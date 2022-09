WIG20 konsoliduje się w okolicach 1.500 pkt.

WIG20 konsoliduje się przy poziomie 1.500 pkt. W najbliższym czasie możliwe jest korekcyjne odbicie, jednak nawet dojście indeksu do 1.600 pkt. nie będzie oznaczało odwrócenia trendu spadkowego.

Indeks WIG20 spadł w poniedziałek na zamknięciu o 0,91 proc. do 1.492 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,27 proc., a sWIG80 w dół o 0,38 proc. Indeks szerokiego rynku WIG stracił tym samym 0,59 proc.

W ujęciu sektorowym najsilniej wzrósł indeks WIG-Nieruchomości (+2,2 proc.), a największy spadek odnotował WIG-Spożywczy (-2,8 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 663 mln zł, z czego ok. 572 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty wygenerowało Pekao (110 mln zł).

"Dzisiejsza sesja przyniosła pewne uspokojenie. Wprawdzie finalnie WIG20 zakończył dzień na minusie, ale ta zmiana dzienna nie jest tak duża jak na ostatnich sesjach. Indeks konsoliduje się przy poziomie 1.500 pkt." - powiedział PAP Biznes Michał Krajczewski z BM BNP Paribas.

"Z drugiej strony można by rzec, że pomimo spadku zmienności przy tej próbie odrobienia strat w trakcie sesji, ta sesja mimo wszystko rozczarowała, bo inwestorzy być może oczekiwali, że po niskim otwarciu spowodowanym informacjami o zakręceniu kurka z gazem będzie jakaś większa przecena, okazja do zakupu i odbicia. To odbicie było, ale nie wyszliśmy nawet na plus w ujęciu dziennym. Przyczyną tej słabości, przy niskiej zmienności, jest pewnie brak sesji w Stanach Zjednoczonych - dziś jest tam święto i notowania się nie odbyły, co też widać w mniejszych obrotach na GPW" - dodał.

W najbliższym czasie możliwe jest korekcyjne odbicie indeksu WIG20

Krajczewski wskazał, że w najbliższym czasie możliwe jest korekcyjne odbicie indeksu WIG20, jednak nawet dojście do 1.600 pkt. nie będzie oznaczało odwrócenia trendu spadkowego.

"W przypadku WIG20 jesteśmy przy okrągłym poziomie 1.500 pkt. To jest poziom lokalnego minimum październik-listopad 2020, więc można oczekiwać, że przynajmniej na chwilę ten poziom wsparcia mógłby zadziałać i jakieś korekcyjne odbicie z tego poziomu mogłoby być wyprowadzone. Jednak w szerszym ujęciu wciąż jesteśmy w trendzie spadkowym, więc nawet odbicie do tych 1.600 pkt. i zamknięcie luki spadkowej średnioterminowo nie zmieniłoby jeszcze trendu spadkowego" - powiedział ekspert.

Liderem wzrostów w WIG20 była grupa PGNiG - kurs zwyżkował o 2,3 proc.

Liderem wzrostów w WIG20 okazała się grupa PGNiG, której kurs zwyżkował na zamknięciu o 2,3 proc. O ponad 1 proc. poszły w górę notowania Asseco Poland (+1,7 proc.) i KGHM (+1,2 proc.).

O 0,1 proc. wzrosły notowania PKN Orlen. Grupa podała w trakcie sesji, że modelowa marża rafineryjna PKN Orlen spadła w sierpniu do 14 USD z 18,5 USD w lipcu. Dyferencjał zmniejszył się w sierpniu do 8,7 USD z 9,9 USD w lipcu.

Większość spółek w indeksie odnotowała spadki, a największe z nich dotyczyły Allegro (-5,4 proc.), Grupy Kęty (-4,5 proc.) i CCC (-3,9 proc.). O 2 proc. spadł kurs PGE, a o 2,4 proc. PKO BP.

Najsilniej w mWIG40 urósł w poniedziałek kurs Develii (+7,3 proc.). Wyraźną zwyżką sesję zakończyły także LiveChat (+4,5 proc.) i Tauron (+3,6 proc.).

Wzrosty w przedziale 2-3 proc. zanotowały ponadto: Kruk, Mercator, Bogdanka, Budimex i GPW.

Największą przeceną dotknięte zostały z kolei akcje Kernela, które poszły w dół o 4,9 proc.

O 3,8 proc. poszły w dół kursy Wirtualnej Polski, PKP Cargo i Ten Square Games, a o 3,4 proc. Banku Handlowego. Spadki w przedziale 2-3 proc. zanotowały: Grupa Azoty, Enea, Mabion, Polenergia i Neuca.

W gronie małych spółek z indeksu sWIG80 najmocniej spadł kurs Serinus Energy

W gronie małych spółek z indeksu sWIG80 najmocniej spadł kurs Serinus Energy (-6,7 proc.). Wyraźne zniżki zanotowały także Biomed Lublin (-5,2 proc.), Ryvu (-4,7 proc.), Photon (-4,5 proc.), Votum (-4,4 proc.) i VRG (-4 proc.). O 3,3-3,7 proc. potaniały Newag i Molecure.

O 0,4 proc. spadł kurs Torpol, którego grupa miała w pierwszym półroczu 2022 r. 65,2 mln zł zysku netto i 462,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Portfel zamówień grupy ma wartość ok. 1,31 mld zł netto, bez udziałów konsorcjantów.

Liderem wzrostów w sWIG80 był z kolei zwyżkujący za zamknięciu o 4,4 proc. Bumech. Pozytywnie wyróżnił się także Auto Partner (+4,2 proc.),

O 1,2 proc. wzrósł Synektik, który poinformował w poniedziałek, że oferty złożone przez spółkę zależną Synektik Czech Republic zostały wybrane w dwóch postępowaniach przetargowych na dostawę systemu da Vinci. Wartość ofert to odpowiednio: 72,3 mln CZK i 85,9 mln CZK.

