WIG20 pnie się w górę i błyszczy w Europie

Podczas dzisiejszych notowań najważniejszy indeks GPW w Warszawie WIG20 znów wzrósł o kolejnych prawie 5 punktów do ponad 1649 punktów. W okresie bessy, kilka miesięcy temu był na poziomie 1337 punktów

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu kolejnych 18 sesji notuje wzrosty. Indeks największych spółek - WIG20 - w okresie ostatnich kilkunastu sesji odzyskał swój blask i był jednym z najsilniej rosnących indeksów europejskich obok austriackiego ATX Index i tureckiego XU.

To, co jest ważne, to brak gwałtownych ruchów, które wskazywałyby na działania spekulacyjne. Można odnieść wrażenie, że inwestorzy krajowi i zagraniczni dostrzegli okazję do kupna akcji największych spółek wchodzących w skład podstawowego indeksu WIG20.

Na dzisiejszej sesji WIG20 wzrósł o około 4,5 punktów, czyli o 0,27 procent do 1649 punktów. W ramach analizy technicznej można stwierdzić, że nastąpiło znaczące przełamanie trendu wzrostowego i obecnie to "Byki" mają przewagę.

Od dołka sprzed kilku miesięcy, kiedy następowała masowa wyprzedaż akcji na warszawskim parkiecie, notowania indeksów wzrosły o prawie 25 procent. W tym okresie wzrosły notowania 15 spółek, 4 z nich zostały przecenione, a jedna praktycznie jest wyceniana na tym samym poziomie.

Dla porównania warto odnieść się do wyników na zamknięcie giełdy 3 października tego roku. To zaledwie miesiąc temu. Tymczasem akcje Banku Pekao wzrosły z 60 do 80 złotych za jedna akcje, PZU było warte 22,5 złotego, a dziś ponad 27,5 złotego czy KGHM, który wart był 84,36 złotych a dziś już ponad 115 złotych.

Z WIG20, w związku z fuzją dokonaną przez Orlen, zniknęły dwie duże, dobrze postrzegane przez inwestorów spółki, czyli: Lotos i PGNiG. Ich miejsce zastąpiły Kruk i Grupa Kęty, co oznacza większą dywersyfikację branżową i zwiększenie reprezentacji w głównym indeksie prywatnego biznesu.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl