są Solidarność i OPZZ "Konfederacja Pracy".

W środę przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosław Lange poinformował, że "w najbliższy poniedziałek organizujemy ogólnopolską pikietę wspierającą strajkującą załogę w firmie Solaris Bus. Na tę pikietę zapraszam wszystkie struktury związkowe i członków Solidarności oraz członków Konfederacji Pracy".

"Trzymajcie się! Jesteśmy z wami!" - podkreślił Lange.

Od momentu rozpoczęcia strajku, listy z wyrazami wsparcia dla protestujących pracowników skierowało już ponad 40 zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" zarówno z Wielkopolski, jak i innych części kraju.

Rzecznik spółki Solaris Bus & Coach Mateusz Figaszewski poinformował we wtorek PAP, że wszystkie zakłady firmy "kontynuują, ze mniejszymi lub większymi utrudnieniami, swoją pracę". Rzecznik podkreślił, że władze spółki apelują do liderów zawiązków zawodowych o potwierdzenie, poprzez zawarcie porozumienia, wprowadzonych już podwyżek i zakończenie strajku oraz sporu zbiorowego. W przekazanej we wtorek PAP informacji Figaszewski przypomniał też, że uczestniczący w strajku pracownicy tracą przysługujące im wynagrodzenia za czas odstąpienia od pracy.

We wtorek z protestującymi w zakładzie w podpoznańskim Bolechowie spotkał się wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Tadeusz Majchrowicz, który zapewnił członków związku, że będą oni mogli liczyć na wsparcie z funduszu strajkowego.

W internecie prowadzona jest także zbiórka na rzecz strajkujących. Jak poinformowali inicjatorzy zbiórki, "zebrane środki trafią do strajkujących pracowników, bez względu na to, czy należą do OPZZ Konfederacja Pracy, NSZZ Solidarność, czy też nie należą do związków zawodowych wcale, ale przystąpili do akcji strajkowej". Wszyscy mają otrzymać kwoty w jednakowej wysokości.

Inicjatorzy zrzutki wskazali, że "pracodawca otwarcie oświadczył, że nie zapłaci pracownikom wynagrodzenia za okres strajku. Taktyka wzięcia pracowników +głodem+, odcięcia ich od wsparcia z zewnątrz (bezprawne oczekiwanie braku relacjonowania protestu, bezprawne niewpuszczenie prawników związkowych na teren zakładu pracy), musi spotkać ze wsparciem społecznym. Dlatego właśnie uruchamiamy tę zbiórkę. Pracodawcy muszą nauczyć się rozmawiać z załogą, szanować potrzeby pracowników. Menedżerowie muszą wreszcie zrozumieć, że ich zadaniem nie jest dbanie wyłącznie o zyski akcjonariuszy, ale także zagwarantowanie godnych płac pracownikom" - wskazano.

Do tej pory zbiórkę wsparło już niemal 1 tys. osób, na łączną kwotę ponad 72 tys. zł.

