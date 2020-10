WIG i WIG20 lekko wzrosły przy dużej aktywności inwestorów

Na warszawskiej giełdzie w środę indeksy WIG i WIG20 przerwały serię czterech spadkowych sesji. Jak powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski, przy dużych obrotach na rynku uwagę inwestorów przykuwała przede wszystkim sytuacja Allegro i Mercatora.

Na zamknięciu w środę WIG20 zyskał 0,61 proc. osiągając 1.670,26 pkt.

WIG zwyżkował 0,27 proc. do 48.596,45 pkt.

mWIG40 poszedł w dół 0,93 proc. do 3.578,20 pkt.

sWIG80 stracił 0,34 proc. do 13.831,82 pkt.

- Sesja w środę na GPW była bardzo ciekawa i widać było wysoką aktywność inwestorów. Poza Allegro, innym ciekawym tematem była sytuacja Mercatora, który we wtorek podał bardzo dobre szacunki wyników. Od początkowej euforii rynek przeszedł do realizacji zysków. Wydaje się też, że widać chęć realizacji zysków na innych spółkach, które były dotychczas beneficjentami pandemii, tj. Biomed Lublin. W WIG20 pozytywnie wyróżniał się KGHM - powiedział Sobiesław Kozłowski.



- W najbliższych dniach sytuacja na GPW będzie zależała przede wszystkim od sytuacji na innych rynkach akcji - dodał.

Tym samym WIG20 i WIG przerwały serię czterech spadkowych sesji z rzędu.

Obroty na GPW wyniosły 2.840 mln zł, z czego ok. 1 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Po raz trzeci z rzędu największy handel odbył się na akcjach Allegro (1.366 mln zł). W pierwszej części sesji kurs akcji platformy e-commerce mocno zwyżkował, nawet o kilkanaście proc., ale w ostatnich godzinach handlu nastąpiła wyprzedaż akcji Allegro i ostatecznie spółka zakończyła dzień pod kreską o 5,05 proc.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,13 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,1 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 8 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję na plusie. Najmocniej zyskał sektor górniczy (4,21 proc.) oraz branża informatyczna (ok. 2 proc.).

Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG-leki (-5,36 proc.) oraz WIG-nieruchomości (-2,8 proc.).

Wśród krajowych blue chipów większość spółek zakończyła dzień wzrostami. Najmocniej, bo o 4,62 proc. zwyżkował KGHM - do 124,5 zł. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 6 października, podwyższyli cenę docelową akcji KGHM do 133 zł z 56 zł, a rekomendację do "trzymaj" z "sprzedaj".

Mocno w górę poszedł Tauron, którego akcje zyskały 4,22 proc.

Istotnie wzrosły także akcje Cyfrowego Polsatu (3,27 proc.).

Podczas swojej ostatniej sesji w WIG20 mBank stracił 1,51 proc. (po sesji 14 października Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20). Jest to szósta spadkowa sesja z rzędu tej spółki. Na tak niskich poziomach akcje mBanku były ostatnio w 2009 r.

W dół poszły też akcje PZU (-1,39 proc.), które znajdują się na tegorocznych minimach.

Serię sześciu spadkowych sesji kontynuuje PKN Orlen (-1,46 proc.) oraz Lotos (-0,78 proc.). Obie spółki paliwowe znalazły się na swoich tegorocznych minimach.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo aż o 9,57 proc. do 103 zł, zwyżkowały walory LiveChatu. Tym samym spółka osiągnęła swoje historyczne maksima.

Z kolei swoje tegoroczne rekordy poprawiła GPW, która zwyżkowała w środę o 3,47 proc.

Powody do zadowolenia mieli także akcjonariusze Wirtualnej Polski - akcje spółki zyskały 2,82 proc.

1,15 proc. do 132 zł do góry poszły akcje Kruka, który zaprasza do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 271 tys. akcji spółki, stanowiących 1,43 proc. udział w kapitale zakładowym, po cenie 350 zł za sztukę. Oferty będą przyjmowane od 19 października do 13 listopada, a przewidywany dzień podjęcia przez spółkę decyzji o przyjęciu ofert to 16 listopada.

Po wtorkowej sesji Mercator poinformował, że szacuje w trzecim kwartale 2020 roku ok. 356,2 mln zł zysku netto wobec 210,5 mln zł w drugim kwartale i 1,3 mln zł przed rokiem. Po dynamicznym wzroście akcji w pierwszych godzinach środowego handlu, w drugiej części sesji akcje Mercatora systematycznie taniały i finalnie straciły o 10,29 proc. Obroty na akcjach producenta rękawic medycznych wyniosły 217 mln zł.

Biomed Lublin poszedł w dół o 8,59 proc. Była to trzecia spadkowa sesja z rzędu biotechnologicznej spółki.

Czwartą sesję z rzędu zniżkował Mabion - tym razem kurs spółki spadł 8,15 proc. Analitycy BM PKO BP, w raporcie z 13 października, obniżyli rekomendację dla Mabionu do "sprzedaj" z "trzymaj" oraz cenę docelową do 17 zł z 23 zł.

Z kolei w indeksie małych spółek najmocniej zwyżkował Torpol (8,8 proc.).

W sWIG80 najwięcej potaniały akcje Work Service (-5,56 proc.).