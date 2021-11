WIG20 przerwał serię spadków. Koniec roku na GPW może być udany

Po serii pięciu z rzędu spadkowych sesji we wtorek WIG20 zyskał 0,2 proc., odbijając się z najniższego od ponad miesiąca poziomu. Zdaniem dyrektora departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesława Kozłowskiego, jeśli trwające od kilku tygodni ochłodzenie nastrojów na GPW będzie dostatecznie głębokie, to koniec roku może być udany.

WIG20 na zamknięciu indeks zyskał 0,2 proc. w stosunku do poprzedniego zamknięcia, kończąc notowania na poziomie 2.340,03 pkt. Indeks przerwał tym samym serię pięciu z rzędu spadkowych sesji, które sprowadziły WIG20 do najniższego poziomu od pierwszej dekady października.

Na wartości zyskał także WIG, kończąc sesję na poziomie 72.119,39 pkt., po wzroście o 0,1 proc. mIWG40 spadł o 0,3 proc. do 5.670,80 pkt. sWIG80 stracił 0,2 proc., zamykając sesję na poziomie 21.188,16 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 1,2 mld zł, z czego 0,94 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów był PKN Orlen, wyprzedzając PKO BP oraz Allegro (102,7 mln zł). Ponad 3 proc. spadł WIG-Leki, a granicę 1-proc. spadku przekroczyły także WIG-Media i WIG-Nieruchomości. Ponad 1 proc. wzrósł WIG-Chemia. Liderem wzrostów w WIG20 były akcje Allegro.

"To była interesująca sesja, w szczególności na rynku walutowym. Widać wzrost awersji do ryzyka w regionie, czego przejawem jest spadek notowań złotego czy bardzo mocna przecena we wtorek tureckiej liry pod wpływem umacniającego się dolara. Wydaje się też, że dobiegł końca okres relatywnej siły indeksu MSCI Poland wobec indeksu MSCI EM, oddającego poziom kursów na rynkach wschodzących" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

Indeks przerwał tym samym serię pięciu z rzędu spadkowych sesji, które sprowadziły WIG20 do najniższego poziomu od pierwszej dekady października.

GPW zachowywała się słabiej od głównych europejskich rynków - ok. 17. niemiecki DAX zyskiwał ponad 0,6 proc., zmierzając w kierunku kolejnego historycznego rekordu. Z drugiej strony wypadliśmy lepiej od niektórych rynków wschodzących z naszego obszaru - po ok. 1 proc. spadały we wtorek notowania na rynku rosyjskim i tureckim. Główne indeksy amerykańskie rosły na początku notowania o 0,5-0,6 proc.

"Jeśli trwające na GPW osłabienie nastrojów będzie dostatecznie głębokie i uwzględnione zostaną wszystkie czynniki ryzyka, to koniec roku może upłynąć pod znakiem wzrostów. Nie potrafię w tej chwili określić, przy jakim poziomie indeksu spadek będzie wystarczający. Może sygnał do zmiany nastrojów nadejdzie z rynku walutowego, może pomogą wyniki spółek" - ocenił Sobiesław Kozłowski.

mIWG40 spadł o 0,3 proc. do 5.670,80 pkt., choć na początku notowań indeks znajdował powyżej poprzedniego zamknięcia. sWIG80 stracił 0,2 proc., zamykając sesję na poziomie 21.188,16 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 1,2 mld zł, z czego 0,94 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów był PKN Orlen (132,9 mln zł), wyprzedzając PKO BP (120,5 mln zł) oraz Allegro (102,7 mln zł).

Z 15 indeksów branżowych 11 zakończyło sesję spadkiem. Ponad 3 proc. spadł WIG-Leki, a granicę 1-proc. spadku przekroczyły także WIG-Media i WIG-Nieruchomości. Ponad 1 proc. wzrósł WIG-Chemia.

Liderem wzrostów w WIG20 były akcje Allegro. Notowania spółki urosły o 5,6 proc. do 44,03 zł, kontynuując wzrosty z poniedziałku (+2,2 proc.), rozpoczęte z najniższego poziomu w historii.

Łącznie na plusie sesję zakończyło siedem spółek z WIG20, a jedyną obok Allegro firmą, której akcje podrożały ponad 1 proc., było JSW, odreagowujące gwałtowny spadek na poniedziałkowej sesji.

Podaż wyraźnie dominowała na akcjach Mercatora, który został przeceniony o 4,3 proc. do 103,3 zł. Spółka w poniedziałek wieczorem opublikowała raport za III kwartał i choć zysk netto (39,5 mln zł) był ok. 10 proc. wyższy od wcześniejszych szacunków, to jednak spółka ostrzegła, że bierze pod uwagę możliwość dalszego spadku marż na sprzedawanych towarach. Od miesiąca notowania stabilizują się w pobliżu najniższego poziomu od ponad roku (102,9 zł) zanotowanego w ostatniej dekadzie października.

Pod koniec sesji Cyfrowy Polsat poinformował, że według wstępnych danych w wezwaniu na akcje spółki złożono zapisy na 11,8 mln akcji. Wzywający - Cyfrowy Polsat, Reddev Investments oraz Zygmunt Solorz - chcieli kupić 263,8 mln akcji Cyfrowego Polsatu, po cenie 35 zł za sztukę. Po sesji obrady ma wznowić przerwane NWZA spółki, które ma wyrazić m.in zgodę na nabycie akcji własnych. Na wtorkowym zamknięciu akcje Polsatu kosztowały 34,72 zł, po spadku o 0,1 proc.

W mWIG40 dwa największe spadki zanotowały spółki z sektora ochrony zdrowia. Biomed Lublin został przeceniony o 6,3 proc. do 7,5 zł. Notowania akcji, po siódmym z kolei spadku, są najniższe od ponad roku.

Kurs Mabionu obniżył się o 3,4 proc. do 67,7 zł.

Po nieudanej próbie wybicia do najwyższego poziomu w historii w poniedziałek, spadku we wtorek doświadczyły akcje Wirtualnej Polski. Notowania obniżyły się o 2,1 proc. do 150,80 zł i także był to jeden z najgorszych wyników w indeksie mWIG40. Kurs akcji zniżkował, chociaż przed sesją spółka opublikowała lepsze od oczekiwań wyniki finansowe za III kwartał. Zysk netto wyniósł 53,4 mln zł i był o 54 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes oraz ponad 100 proc. wyższy niż przed rokiem.

"W drugiej połowie października wyniki opublikuje duża grupa spółek średnich i mniejszych. Reakcje kursu akcji mogą być gwałtowne, a niektórym firmom może być trudno spełnić oczekiwania inwestorów. Dodatkowo pod koniec sezonu wyników, z definicji liczyć trzeba się z tym, że będą przeważały negatywne zaskoczenia" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

Złą passę kontynuują deweloperzy - notowania Dom Development spadły we wtorek o 3,1 zł do 120 zł i były najniższe od ponad 6 miesięcy.

W gronie spółek z sWIG80 o 4,8 proc. do 57,2 zł zyskały akcje Alumentalu, a ich kurs przy dużych obrotach (ponad 8 mln zł, najlepszy wynik w sWIG80) wybił się górą z budującej się przez ostatnie tygodnie konsolidacji. Przed sesją spółka podała wyniki za III kwartał br., które były zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami. Zysk netto w III kwartale 2021 roku wyniósł 29 mln zł i był wyższy rdr o 82,6 proc. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 118,1 mln zł, czyli więcej o 273,9 proc. niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Obrotami na poziomie 4,2 mln zł i wzrostem o 3,4 proc. do 769 zł, wyróżniły się akcje Creepy Jar. Notowania są najwyższe od 2 miesięcy.

Liderem spadków był CI Games, przeceniony o 7,0 proc. do 1,72 zł. To trzeci z rzędu spadek po tym, jak w ostatnią środę akcje były notowane na poziomie 52-tyg. maksimum (1,9 zł).

