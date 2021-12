WIG20 przy niskich obrotach pokonał 2.200 pkt.

Przy niskich obrotach, główne krajowe indeksy giełdowe wzrosły, a WIG20 zdołał pokonać opór znajdujący się na 2.200 pkt. dopiero w końcówce sesji. Jak podają analitycy, z grona blue chipów wyróżniały się Allegro oraz CD Projekt, które wyraźnie zyskały na wartości przy relatywnie dużej aktywności inwestorów.

WIG20 zakończył środowe notowania wzrostem o 1,23 proc. do 2.212,32 pkt.

WIG zwyżkował o 0,88 proc. do 67.756,65 pkt. Relatywnie słabiej zachowywały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,19 proc. i wyniósł 5.189,91 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,29 proc. do 19.732,12 pkt.

Na szerokim rynku obroty były małe i sięgnęły 725 mln zł, z czego 515 mln przypadało na spółki z WIG20.

"Dzisiejsza sesja pokazała, że poziom 2.200 pkt. dla WIG20 stanowi ważny opór, który to stronie popytowej przy niskich obrotach udało się przebić dopiero w końcówce notowań. Inwestorzy zapewne myślą już o świętach i dlatego spodziewam się, że jutrzejsza sesja będzie przebiegała w wąskiej konsolidacji 2.150-2.250 pkt. przy równie niskich obrotach" - powiedział analityk BM Banku BPS Artur Wizner.

"Spora przecena na rynku oglądana w listopadzie dawała nadzieję na wyraźne odreagowanie w grudniu, jednak duża liczba czynników ryzyka, jak choćby nowy wariant wirusa, napięcie na linii Moskwa-Kijów, czy ostatni spadek liry tureckiej sprawiły, że Św. Mikołaj nie był w tym roku łaskawy dla inwestorów" - dodał analityk.

"Obraz techniczny rynku wskazuje na dużą niepewność co do dalszej koniunktury, dlatego też na początku przyszłego roku ruch w górę czy w dół jest jednakowo prawdopodobny. W takiej sytuacji najlepszą strategią wydaje się pozostawanie z boku w oczekiwaniu na rozwój sytuacji" - zakończył Wizner.

W momencie zamknięcia środowych notowań krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. DAX zyskiwał 0,47 proc., francuski CAC 40 rósł o 0,7 proc., a brytyjski FTSE 250 notowany był o ok. 1 proc. powyżej wtorkowego zamknięcia. Zyskiwały również indeksy amerykańskie - Nasdaq100 rósł o 0,76 proc., S&P500 wzrastał o 0,68 proc., a DJI zwyżkował o 0,48 proc.

Na krajowym rynku w ujęciu sektorowym zyskało 8 z 14 indeksów. Najmocniej wzrosły: WIG.Games (2,95 porc.), WIG Motoryzacja (2,5 proc.) oraz WIG Chemia (1,79 proc.).

Wśród zniżkujących sektorów najbardziej straciły spółki z branży farmaceutycznej (-3,2 proc.), energetycznej (-1,75 proc.) oraz budowlanej (-1,48 proc.).

Spośród spółek z WIG20 liderem wzrostów i aktywności inwestorów było Allegro, którego akcje zyskały 5,02 proc. przy największych na rynku, sięgających 83 mln zł obrotach. Od początku notowań mocny był również CD Projekt, który wzrósł 3,39 proc. do 197,84 zł i naruszył kreśloną od październikowego szczytu linię trendu spadkowego. O 2,91 proc. zyskało również Dino, a jego kurs powoli i systematycznie zbliża się do październikowych szczytów. Mocne były również spółki telekomunikacyjne, z których Orange Polska zyskało 1,77 proc. przy niemal identycznej zwyżce Cyfrowego Polsatu.

Liderem spadków spośród blue chipów były akcje JSW (-3,28 proc.), którego kurs, zdaniem Artura Wiznera z BM Banku BPS, po wybiciu z kanału może zmierzać w kierunku 28 zł.

Słabo zachowywały się wchodzące do WIG20 spółki energetyczne, z których PGE straciło 1,9 proc., przy 1,96 proc. zniżce Tauronu. W czasie sesji Tauron poinformował, iż podpisał umowę ws. nabycia 176 tys. udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Udziały te reprezentują 13,71 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, a cena sprzedaży udziałów wynosi 1.061,4 mln zł i zostanie zapłacona w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa została podpisana z Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy FIZAN, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

Spośród średnich spółek wchodzących w skład mWIG40 liderem wzrostów były Kęty, których kurs zyskał 6,14 proc. do poziomu 605 zł. W czasie sesji spółka podała, iż szacuje w czwartym kwartale 2021 r. skonsolidowany zysk netto na 116 mln zł, co oznacza wzrost o 20 proc. rdr. Według szacunków, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1,175 mld zł (wzrost o 31 proc. rdr), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 150 mln zł, co oznacza wzrost o 44 proc. rdr.

Trzecią sesję z rzędu rosły akcje Ten Square Games, które na zamknięciu zyskały 5,42 proc. przy przekraczających 6,5 mln zł obrotach.

O 3,18 proc. zyskały z kolei akcje Inter Cars, a ich kurs zbliża się do ustanowionych w połowie października historycznych szczytów.

Liderem zmienności i obrotu spośród spółek z mWIG40 był Mabion, który stracił na wartości 9,35 proc. przy przekraczających 28 mln zł obrotach.

O 3,9 proc. do 8,315 zł spadły akcje Enei wpisując się w słabe zachowanie branży energetycznej.

Po spadku o 3,41 proc., do dolnego ograniczenia średnioterminowej konsolidacji zbliżył się z kolei kurs Asbisu, przy podwyższonych, sięgających 5,5 mln obrotach.

Spośród spółek skupionych w sWIG80 najwięcej, bo 6,77 proc. zyskały akcje Forte, jednak przy małych sięgających tylko 58 tys. zł obrotach. Siłę z początku sesji utrzymały z kolei akcje Oponeo .pl (+6,53 proc.) oraz CI Games (5,97 proc.), dla których była to najmocniejsza sesja od średnioterminowego szczytu z połowy listopada br.

Spora aktywność inwestorów była kontynuowana na akcjach Bumechu, które zdecydowanie pogłębiły spadki z początku sesji zamykając się na 10,13 proc. minusie przy największych w tym segmencie rynku obrotach przekraczających 6 mln zł.

Ponad 3 proc. zniżkowały z kolei akcje Ferro oraz ZE PAK, jednak spadkom tym towarzyszyły niskie obroty.

