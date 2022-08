Wieluń zyska połączenia kolejowe z Łodzią

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisały w środę umowę na realizację projektu dot. budowy nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem. To pierwsza umowa w ramach programu Kolej Plus.

"W ramach projektu o szacowanej wartości ponad 580 mln zł wybudowana zostanie nowa, około 28-kilometrowa jednotorowa linia kolejowa łącząca linię kolejową nr 131 - Chorzew Siemkowice z linią kolejową nr 181 - Wieluń. Trasa zostanie zelektryfikowana" - podała w środę spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Po zakończeniu budowy nowej linii - jak szacują konstruktorzy - czas przejazdu z Wielunia do Łodzi wyniesie 1 godzinę i 39 minut. Teraz - co potwierdzają pasażerowie - pokonanie tej trasy może zająć nawet ok. 5 godz. różnymi środkami publicznej komunikacji.

Mieszkańcy - jak zapewniły PKP PLK - zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie pięciu nowych przystanków kolejowych: Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice. Obiekty zapewnią komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

"Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Takie działania polski rząd realizuje m.in. z Programu Kolej Plus, którego wartość wynosi 13,2 mld zł. Wchodzimy teraz w fazę realizacji inwestycji programu. Mieszkańcy wielu miast, które obecnie nie mają dostępu do kolei, zyskają dostęp do ekologicznego transportu, jakim jest kolej" - podkreślił w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk po podpisaniu porozumienia w wypowiedzi cytowanej na stronie internetowej resortu.

"Podpisana dzisiaj umowa inauguruje realizację programu Kolej Plus. Dzięki inwestycji mieszkańcy Wielunia oraz południowej części województwa łódzkiego zyskają szybkie i dogodne połączenie kolejowe z Łodzią. Kolej jest ważnym środkiem transportu, a my realizujemy zadania, które poprawiają dostęp mieszkańców do kolei" - wskazał prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel

"Wybudowanie 28 km trasy kolejowej, łączącej tak naprawdę Wieluń z Łodzią, to wydarzenie bez precedensu w skali naszego województwa. Oznacza to dodatkowe przystanki kolejowe. To także połączenia, których do tej pory nie mieliśmy, ale przede wszystkim nowe możliwości dla mieszkańców. Na początek uruchomimy osiem par pociągów. Zależy nam, żeby połączenia kolejowe w województwie były jeszcze lepsze, jeszcze sprawniejsze, jeszcze szybsze" - zaznaczył marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w 12 województwach: siedem w województwie śląskim; po pięć w województwach lubelskim i wielkopolskim; po cztery w woj. małopolskim i mazowieckim; trzy w woj. dolnośląskim; dwie w woj. łódzkim; oraz po jednej w woj. lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl