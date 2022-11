WIG20 bez wyraźnej zmiany. Najbliższe sesje też powinny być spokojne

WIG20 zakończył sesję bez wyraźnej zmiany, a początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszą stabilizację. Istotne dla rynku wydarzenia będą miały miejsce dopiero, kiedy inwestorzy poznają wstępne indeksy PMI za listopad - mówi Michał Krajczewski z BNP Paribas.

WIG20 zakończył sesję spadkiem o 0,06 proc. do 1.707 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,85 proc., a sWIG80 zwyżkował na zamknięciu o 0,47 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,18 proc. W ujęciu sektorowym na GPW najsilniej wzrosły indeksy WIG-Chemia i WIG-Motoryzacja, a najsłabiej WIG-Paliwa.

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 961 mln zł, z czego ok. 799 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były w piątek PKN Orlen, PKO BP i KGHM. Liderem wzrostów w indeksie WIG20 okazały się CCC i Asseco Poland.

Najmocniej w mWIG40 wzrosły Ciech i Neuca. Zwyżki zanotowały ponadto Famur, Bogdanka, Grupa Pracuj i Autopartner. W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów okazała się Celon Pharma , ale wyraźnie w górę poszły także kursy Captor Therapeutics i AB.

Na początku przyszłego tygodnia, można spodziewać się dalszej stabilizacji na giełdzie

"W piątek na krajowym rynku akcji nie działo się zbyt wiele - WIG20 ostatecznie kończy sesję w okolicy zera. Po dłuższej fali wzrostowej, z którą mamy do czynienia od połowy października, ostatnie parę dni przyniosło należną korektę. Na rynek napłynęły informacje o incydencie przy granicy polsko-ukraińskiej, co trochę przypomniało inwestorom zagranicznym o czynniku geopolitycznym. Ponadto WIG20 dotarł do istotnych oporów w okolicy 1.800 pkt. Tę flautę na GPW potwierdza również dzisiejszy spokojny dzień i mała zmienność na rynku walutowym" - powiedział Michał Krajczewski kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas.

Ekspert wskazał, że w krótkim terminie, na początku przyszłego tygodnia, można spodziewać się na giełdzie dalszej stabilizacji.

"Patrząc globalnie, to istotniejsze wydarzenia będą miały miejsce dopiero w środę, kiedy na rynek napłyną wstępne indeksy PMI za listopad. Być może po tej przerwie jakaś kolejna fala wzrostów będzie, przy czym dużo będzie tu zależeć od danych z rynku amerykańskiego, publikowanych na początku grudnia - z rynku pracy, o inflacji za listopad - oraz od posiedzenia Fed-u w połowie grudnia" - ocenił Krajczewski.

Najmocniej handlowanymi spółkami były w piątek PKN Orlen, PKO BP i KGHM

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 0,06 proc. do 1.707 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,85 proc., a sWIG80 zwyżkował na zamknięciu o 0,47 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,18 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW najsilniej wzrosły indeksy WIG-Chemia (+3,4 proc.) i WIG-Motoryzacja (+2,5 proc.), a najsłabiej sesję zakończył indeks WIG-Paliwa (-1,9 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 961 mln zł, z czego ok. 799 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były w piątek PKN Orlen (137 mln zł), PKO BP (95 mln zł) i KGHM (95 mln zł).

Liderem wzrostów w indeksie WIG20 okazały się CCC i Asseco Poland

Liderem wzrostów w indeksie WIG20 okazały się CCC (+3,5 proc.) i Asseco Poland (+2,8 proc.). O 1,6 proc. wzrósł kurs Orange, o 1,5 proc. Dino, a o 1,4 proc. Pepco.

CD Projekt, który przez większą część sesji notował wyraźne wzrosty, ostatecznie zakończył dzień na 1,3 proc. minusie.

Największy spadek kursu odnotował w piątek mBank (-2,3 proc.). Pozostałe banki nie odnotowały istotnych zmian - Santander stracił 0,2 proc., PKO BP poszło w górę o 0,7 proc., a Pekao zyskało 0,6 proc.

Poza mBankiem, sesję na wyraźnym minusie zakończyły ponadto PKN Orlen (-2,1 proc.) i Allegro (-1,7 proc.).

Najmocniej w mWIG40 wzrosły Ciech i Neuca. Zwyżki zanotowały ponadto Famur, Bogdanka, Grupa Pracuj i Autopartner

Najmocniej w mWIG40 wzrosły Ciech (+6,5 proc.) i Neuca (+5,1 proc.). Ok. 3,1-3,5 proc. zwyżki zanotowały ponadto Famur, Bogdanka, Grupa Pracuj i Autopartner.

O 2,8 proc. wzrósł Inter Cars, którego zysk netto j.d. w trzecim kwartale 2022 roku wzrósł do 218,4 mln zł z 195,8 mln zł zysku przed rokiem. Wynik jest zgodny ze średnią prognoz analityków na poziomie 215,3 mln zł. EBITDA w III kwartale 2022 roku wyniosła 359,5 mln zł i była o 9 proc. wyższa od konsensusu.

Na 1,5-proc. plusie sesję zakończył Comarch. Spółka podała, że zysk netto grupy w trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 27,2 mln zł wobec oczekiwanych przez analityków 22 mln zł. Wyższy od oczekiwań (o 16,5 proc.) jest też wynik EBITDA Comarchu.

Największą przeceną w indeksie mWIG40 zostały dotknięte akcje ZE PAK (-10,4 proc.). Spółka podała, że nowe regulacje wynikające z rozporządzenia ws. obliczania limitu ceny nie pozwolą spółce osiągnąć przychodów ze sprzedaży energii, które pokryłyby w całości koszty wytworzenia energii.

O 2,7 proc. zniżkował na zamknięciu 11 bit studios. Producent gier podał, że wypracował w trzecim kwartale 2022 roku 4,88 mln zł zysku netto, o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik spółki okazał się zgodny z oczekiwaniami, średnia prognoz analityków wynosiła 4,9 mln zł.

W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów okazała się Celon Pharma

W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów okazała się Celon Pharma (+6,6 proc.), ale wyraźnie w górę poszły także kursy Captor Therapeutics (+4,7 proc.) i AB (+4,2 proc.). AB podało w trakcie sesji, że planuje wypłacić 1,25 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2021/2022 oraz zwiększyć o 95 mln zł kapitał rezerwowy na skup akcji własnych w celu umorzenia.

Zwyżki w przedziale 3-3,8 proc. zanotowały ponadto Mirbud, Lubawa, Forte, Bowim i Unimot.

Kolejną sesję z rzędu najsłabszą spółką w sWIG80 było MFO (-5,8 proc.). Grupa podała w czwartek, że - według wstępnych danych - jej zysk netto po trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 41,3 mln zł. Oznacza to spadek o 18,2 proc. w stosunku do średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu trzech ostatnich lat.

O 3,1 proc. spadł kurs Photonu, a o 2,3 proc. kurs Agory. Spółka podała, że jej strata netto j.d. w trzecim kwartale. 2022 roku wyniosła 23,5 mln zł wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej. Przedział oczekiwań analityków zakładał od 1,8 mln zł straty netto do 0,7 mln zł zysku netto. EBITDA sięgnęła 40,3 mln zł wobec 49,8 mln zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków w przedziale 22-54,7 mln zł.

O 5,4 proc. wzrosły notowania Wittchena. Grupa szacuje, że w okresie od I do III kwartału 2022 roku miała 53,2 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 105 proc. rdr.

O 7,7 proc. poszła w górę Selena, która podała, że zanotowała w trzecim kwartale 2022 roku 46,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 31,7 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody z umów z klientami wzrosły do 569 mln zł z 493,1 mln zł przed rokiem.

Na 2,3-proc. minusie zakończył z kolei sesję Answear, który podał, że miał w okresie od I do III kwartału 2022 roku 37,3 mln zł EBITDA, podczas gdy rok wcześniej wynosiła ona 27,7 mln zł. Z wyliczeń wynika, że w samym III kwartale EBITDA wyniosła 17,1 mln zł i była wyższa od oczekiwań o 7 proc.

Kurs CDRL spadł o 2,9 proc. Grupa podała, że w III kw. 2022 roku odnotowała stratę netto w wysokości 3,8 mln zł wobec 13,03 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 114 mln zł wobec 123,9 mln zł w III kw. 2021 r. Marża na sprzedaży towarów wzrosła do 50,2 proc.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl