WIG20 kontynuuje odbicie z poziomu rocznego minimum

We wtorek (17 maja) WIG20 kontynuował rozpoczęte w piątek odbicie z poziomu rocznego minimum i zyskał ponad 2 proc. Wśród liderów wzrostów znalazły się spółki ukraińskie, które mają na GPW status papierów silnie spekulacyjnych. Jak ocenia analityk DM BOŚ Konrad Ryczko, ostatnie wzrosty to jedynie korekta w trendzie spadkowym.

Spółki o największej kapitalizacji były liderami wzrostów na GPW, ale także pozostałe indeksy zakończyły sesję na plusie. WIG zyskał 1,8 proc. do 56.247,82 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,3 proc. do 4.326,88 pkt., a sWIG80 zwyżkował o 0,5 proc. do 17.913,74 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1,28 mld zł, z czego 1,07 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów był KGHM (151,9 mln zł), wyprzedzając PKO BP (175,6 mln zł) oraz Pekao (120,5 mln zł).

Wśród indeksów sektorowych liderem wzrostów był WIG-Spożywczy, który wzrósł ponad 10 proc. Zwyżkę o podobnej skali zanotował powiązany z nim WIG-Ukraina.

"Duży udział we wzroście notowań ryzykownych aktywów miał we wtorek rosnący kurs EUR/USD. W poniedziałek (16 maja) wątpliwości inwestorów odnośnie kontynuacji wzrostów wzbudziły słabe dane makro z Chin, ale już we wtorek (17 maja) pozytywnie odebrane zostały informacje o luzowaniu polityki monetarnej w Chinach i stopniowym znoszeniu covidowych ograniczeń w Szanghaju. Wzrostowi notowań na GPW sprzyjała poprawa nastrojów w całej grupie rynków wschodzących" - powiedział Konrad Ryczko.

WIG20, po otwarciu na poziomie 1.777 pkt., o 15 pkt. wyższym od poprzedniego zamknięcia, do południa znajdował się w trendzie wzrostowym, dochodząc do poziomu 1.816 pkt. Trwająca w drugiej części sesji łagodna, spadkowa korekta, sprowadziła indeks do poziomu 1.800,55 pkt. na zamknięcie sesji. W odniesieniu do poprzedniego zamknięcia WIG20 zyskał 2,2 proc., oddalając się od zanotowanego w czwartek rocznego minimum na 6,4 proc.

Zwyżce na GPW sprzyjały wzrosty na innych europejskich rynkach. Kiedy kończyły się notowania w Warszawie niemiecki DAX i francuski CAC 40 zyskiwały 1,0-1,5 proc. Znacznie ponad 1 proc. rosły po otwarciu sesji także amerykańskie indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite.

Kurs EUR/USD, który w zeszłym tygodniu zanotował wieloletnie minimum w okolicach 1,04, we wtorek przekroczył poziom 1,05. Osłabienie dolara napędza z reguły wzrost notowań ryzykowanych aktywów.

W grupie spółek ukraińskich o 31 proc. wzrosły notowania Coal Energy, a kursy KSG Agro, Kernela, Milkilandu, Agrotonu i Astarty, wzrosły o 10-20 proc.

"Po ataku Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny, spółki ukraińskie mają status silnie spekulacyjnych. Więc jeśli mamy znaczącą poprawę nastrojów na rynku, tak jak obecnie, to ich kursy rosną najmocniej. Wystarczy też, że w górę pójdą kursy Kernela i Astarty i to powoduje zwyżkę pozostałych ukraińskich spółek" - powiedział Konrad Ryczko.

Liderami wzrostów w WIG20 były spółki, które w tym roku radziły sobie słabo - o 7 proc. poszły w górę notowania Allegro, a 6,2 proc. zwyżkował kurs CD Projektu. Na początku maja kursy obydwu firm notowały 52-tyg. minima, po spadku od początku roku po ponad 30 proc.

Wśród liderów wzrostów znalazły się także akcje LPP, których kurs poszedł w górę o 5,1 proc. do 10.450 zł. Notowania zwyżkowały siódmą kolejną sesję, a wcześniej kurs akcji obronił się przed spadkiem do rocznego minimum.

Słabiej we wtorek, na tle wzrostowego rynku, wypadły spółki z sektora paliwowego i energetycznego. Kurs akcji PGNiG zniżkował o 3,1 proc. do 5,772 zł, a notowania PGE obniżyły się o 3,0 proc. do 9,354 zł. Wydaje się, że na kursach spółek energetycznych ciążyć będzie przedłużający się proces wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

W mWIG40 liderem wzrostów był Kernel (+16,5 proc.), a notowania dwóch spółek - Kruka oraz Dom Development - poszły w górę po ponad 5 proc. Notowania Dom Development zyskały w ciągu 3 sesji 12,7 proc., osiągając w trakcie wzrostowej korekty wynik 2-krotnie lepszy od indeksu szerokiego rynku. Być może jest zapowiedź zmiany nastawienia inwestorów wobec branży deweloperskiej, która od połowy 2021 roku znajduje się w silnej bessie.

Notowania kolejnych pięciu spółek z mWIG40 - Aliora, Grupa Azoty, Asbisu, Huuuge, Eurocash - poszły w górę o ponad 4 proc. Kurs Grupy Azoty wyniósł na zamknięciu 47,90 zł i był najwyższy od 52 tygodni.

Po czterech sesjach wzrostu z rzędu o 4,4 proc. do 97,1 zł zniżkował kurs WP Holding i był to najsłabszy wynik w mWIG40. Spółka podała wyniki za I kw. 2022 roku i w tym okresie osiągnęła 213,2 mln zł przychodów (konsensus 205,7 mln zł), 67,3 mln zł EBITDA (konsensus 67 mln zł) oraz zysk netto j.d. na poziomie 43,4 mln zł (konsensus 35,7 mln zł).

Jak podali w raporcie kwartalnym przedstawiciele spółki "w nadchodzących kwartałach spodziewamy się kontynuacji sprzyjających trendów dla reklamy online (dalszy wzrost udziału reklamy online w całym rynku reklamy), oczekując jednocześnie niższych dynamik wzrostu rdr w porównaniu do okresu od czwartego kwartału 2020 r. do trzeciego kwartału 2021 r. Jednocześnie, zwracamy uwagę, że rynek reklamy jest silnie zależny od sytuacji makroekonomicznej, mierzonej m.in. wzrostem PKB oraz nastrojami konsumenckimi".

Jeden ze słabszych wyników zanotowały we wtorek akcje DataWalk, które poszły w dół o 3,5 proc. do 161 zł. Jak wynika ze wstępnych szacunków spółka zwiększyła skonsolidowaną stratę operacyjną w I kw. 2022 roku o 37 proc., do 7,4 mln zł. Przychody grupy wzrosły o 21 proc. i wyniosły 4,2 mln zł.

W sWIG80 liderami wzrostów były ponownie spółki ukraińskie. Coal Energy poszedł w górę o 31,0 proc., Astarta urosła o 10,6 proc., a IMC zyskał 9,9 proc.

Jak podała Astarta w komunikacie, pomimo rosyjskiej agresji militarnej wykonała pełen zakres prac polowych na całym swoim banku ziem. Z kolei IMC poinformował, że zakończył wiosenną kampanię siewną, łącznie zasiano 19,2 tys. ha słonecznika i 50,2 tys. ha kukurydzy. IMC stopniowo wznawia też eksport.

