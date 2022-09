WIG20 spadł o 2,6 proc.; najbliższe wsparcie na 1.400 pkt.

Wtorkowa sesja przyniosła kontynuację spadków na warszawskim parkiecie i po raz kolejny krajowe indeksy były jednymi z najsłabszych w Europie - powiedział analityk DM BPS, Artur Wizner.

WIG20 zakończył wtorkową sesję spadkiem o 2,63 proc. do 1.452,86 pkt., WIG spadło o 2,04 proc. do 48.373,48 pkt.

W dół poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 - o 1,22 proc. do 16.628,64 pkt., a mWIG40 - o 0,73 proc. do 3.841,04 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,784 mld zł, z tego 0,685 mld przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku zanotowały Pekao (107 mln zł) oraz PKO BP (80 mln zł).

"Warszawska giełda po dość spokojnym rozpoczęciu bieżącego tygodnia, we wtorek przystąpiła do kontynuowania spadków. Indeks WIG20 po kolejnym przetestowaniu bariery na poziomie 1.500 pkt., która w tej chwili pełni rolę oporu, szybko podąża do dolnego ograniczenia trendu spadkowego przebiegającego obecnie na poziomie 1.400 pkt. W okolicach tego poziomu można obecnie oczekiwać najbliższego wsparcia" - powiedział analityk DM BPS, Artur Wizner.

Jak wskazał analityk, pierwszym dwóm sesjom tygodnia na GPW towarzyszyły relatywnie niskie obroty.

Nawet przy tak niskich poziomach cenowych na giełdzie trudno szukać kupujących

"Niskie obroty są niepokojące, gdyż oznacza to, że nawet przy tak niskich poziomach cenowych trudno szukać kupujących. Być może część inwestorów oczekuje jutrzejszej decyzji RPP oraz czwartkowego posiedzenie ECB, lub też nie spodziewa się zmiany trendu na GPW do wygaśnięcia najbliższej serii kontraktów terminowych, co będzie miało miejsce w przyszły piątek (16 września br. - red.)" - dodał analityk.

Zdaniem Wiznera, niepokojące jest również to, że warszawska giełda jest jedną z najsłabszych giełd w Europie.

"To sugeruje, że zdaniem inwestorów polska gospodarka jest wyjątkowo silnie narażona na widmo globalnego spowolnienia gospodarczego" - powiedział analityk DM BPS.

Wizner wskazał na dwie spółki z grona blue chipów.

Najmocniej spadły akcje JSW, a Allegro może zaliczyć sesję do udanych

"Najmocniej spadły akcje JSW, o ok. 7,4 proc. i to pomimo świetnych wyników ogłoszonych za I półrocze br. oraz przy sprzyjającym spółce otoczeniu makroekonomicznym. Jedynie Allegro może zaliczyć wtorkową sesję do udanych, choć ok. 2 proc. wzrost można uznać za częściowe odrabianie poniedziałkowych strat, które przekroczyły 5,4 proc." - podsumował analityk DM BPS.

WIG20 zakończył wtorkową sesję spadkiem o 2,63 proc. do 1.452,86 pkt., WIG spadło o 2,04 proc. do 48.373,48 pkt. W dół poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 - o 1,22 proc. do 16.628,64 pkt., a mWIG40 - o 0,73 proc. do 3.841,04 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,784 mld zł, z tego 0,685 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały Pekao (107 mln zł) oraz PKO BP (80 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były słabsze niż w połowie sesji, a skala wcześniejszy wzrostów zmniejszyła się. W tym okresie DAX rósł o 0,7 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o ok. 0,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,9 proc.

Na giełdach amerykańskich po wcześniejszym spadku, indeksy przeszły na plusy. Nasdaq100 rósł o 0,01 proc., S&P500 szedł w górę o 0,2 proc., a DJI zwyżkował o 0,16 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 6 z 15 indeksów - najlepszy WIG-Chemia

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 6 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Chemia (2,4 proc.) oraz WIG-Media (0,92 proc.), zaś najsłabsze były WIG-Odzież (-5,35 proc.), WIG-Paliwa (-4,59 proc.) oraz WIG-Energia i WIG-Górnictwo, które straciły po ok.3,7 proc.

W WIG20 najsłabsze były akcje JSW (-7,44 proc.), dla których była to szósta spadkowa sesja pod rząd.

Jak powiedział PAP Biznes prezes PFR Paweł Borys w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu, pomoc udzielona JSW przez Polski Fundusz Rozwoju jest pomocą publiczną, spółka najpierw musi spłacić pożyczkę i dopiero potem może myśleć o wypłacie dywidendy.

W czasie sesji JSW podało w komunikacie, że jego zarząd podjął uchwałę o zasileniu JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii F i G oraz nabyciu certyfikatów za kwotę nieprzekraczającą 1,5 mld zł.

W gronie najsłabszych spółek z tego segmentu rynku były także LPP (-5,64 proc.) oraz PGNiG, którego kurs zniżkował o 5,51 proc.

O 3 proc. do poziomu 86 zł spadł natomiast kurs KGHM, a spółka podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu zawarła list intencyjny (memorandum of understanding) z rumuńską firmą Nuclearelectrica w sprawie procesu wdrożenia reaktorów modułowych SMR. Jak podano, porozumienie obejmuje kompleksowe podejście do wszystkich działań związanych z rozwojem projektu SMR, w celu opracowania bezpiecznych i opłacalnych projektów w Rumunii i Polsce.

Mocniejsze od rynku były największe pod względem kapitalizacji banki

Mocniejsze od rynku były natomiast największe pod względem kapitalizacji banki, choć ich kursy także poszły w dół. Najmocniej stracił kurs mBanku (-0,92 proc.), a pozostałe zniżkowały w zakresie 0,3-0,6 proc.

Związek Banków Polskich (ZNB) prognozuje koszt wakacji kredytowych w 2022 roku na 18,3 mld zł - ocenił Związek w raporcie. W maju ZBP prognozował, że jeśli z wakacji kredytowych skorzystałoby 80 proc. uprawnionych kredytobiorców spłacających kredyty złotowe na nieruchomości niekomercyjne, łączny koszt dla sektora bankowego wyniósłby 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku. Związek ocenia również, że zyski sektora bankowego w '22 mogą być niższe od oczekiwanych, a sektor obserwuje załamanie w kredytach mieszkaniowych.

Z grona blue chipów sesję na plusie zakończyły tylko akcje Allegro (1,87 proc. do 24,185 zł), Asseco Poland (0,63 proc.) oraz Pepco Group (0,47 proc.), choć skala zwyżki Allegro w czasie sesji była zdecydowanie większa, a kurs sięgał 25,1 zł i testował górne ograniczenie kilkudniowej konsolidacji.

W mWIG40 siłę z połowy sesji utrzymały akcje Grupy Azoty, które zakończyły wtorkowe notowania wzrostem o 3,93 proc. Kurs Ciechu poszedł natomiast w górę o 0,8 proc.

Najmocniej w gronie średnich spółek wzrosły jednak akcje Selvity (5,07 proc.), która podała, że szacuje, iż zysk netto grupy bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego w drugim kwartale 2022 r. wzrósł rdr o 50 proc. do 15,9 mln zł. Skonsolidowane przychody szacowane są na 103,7 mln zł, czyli o 46 proc. więcej rdr.

Najsłabszym składnikiem mWIG40 były akcje spółki Benefit Systems

Najsłabszym składnikiem mWIG40 były akcje Benefit Systems (-6,34 proc.), Mercatora (-6,19 proc.) i Bogdanki (-5,28 proc.).

W gronie najmocniej tracących spółek z tego segmentu rynku był także Tauron, którego kurs po dwudniowym odbiciu spadł o 4,45 proc.

Po wahaniach w ciągu sesji, na dziennych minimach zakończyły notowania akcje Ten Square Games, których kurs spadł o 2,43 proc. Spółka wypracowała w drugim kwartale 2022 roku 28,4 mln zł skorygowanej EBITDA wobec 47,6 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał 34,6 mln zł skorygowanej EBITDA.

Spośród małych spółek skupionych w sWIG80 najmocniej w górę poszły akcje Photon Energy (+5,54 proc.), których kurs odbił po czterech sesjach mocnych spadków.

Ponad 4 proc. wzrosty zanotowały także Ryvu Therapeutics oraz PHN.

Na poziomie poniedziałkowego zamknięcia zakończył wtorkowy handel Erbud, który poinformował, że jego grupa w drugie półrocze 2022 r. weszła z portfelem zleceń na poziomie ok. 2,80 mld zł. Wartość portfela przypadająca na 2022 r. to ok. 1,7 mld zł. Budowlana grupa w pierwszej połowie 2022 r. zwiększyła przychody o 38 proc. rdr do 1,79 mld zł i osiągnęła 2,3 mln zł znormalizowanego wyniku netto, wobec 43,6 mln zł rok wcześniej.

Jak ocenili przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji, Erbud spodziewa się w następnych kwartałach spadku przychodów w segmencie budownictwa kubaturowego, ale będzie on rekompensowany przychodami z innych segmentów działalności.

Na 0,3 proc. minusie zakończył sesję Apator. Spółka ocenia, że po spadku wyników w I półroczu 2022 r. najgorsze ma już za sobą. Spółka chce teraz skupić się na minimalizowaniu skutków wysokiego kosztu pieniądza. Zamierza reorganizować należący do Segmentu Gazu zakład w Wielkiej Brytanii.

Najsłabszym składnikiem sWIG80 były akcje Serinus Energy zniżkujące czwartą sesję

Najsłabszym składnikiem sWIG80 były akcje Serinus Energy (-10,63 proc.), które zniżkowały mocno czwartą sesję z rzędu zamykając się na 52-tygodniowych minimach.

Wyraźnie, o 7,39 proc. spadł natomiast kurs Onde i testował historyczne dna z czerwca br. Onde poinformowało, iż backlog grupy na koniec czerwca 2022 roku wynosił 625 mln zł. Przez sześć miesięcy 2022 r. grupa wygenerowała przychody na poziomie 525 mln zł wobec blisko 587 mln zł rok wcześniej. Jak poinformował prezes Paweł Średniawa podczas wtorkowej wideokonferencji, spółka w czwartym kwartale może przedstawić efekty i decyzje wynikające z prowadzonego przeglądu opcji strategicznych. W tym roku Onde planuje rozpocząć budowę dwóch kolejnych projektów o łącznej mocy 35 MW. Spółka rozważa wejście na rynek niemiecki.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl