WIG20 po wyraźnych spadkach wrócił w okolice 1.650 pkt.

Środowa (27 lipca) sesja niewiele zmienia w obrazie warszawskiego parkietu, jednak obrona przez WIG20 1.650 pkt. i potencjalna, zgodna z rynkowymi oczekiwaniami podwyżka stóp w USA, mogą na najbliższych sesjach wygenerować odbicie - ocenił dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. Zdaniem analityka, brak jest istotnej poprawy sentymentu wokół sektora bankowego, choć środowy wzrost Santandera może ją zapowiadać.

WIG20 zakończył sesję spadkiem o 0,17 proc. do 1.651,89 pkt., WIG zniżkował o 0,2 proc. do 52.873,92 pkt., a mWIG40 stracił 0,52 proc. do 3.955,55 pkt. Relatywnie mocniejszy był sWIG80, który zniżkował o 0,04 proc. do 16.953,79 pkt. Obroty na szerokim rynku były duże i wyniosły 1,178 mld zł, z tego 1 mld przypadło na spółki z WIG20.

W ujęciu sektorowym zyskały 3 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Budownictwo (2,59 proc.) oraz WIG-Chemia (0,38 proc.), a najwięcej straciły WIG-Górnictwo (-2,13 proc.) oraz WIG-Odzież (-2 proc.).

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen oraz Dino Polska. W gronie liderów wzrostów utrzymał się także Cyfrowy Polsat. W mWIG40 liderem wzrostów był Budimex, a spośród spółek skupionych w sWIG80 Getin Noble Bank.

"Sytuacja na GPW od wtorku (26 lipca) niewiele się zmieniła, a rynek próbował wyłamać się w dół w pierwszej części notowań, jednak na jej zakończenie wrócił do okolic wtorkowego zamknięcia na poziomie 1.650 pkt. Ten poziom wydaje się dla rynku ważnym wsparciem czy też poziomem równowagi. Jeśli dzisiejsza podwyżka stóp w USA nie będzie większa od rynkowych oczekiwań (75 pb - red.), to na kolejnych sesjach rynek może próbować jakiegoś nieśmiałego odbicia" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

W opinii analityka lepszy okres dla rynków zazwyczaj zaczyna się po 15 sierpnia, kiedy to inwestorzy wracają z wakacji i wówczas na rynku może pojawić się więcej kapitału.

"Na środowej sesji pozytywnie wyróżniało się Dino, co może sugerować pozytywną ocenę polskiej sprzedaży detalicznej przez inwestorów" - dodał analityk DM BPS.

Zdaniem Czarneckiego, kluczowe pozostaje zachowanie banków, które zostały obciążone różnymi programami, w tym wsparcia dla kredytobiorców.

"W takim otoczeniu np. PKO BP notowane jest w okolicach rocznych minimów. Być może jednak symptomem poprawy w tym sektorze jest dzisiejsze zachowanie Santander Bank Polska, który zyskał ponad 1 proc. i jak się wydaje racjonalnie podszedł do oceny liczby kredytobiorców, którzy skorzystają z wakacji kredytowych szacując na ok. 50 proc." - powiedział analityk DM BPS.

Środowa decyzja w sprawie amerykańskich stóp procentowych zostanie ogłoszona o godzinie 20.00 czasu polskiego, a konferencja po posiedzeniu rozpocznie się o 20.30.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (336 mln zł) oraz Dino Polska (125 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł 0,58 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o 0,83 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,51 proc.

Rosły także indeksy giełd amerykańskich: Nasdaq100 o 2,74 proc., S&P500 o 1,4 proc., a DJI o 0,56 proc.

W ujęciu sektorowym zyskały 3 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Budownictwo (2,59 proc.) oraz WIG-Chemia (0,38 proc.), a najwięcej straciły WIG-Górnictwo (-2,13 proc.) oraz WIG-Odzież (-2 proc.).

W WIG20 w połowie sesji najmocniejsze było Dino, które utrzymało pozycję lidera wśród blue chipów rosnąc na zamknięciu notowań o 4,56 proc. Spółce sprzyjały dobre wyniki ogłoszone przez Jeronimo Martins właściciela m.in. sklepów Biedronka, który miał w drugim kwartale 2022 roku 173 mln euro zysku netto j.d. wobec 129 mln euro zysku rok wcześniej. Dino opublikuje raport półroczny 18 sierpnia br.

W gronie liderów wzrostów utrzymał się także Cyfrowy Polsat, którego kurs po dwóch dniach mocnych spadków odbił o 3,58 proc.

Na początku sesji wyraźnie rosły także spółki paliwowe, jednak druga część notowań nie była dla nich tak udana. Lotos zamknął się na 0,15 proc. plusie, na 52-tygodniowych maksimach, a czwartkowa sesja będzie ostatnim dniem notowania tych akcji na GPW. Z kolei kurs PKN Orlen po wzrostach z początku notowań zakończył je na 0,22 proc. minusie, przy bardzo dużych obrotach sięgających 336 mln zł.

Niewielkie wzrosty z połowy sesji utrzymało PGNIG (0,89 proc.), którego kurs od 25 lipca buduje lokalny trend boczny po uprzednim przełamaniu średnioterminowej linii trendu spadkowego. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że dostawy gazu do Polski są stabilne i nie wykorzystujemy pełnych możliwości przesyłowych. Dodała, że obecnie rząd nie widzi potrzeby wprowadzania reglamentacji gazu.

Mieszane nastroje w połowie i na zakończeniu sesji panowały na największych pod względem kapitalizacji bankach. mBank urósł o 0,78 proc., Santander BP poszedł w górę o 1,17 proc., a kursy Pekao i PKO BP spadły odpowiednio o 0,28 proc. i 0,97 proc.

Biuro Informacji Kredytowej zaktualizowało swoje prognozy rozwoju rynku kredytowego w 2022 roku i obecnie spodziewa się, że wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w tym roku spadnie o 40,4 proc., a kredytów gotówkowych o 2,3 proc.

Najsłabsze na zakończenie środowych notowań było Allegro (-3,81 proc.), a słabość z połowy notowań utrzymały spółki odzieżowe, z których LPP zniżkowało o 1,99 proc., a kurs CCC poszedł w dół o 2,39 proc. zamykając sesję na rocznych minimach.

O 2,45 proc. spadł natomiast kurs KGHM, pomimo że na giełdach ceny miedzi rosły o ok. 1,6 proc.

W mWIG40 liderem wzrostów był Budimex, którego kurs po płaskim początku wyraźnie zaczął rosnąć w drugiej części notowań zamykając sesję na 5,33 proc. plusie. Kurs Budimexu przy dużych obrotach (5,8 mln zł) wybił się górą z budującej się od początku lipca konsolidacji.

Przed sesją spółka podała, iż szacuje, że przychody grupy w drugim kwartale 2022 roku wyniosły 2.399,2 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 177,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 144,8 mln zł. Konsensus zakładał 2.277 mln zł przychodów, 150,1 mln zł EBIT i 127,6 mln zł zysku netto.

Budimex ocenia, że sytuacja na rynku materiałów budowlanych jest opanowana i spodziewa się lepszych wyników w segmencie budowlanym w kolejnych kwartałach - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej konferencji.

Budimex spodziewa się, że w całym 2022 r. osiągnie sprzedaż na poziomie 8 mld zł, a po pierwszym półroczu 2022 r. przychody grupy wyniosły blisko 4 mld zł.

Na zamknięciu sesji w gronie liderów wzrostów w mWIG40 były także akcje DataWalk (4,58 proc.) oraz Eurocash (4,26 proc.), któremu nie udało się wybicie górą z kilkutygodniowej konsolidacji.

Słabe w gronie średnich spółek było XTB, którego kurs na początku sesji rósł i ustanowił roczne maksima, jednak szybko do głosu doszła podaż sprowadzając jego notowania na 5,18 proc. minusy. Spadkom XTB towarzyszyły wysokie, sięgające 23 mln zł obroty. Spółka po wtorkowej sesji podała, iż wstępnie szacuje, że w drugim kwartale 2022 roku zanotowała 227,3 mln zł zysku netto i 260,2 mln zł zysku operacyjnego. Wyniki były odpowiednio o 21 i 17 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes.

Zniżkowały również akcje Grupy Pracuj (-2,96 proc. do 49,1 zł), dla których analitycy Wood&Company rozpoczęli wydawanie rekomendacji od zalecenia "sprzedaj" i ceny docelowej na 48,4 zł.

Spośród spółek skupionych w sWIG80 liderem w połowie i na zamknięciu notowań był Getin Noble Bank, który przy 1,7 mln obrotu zyskał 15,34 proc.

Mocno, o 9,67 proc. zyskał również Photon Energy zamykając się na rocznych maksimach.

W gronie małych spółek najsłabsza była Lubawa (-7,85 proc.), która na wtorkowej sesji była jednym z liderów wzrostów w tym segmencie rynku.

