WIG20 nad kreską przy bardzo wysokich obrotach

Choć przez całą piątkową sesję WIG20 pozostawał pod kreską, głównie za sprawą notowań banków, to na koniec dnia zdołał wyjść na plus, przy obrotach przekraczających 2 mld zł.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,24 proc. osiągając poziom 1.722,65 pkt., WIG zniżkował o 0,03 proc. do 48.127,64 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,13 proc. do 3.359,44 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,44 proc. do 12.436,91 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 2.701 mln zł, z czego 2.075 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Za tak wysoki poziom obrotów odpowiadały między innymi: CD Projekt - 330 mln zł (kurs +1,2 proc.), Pekao - 304 mln zł (kurs spadł 1,6 proc.), a także PKO BP - 253 mln zł (kurs bez zmian) i Amrest - 198 mln zł (kurs spadł o 2,6 proc.).

"Na ostatniej sesji miesiąca głównym tematem były przede wszystkim banki i zaskakująca czwartkowa obniżka stóp procentowych. Można było się spodziewać, że po tak negatywnej dla sektora informacji kursy będą mocno spadać i pociągną WIG20 w dół. Tak się jednak nie stało, dużych spadków nie było, a WIG20 zatrzymał się na poziomie lokalnego oporu. Jest nadzieja, że pozytywny sentyment z początku tygodnia utrzyma się i pomimo słabości banków napływ kapitału zagranicznego nadal będzie wspierał nasz rynek" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas, Szymon Nowak.



Ostatnim razem obroty na WIG20 przekroczyły 2 mld zł na sesji 21 września 2018 r., kiedy FTSE Russell zakwalifikowało Polskę do grona rynków rozwiniętych, a 8 największych spółek zostało włączonych do indeksu STOXX Europe 600. Tego dnia obroty wyniosły 4,7 mld zł.



Indeks sektora bankowego zakończył notowania 1,8 proc. pod kreską, choć w ciągu dnia tracił nawet blisko 3 proc. Obroty przekroczyły 850 mln zł.



WIG20 przez całą sesję utrzymywał się pod kreską, pogłębiając spadki w drugiej części dnia. Ostatnia godzina handlu przyniosła silne odwrócenie trendu i pomimo negatywnego otwarcia w USA i dalszych spadków na S&P 500, WIG20 na koniec dnia wyszedł na plus.



W chwili zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX spadał o 1,4 proc., a amerykański S&P szedł w dół o 0,6 proc.



Wśród największych spółek mocno w dół poszły kursy: CCC - o 4,1 proc., Santander Banku - o 3,7 proc. oraz PZU - o 1,8 proc.



Zysk netto grupy PZU w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 116 mln zł i był 80 proc. poniżej oczekiwań, a wyniki obciążył dodatkowy odpis na Alior Bank w wysokości 516 mln zł. Analitycy zwracają uwagę na wyniki działalności ubezpieczeniowej, które były powyżej oczekiwań, a potencjalna negatywna reakcja kursu może byc dobrym momentem na zwiększenie pozycji w spółce.



Najmocniej zyskały: JSW - w górę o 7,8 proc., PGE - wzrost o 5,8 proc., a także telekomy: Cyfrowy Polsat i Orange ze zwyżką odpowiednio o: 4,5 i 3,5 proc.

Wśród średnich spółek mocno spadły: Bank Millennium - o 8,5 proc. (obroty przekroczyły 160 mln zł), a także: PlayWay i Budimex - po około 6 proc.