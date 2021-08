WIG z nowym rekordem zamknięcia

W środę indeks WIG na zamknięciu rósł o 0,54 proc. i osiągnął nowy rekord zamknięcia powyżej 68 tys. punktów. Na wynik indeksu wpłynęły wzrosty największych spółek, w tym banków.

WIG zakończył środową sesję wzrostem o 0,54 proc., notując rekordowe zamknięcie na poziomie 68.170,76 pkt. WIG20 zyskał 0,64 proc. i wyniósł 2.272,09 pkt.

W ujęciu sektorowym rosło 10 z 15 indeksów, w tym najmocniej producenci leków - o blisko 5 proc., oraz banki - o ponad 2 proc. Z kolei o 2 proc. w dół poszły notowania spółek odzieżowych.

Obroty na GPW wyniosły 772 mln zł, z czego 548 mln zł przypadło na największe spółki.

"Fundamentalnymi czynnikami dla krajowego rynku były w środę wyniki Pekao SA i Alior Banku. Pekao wyraźnie powyżej oczekiwań, pokazało mocny wynik prowizyjny, który może zostać na dłużej, oraz niższe koszty. Taki miks został dobrze przyjęty przez inwestorów, czego potwierdzenie widać w 4 proc. wzroście przy wysokich obrotach - przełożyło się to na 29 pkt. na WIG20. Drugi najwyższy wynik to PZU - 21 pkt., i PKO BP - 14 pkt. Widać, że sektor finansowy był dziś mocny" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.



Zwrócił uwagę, że na poprawę sentymentów wobec sektora bankowego mogła mieć także wpływ niedawna wypowiedź członkini RPP Grażyny Ancyparowicz, rozważającej możliwość podniesienia stóp procentowych NBP jeszcze w tym roku.



"Przeciwieństwem było LPP, które na WIG20 przełożyło się in minus 20 pkt., Dino -9 pkt., a Allegro -7 pkt. Mimo to w środę na GPW przeważał kolor zielony, co pomogło WIG wyznaczyć nowy rekord notowań" - zauważył.



Krajowe indeksy rozpoczęły środowy handel na plusie, a w pierwszych minutach sesji WIG wyznaczył śróddzienne maksimum na poziomie 68.341,93 pkt. W dalszej części dnia wzrost utrzymywały się, jednak nieco osłabły po negatywnym otwarciu sesji giełdowej w USA.



Przez większość dnia wzrostom w WIG20 przewodził Bank Pekao, którego wyniki za II kw. okazały się powyżej oczekiwań rynku. Na koniec sesji notowania zwyżkowały o 4,1 proc. do 99 zł, przy najwyższych obrotach na GPW (90 mln zł).



Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 604,8 mln zł z 359,2 mln zł rok wcześniej i okazał się 14 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 529,4 mln zł. Pekao liczy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności.



Dobrze radziły sobie także pozostałe spółki z sektora finansowego. PZU poszło w górę o 2,6 proc., przy trzecich obrotach (67 mln zł), Santander wzrósł o 2,4 proc., a PKO BP - o 1,3 proc.

