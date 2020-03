"Czarny poniedziałek" na światowych rynkach. Potężne spadki też na polskiej giełdzie

WIG20 spadał o 6,5 proc. w pierwszych minutach poniedziałkowego handlu na GPW. Indeks znalazł się w okolicy poziomu 1.650 pkt. Mocno tanieją akcje największych spółek na polskiej giełdzie. Pesymizm na światowych rynkach poza epidemię koronawirusa napędza również załamanie cen ropy naftowej, który nastąpił po fiasku rozmów pomiędzy krajami OPEC i Rosją.

Epidemia zmienia perspektywę

Czerwono w Azji, Europie i USA

Portal e-petrol.pl pisze o "czarnym poniedziałku" na rynku. Według analityków portalu, dodatkowym impulsem dla spadków są saudyjskie plany radykalnego wzrostu produkcji ropy w przyszłym miesiącu, a wszystko to na tle epidemii koronawirusa.Możliwa jest wojna cenowa, w której atutem Saudyjczyków jest niski koszt wydobycia, mogący sprzyjać wyeliminowaniu konkurencji innych krajów, choć nie można też wykluczyć, że jest to zagranie mające skłonić innych graczy do powrotu do negocjacji - ocenia e-petrol.pl.Wstępne szacunki analityków e-petrol.pl mówią, że nawet przy utrzymywaniu się dotychczasowego wysokiego poziomu marż operatorów możliwe jest obniżenie się cen na stacjach benzynowych w Polsce o 15-20 groszy na litrze.Analitycy PKO BP oceniają, że inwestorzy nadal obawiają się gospodarczych skutków epidemii koronawirusa. Ich zdaniem większość publikacji danych w najbliższym czasie będzie obserwowana przede wszystkim przez pryzmat skali wpływu, jaki na procesy gospodarcze wywiera epidemia."Obecność koronawirusa potwierdzana jest w coraz większej liczbie państw (ostatnio m.in. Watykan, Słowacja), ale tempo jego rozprzestrzeniania się mierzone liczbą zachorowań w niektórych krajach zmalało (np. w Korei Płd). W Polsce potwierdzono łącznie 11 przypadków - stan z niedzieli wieczorem. Inwestorzy nadal obawiają się gospodarczych skutków epidemii" - napisali analitycy w poniedziałkowym komentarzu.Ich zdaniem, nastrojów nie zdołała poprawić obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, a deklaracje administracji prezydenta Donalda Trumpa, "że do ograniczenia gospodarczych reperkusji epidemii wystarczą działania "mikro" (nacelowane tylko na najbardziej dotknięte branże) też raczej nie ograniczą obaw o wyraźne spowolnienie gospodarki"."W piątek nadal trwała przecena akcji na amerykańskich giełdach. Rentowności 10-letnich Treasuries w trakcie sesji spadły przejściowo poniżej 0,7 proc. (dziś są już poniżej 0,4 proc.). Większość publikacji danych w najbliższym czasie będzie ciągle obserwowana przede wszystkim przez pryzmat skali wpływu, jaki na procesy gospodarcze wywiera epidemia. Drugim istotnym paliwem dla rynków będzie wojna cenowa na rynku ropy" - czytamy.Według analityków PKO BP jednym z istotniejszych wydarzeń tygodnia jest posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego."Bank skupi uwagę na możliwych działaniach z obszaru polityki pieniężnej, które mogłyby mitygować negatywny wpływ epidemii na aktywność gospodarczą (wśród potencjalnych rozwiązań wymienia się dodatkowy program dla banków finansujących sektor MSP)" - wskazano w analizie."W obliczu wyczerpującego się arsenału narzędzi i ze względu na wielokanałowe oddziaływanie na gospodarkę szoku, którym jest wybuch epidemii, EBC będzie także zapewne mocno podkreślać, że w walce z epidemią polityka pieniężna może być wsparciem, jednak pierwsze skrzypce powinny grać działania fiskalne" - wskazano również.W ocenie analityków PKO BP, raport o inflacji i nowa projekcja Narodowego Banku Polskiego, mogą rzucić więcej światła na ocenę wpływu epidemii na krajową gospodarkę przez NBP.Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.Na giełdach w Azji notowane są silne spadki indeksów. Kontrakty na indeksy w Europie bardzo mocno zniżkują. Na rynkach zapanował chaos po tym, jak ceny ropy naftowej spadły do najniższych poziomów od czasu wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r. Na rynkach nie ustają obawy o rozprzestrzenianie się koronawirusa - informują maklerzy."Rynek wyraźnie obawia się teraz możliwej recesji w globalnej gospodarce. Wielu inwestorów spodziewa się, że będzie to kolejny tydzień z wysokim poziomem nerwowości - mówi David Kunz, dyrektor zarządzający BX Swiss.Indeks SCI w Szanghaju stracił 3,01 proc. do 2.943,29 pkt. Zniżkowały akcje 1.327 spółek, a 202 zdrożały.Straciły wszystkie sektory. Sektor spółek przemysłowych spadł o 3,4 proc., firm komercyjnych -2,0 proc., spółek z branży nieruchomości -3,1 proc., konglomeratów -2,8 proc., a spółek użyteczności publicznej -2,3 proc.W Japonii Nikkei 225 zniżkował o 5,07 proc. do 19.698,76 pkt. Topix spadł o 5,6 proc. do 1.388,97 pkt. - straciły wszystkie 33 sektory. Zniżkowały akcje 2.132 spółek, a 21 zyskały.Sektor producentów urządzeń elektrycznych zniżkował o 6,6 proc., bankowy -10,0 proc., usługowy -6,7 proc., maszyneryjny - 6,8 proc., transportu morskiego -7,4 proc.Hang Seng w Hongkongu spada o 3,70 proc., a wskaźnik KOSPI w Korei Południowej zniżkował o 4,19 proc. do 1.954,77 pkt.W Europie kontrakty na Euro Stoxx 50 zniżkują o 7,64 proc., na FTSE 100 w dół o 7,45 proc., a na DAX tracą 7,13 proc. Kontrakty na indeksy w USA tracą po ok. 4,8.Piątkowa sesja stała pod znakiem wyprzedaży aktywów uznawanych za ryzykowne. Główne amerykańskie indeksy straciły ok. 2 proc., w Europie skala spadków sięgnęła niemal 4 proc. O 10 proc. przeceniona została ropa naftowa. Do rekordowo niskich poziomów spadły rentowności obligacji rządowych.Indeks S&P 500 spadł o 1,7 proc., Dow Jones Industrial zniżkował o 0,98 proc., a Nasdaq poszedł w dół 1,9 proc. Amerykańskim indeksom pod koniec sesji udało się odrobić część strat, które we wcześniejszej fazie notowań przekraczały nawet 3 proc.