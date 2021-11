WIG20 najniżej od trzech miesięcy. Największe spadki w branży energetycznej

Po jedenastej spadkowej sesji na13 ostatnich notowań WIG20 znalazł się na poziomie 2.229,44 pkt., pogłębiając 3-miesięczne minimum. Największe spadki zanotowała branża energetyczna - indeks WIG-Energia zniżkował o 4,4 proc. i jest to najgorszy wynik od dwóch miesięcy. Zdaniem analityka XTB rynek może kontynuować spadki poniżej poziomu 2,2 tys. pkt. dla indeksu WIG20, ale jednocześnie trend średnioterminowy wciąż ma kierunek wzrostowy, co oznacza, że pod koniec roku koniunktura może się poprawić.

"Ze względu na Święto Dziękczynienia w USA i dzień wolny oraz skróconą sesję piątkową, kapitału na rynku było mniej niż zwykle, stąd też niewielka zmienność. WIG20 nie radzi sobie ostatnio najlepiej na tle innych europejskich parkietów i zanotował nowe minimum w trendzie spadkowym, co można interpretować jako zapowiedź jego kontynuacji. Pierwsze solidne wsparcia techniczne na WIG20 to okolice 2.160 pkt." - powiedział Łukasz Stefanik.

Indeks spółek o największej kapitalizacji, po otwarciu na poziomie 2.244 pkt., w ciągu dwóch pierwszych godzin sesji stracił ok. 20 pkt. Dalsza część sesji upłynęła pod znakiem konsolidacji z nieco większymi wahaniami pod koniec notowań. Ostatecznie WIG20 stracił 0,5 proc. i zamknął notowania na poziomie 2.229,445 pkt., najniższym od 3 miesięcy. Dla indeksu czwartek był 11 spadkową sesją na ostatnie 13 notowań.

Indeks WIG spadł 0,4 proc. do 68.860,62 pkt., mWIG40 obniżył się o 0,2 proc. do 5.408,79 pkt., a sWIG80 zniżkował także o 0,2 proc. do 20.416,88 pkt.

WIG także znalazł się najniżej od trzech miesięcy, a sWIG80 zakończył sesję tuż ponad analogicznym minimum. Lepiej radzi sobie mWIG40, którego wartość była najniższa od ponad miesiąca.

Na głównych rynkach europejskich nastroje były mieszane, z przewagą wzrostów. Około 17.00 niemiecki DAX i francuski CAC 40 zyskiwały 0,2-0,4 proc. Rynek w USA w czwartek nie pracuje ze względu na Święto Dziękczynienia, a w piątek sesja jest skrócona.

"Choć WIG20 znajduje się od połowy października w trendzie spadkowym, to jednak trend średnioterminowy w dalszym ciągu ma kierunek wzrostowy. Rynki w USA i Europie wydają się znajdować w +zdrowej+ korekcie wcześniejszych wzrostów, więc nie wykluczyłbym, że pod koniec roku będziemy mieli powrót do wzrostów, także na GPW" - ocenił Łukasz Stefanik.

W czwartek obroty akcjami na GPW wyniosły ok. 800 mln zł, z czego 575 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się akcje Allegro - obroty wyniosły 85,4 mln zł.

Czwartkowej sesji nie będą dobrze wspominać posiadacze akcji spółek energetycznych. WIG-Energia spadł 4,4 proc., najwięcej od dwóch miesięcy i zanotował najgorszy wynik spośród 15 indeksów branżowych. Ponad 3 proc. zniżkował WIG-Telekomunikacja, a wzrostami o ponad 1 proc. wyróżniły się trzy indeksy - WIG-Leki, WIG-Informatyka i WIG-Budownictwo.

W WIG20 liderami spadków były PGE i Tauron. PGE zostało przecenione o 6,7 proc. do 8,4 zł, a Tauron o 4,0 proc. do 2,88 zł. Obydwie firmy notowane są najniżej od 6 miesięcy.

W ten sposób inwestorzy zareagowali na projekt tzw. tarczy antyinflacyjnej, której założenia przed 11.00 przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z nimi zniesiona ma zostać akcyza na prąd i na 3 miesiące zostanie obniżony do 5 proc. VAT na energię elektryczną.

Według analityka DM BDM reakcja rynku była nieracjonalna.

"Nie wiem, czego inwestorzy oczekiwali po pakiecie antyinflacyjnym, ale dla mnie on jest raczej korzystny dla spółek energetycznych, bo zakładaliśmy straty w segmencie regulowanym dla 4 OSD (PGE, Tauron, Energa, Enea - PAP) w 2022 roku na poziomie 0,5-1 mld zł. Przypomnijmy - w 2019 roku podwyżki cen energii wziął na siebie rząd, w 2020 roku częściowo klienci i częściowo firmy energetyczne, notując aż 800 mln zł strat w segmencie regulowanym, w 2021 niemal w całości klienci, a w 2022 roku wracamy do podziału kosztów między spółkami energetycznymi, klientami, a budżetem państwa. To, że "wmieszał" się w to rząd, deklarując obniżenie VAT do 5 proc. jest pozytywne, bo dzięki temu prezes URE będzie mógł zaakceptować wyższe podwyżki. Zwracam również uwagę, że po taryfach regulowanych dla gospodarstw domowych sprzedawane jest zaledwie 17 TWh energii rocznie czyli ok. 60 proc. całkowitej energii w tej grupie klientów, wobec 170 TWh na całym rynku. Więc to, co spółki energetyczne stracą na klientach detalicznych, z nawiązką odrobią w hurcie czy na innych grupach klientów. Otoczenie w segmencie wytwarzania od sierpnia jest bardzo dobre. Polska jest znaczącym eksporterem netto energii. W tym kontekście największymi zwycięzcami są PGE i Enea" - wyjaśnił Brymora.

Łukasz Stefanik zwrócił uwagę, że okolice 8,4 zł na wykresie PGE to istotny poziom wsparcia, co sugeruje, że możliwe jest zatrzymanie spadków.

Spadku o 3,6 proc. do 34 zł doświadczyły w czwartek akcje Cyfrowego Polsatu. W trakcie sesji spółka poinformowała o decyzji zarządu, zakładającej nabycie nie więcej niż 29 mln akcji własnych od Reddev Investments Limited po cenie 35 zł za jedną akcję.

Liderem wzrostów było w czwartek JSW (+3,9 proc.), ale uwagę zwraca także pozytywny odbiór przez inwestorów nowej strategii CCC. Choć notowania spółki początkowo spadały, to na zamknięcie sesji kurs akcji poszedł w górę 1 proc. do 106,5 zł. To drugi z rzędu wzrost, po tym jak notowania znalazły się na najniższym poziomie od ponad 6 miesięcy.

"Udało się wybronić poziom 100 zł na kursie CCC, co wskazuje na możliwość wzrostowej korekty ostatnich spadków" - ocenił Stefanik.

Prezentując strategię do 2025 roku spółka poinformowała, że zakłada rentowność EBITDA grupy na poziomie powyżej 12 proc. W średnim terminie CCC deklaruje także wypłatę dywidendy.

W mWIG40 największym wzrostem - o 6,1 proc. do 76,90 zł - wyróżniły się akcje Mabionu. W rozmowie w Radiu Plus prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak poinformował, że w grudniu Europejska Agencja Leków może zatwierdzić do stosowania szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Novavax, której Mabion będzie producentem.

Wśród najmocniej przecenionych spółek w mWIG40 znalazły się dwie firmy gamingowe - PlayWay i Ten Square Games, których notowania obniżyły się o 2,5-3,4 proc.

O ok. 10 proc. w pierwszej fazie sesji traciły akcje Biomedu Lublin jednak od ok. 9.40 do głosu zaczęła dochodzić strona popytowa, która systematycznie redukowała poranne straty. Ostatecznie notowania akcji spadły o 1,2 proc. do 6,5 zł, pogłębiając roczne minimum.

Spośród spółek z sWIG80 w pierwszej fazie sesji najmocniej, o ok. 12 proc. zyskiwały akcje Erbudu, który po środowej sesji poinformował, że Sąd Apelacyjny uznał w części apelację Erbudu w sprawie przeciw Bankowi Millennium, a szacowany wpływ z odsetkami wynosi ok. 100 mln zł. Kwota ta stanowi ok. 13 proc. kapitalizacji rynkowej spółki. W tej fazie sesji wzrosty osłabły i ostatecznie Erbud zyskał 4,3 proc. do 63,8 zł.

O 5,2 proc. spadły notowania lidera wzrostów w sWIG80 we środę - Getin Holdingu. W środę w trakcie sesji spółka zapowiedziała planowane na lata 2022-2023 obniżenie kapitału zakładowego oraz wypłatę dywidendy, co oznacza, że akcjonariusze zamierzają wypłacić ze spółki kapitał, który w ostatnich kwartałach gromadził Getin.

