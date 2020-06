WIG20 na plusie siódmy raz z rzędu

WIG20 zyskał w piątek ponad 3 proc., rosnąc tym samym siódmą sesję z rzędu. Silnie wzrosły sektory: bankowy, odzieżowy i paliwowy.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 3,13 proc. do 1.842,47 pkt., WIG zwyżkował o 2,57 proc. do 51.949,63 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,45 proc. do 3.607,33 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,88 proc. do 13.084,12 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.893 mln zł, z czego 1.587 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Wśród najmocniejszych sektorów piątkowej sesji na GPW znalazły się: odzież - w górę o 4,9 proc., paliwa - o 4,6 proc. i banki - o 4,5 proc. Sektor bankowy wzrósł w tym tygodniu o 10,4 proc.

"Sektor bankowy ma za sobą bardzo silną sesję. Od początku tygodnia indeks sektora zyskał nieco ponad 10 proc., co świadczy o powrocie inwestorów zagranicznych. Do łask inwestorów wracają spółki value i cykliczne, co odbywa się kosztem spółek technologicznych. Piątkowe dane z rynku pracy w USA wskazują na szybszą poprawę sytuacji niż się spodziewano. Wydaje się, że inwestorzy całkowicie odrzucili w niepamięć lockdown i obawy o ekonomiczne skutki obostrzeń. Zobaczymy, jak długo ten sentyment się utrzyma" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas, Szymon Nowak.

"Dobrze radzi sobie także sektor paliwowy. Cena ropy WTI wzrosła do 40 dolarów, co świadczy o tym, że popyt się odbudowuje. Sektorowi pomaga OPEC, nadal ograniczając produkcję" - dodał.

Amerykański Departament Pracy podał o godz. 14.30, że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 2,5 mln wobec oczekiwanej zniżki o 7,5 mln. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 13,3 proc., oczekiwano 19,1 proc. wobec 14,7 proc. miesiąc wcześniej.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 3,13 proc. do 1.842,47 pkt., WIG zwyżkował o 2,57 proc. do 51.949,63 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,45 proc. do 3.607,33 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,88 proc. do 13.084,12 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.893 mln zł, z czego 1.587 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania na plusie, do południa zyskiwał niemal 3 proc. W połowie notowań utracił impet, jednak publikacja danych z rynku pracy w USA wsparła notowania, a WIG20 powrócił do trendu wzrostowego. W efekcie indeks zakończył dzień na plusie siódmy raz z rzędu, rosnąc w tym czasie 7,9 proc.

Wśród najmocniejszych sektorów piątkowej sesji na GPW znalazły się: odzież - w górę o 4,9 proc., paliwa - o 4,6 proc. i banki - o 4,5 proc. Sektor bankowy wzrósł w tym tygodniu o 10,4 proc.

WIG-odzież rósł jedenastą sesję z rzędu i zyskał w tym czasie 28 proc. Analitycy zwracają uwagę na poprawę sentymentu wobec sektora, po pozytywnych danych o odwiedzalności galerii handlowych.

Jak ocenił analityk DM BDM Adrian Górniak "ostatnie miesięczne dane sprzedażowe VRG były lepsze niż zakładał nawet zarząd spółki, co mogło też poprawić podejście do sektora odzieżowego. Dodatkowo czynnikiem wspierającym jest umocnienie się złotego wobec dolara, gdyż wiele firm, w szczególności LPP, kupuje w Azji".

W momencie zamknięcia warszawskich notowań, DAX szedł w górę o 2,8 proc., a S&P 500 zyskiwał 2,5 proc.

W WIG20 wzrostami wyróżniły się: mBank - w górę o 9,5 proc., JSW - o 6,5 proc., a także, rosnąc między 5 a 6 proc.: PGE, Orlen, Alior, LPP i Cyfrowy Polsat.

Pod kreską znalazły się jedynie Dino - w dół o 1,6 proc. i CD Projekt - o 0,5 proc.

Analitycy zwrócili uwagę na notowania CCC, który początkowe wzrosty nawet o 10 proc. zmieniły się w spadki sięgające -6 proc. Pomimo podwyższonej zmienności i silnych przejściowych spadków wywołanych realizacją zysków, notowania CCC piąty dzień z rzędu zamknęły się nad kreską, rosnąc w piątek o 1,9 proc. do 71,3 zł przy obrotach przekraczających 240 mln zł . W całym tygodniu kurs wzrósł o 47 proc.

Wśród średnich i małych spółek wzrostami wyróżniły się: Mabion i DataWalk - w górę po 12 proc., a także VRG - o 7,5 proc. i banki: Millennium, BNP i BOŚ - po 6 proc.

Nowak zwrócił uwagę, że w piątek odbyła się konferencja DataWalk dla analityków, na której przedstawiono, że współpraca spółki z Departamentem Sprawiedliwości USA kształtuje się optymistycznie, co pozwala oczekiwać, że biznes zacznie pokazywać pozytywne przepływy pieniężne.