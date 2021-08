WIG po raz trzeci z rzędu ustanowił nowy rekord

W piątek na zamknięciu indeks WIG osiągnął wartość 68 387,12 i ustanowił nowy rekord - trzeci dzień z rzędu.

Cztery główne indeksy GPW zakończyły tydzień na plusie, zyskując od 0,9 proc. (WIG20) do 1,6 proc. (mWIG40).

Obroty na GPW wyniosły 812 mln zł, z czego 625 mln zł przypadło na największe spółki. Granicę 100 mln zł obrotów przekroczyły jedynie akcje Allegro (118,3 mln zł).

Z 15 indeksów branżowych sesję na plusie zakończyło jedynie 5. Ponad 2 proc. zyskał WIG-Media, a 1,4-1,8 proc. wzrosły WIG-Banki i WIG-Informatyka. Ponad 1 proc. spadły indeksy WIG-Leki i WIG.Games.

"Indeks WIG20 utrzymuje się w trendzie bocznym w obszarze 2,2-2,3 tys. pkt. W ostatnich dniach indeks zbliżył się do górnego ograniczenia konsolidacji, ale do zmiany trendu nie doszło. GPW z jednej strony sprzyja mocne zachowanie głównych rynków akcji, z drugiej na naszą niekorzyść działa sytuacja na rynkach wschodzących, którym w dalszym ciągu ciążą spadki kursów w Chinach" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.



W piątek dwa z czterech głównych indeksów - WIG i mWIG40 - ustanowiły nowe maksima w ramach długoterminowych trendów wzrostowych. WIG, po zwyżce o 0,19 proc. do 68.387,12 pkt. zamknął sesję najwyżej w historii, a mWIG40 po wzroście o 0,40 proc. zakończył notowania na 5.022,58 pkt., najwyższym poziomie od stycznia 2018 roku.



"Kapitał krajowy z reguły szuka przewagi w grupie spółek o średniej i niższej kapitalizacji, stąd rekordy WIG i mWIG40. Ale to zachowanie WIG20, o którym decyduje z reguły kapitał zagraniczny, ma decydujący wpływ na nastroje na rynku" - dodał Ryczko.



W piątek główne rynki jedynie umiarkowanie sprzyjały GPW. Kiedy warszawska giełda kończyła pracę, DAX znajdował się ok. 0,2 proc. na plusie, S&P 500 znajdował się w pobliżu poprzedniego zamknięcia, a Nasdaq Composite zniżkował 0,4 proc. Przed otwarciem sesji w USA tamtejszy Departament Pracy podał, że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 943 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 870 tys. i wobec wzrostu o 938 tys. miesiąc wcześniej. Lepsze od oczekiwań dane obudziły obawy, że Fed zmuszony będzie wcześniej zacieśniać politykę monetarną, co spowodowało spadki kursów, w szczególności firm technologicznych.



Na WIG20, który kolejną sesją spędził w wąskiej konsolidacji (2.267-2.276 pkt.) nie miało to większego wpływu. Indeks zyskał 0,14 proc. i zakończył notowania na poziomie 2.273,89 pkt. sWIG80 wzrósł 0,04 proc. i zamknął sesję na 20.886,59 pkt.



W WIG20 na czele wzrostów znalazło się Asseco Poland. Kurs akcji wzrósł o 4,3 proc. i zakończył notowania na poziomie 82,30 zł, najwyższym od 14 lat. W czwartek wieczorem spółka poinformowała, że szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale na 138,2 mln zł. Oznacza to wzrost rdr o ponad 40 proc.

