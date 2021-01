WIG20 w cieniu małych spółek

Na zamknięciu drugiej sesji giełdowej w 2021 r. WIG, WIG20 i mWIG40 zanotowały niewielkie zmiany. Najmocniejszym z głównych indeksów okazał się sWIG80, który zyskał ponad 1,1 proc. i wyniósł 16.693 pkt., tym samym znalazł się najwyżej od 2007 r.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 zyskał minimalnie 0,02 proc. i osiągnął poziom 2.009,12 pkt., WIG zwyżkował 0,12 proc. do 58.027,01 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,12 proc. do 4.074,17 pkt.

sWIG80 wzrósł 1,16 proc. do 16.692,84 pkt. Indeks sWIG80 poszedł w górę po raz siódmy z rzędu i jest najwyżej od listopada 2007 r.

Obroty na GPW wyniosły 1.315 mln zł, z czego 965 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (244 mln zł) oraz Allegro (109 mln zł).

"Od początku roku na warszawskiej giełdzie panują dobre nastroje. Jednak we wtorek można było zauważyć pewną zachowawczość inwestorów, która wynikała z dwóch czynników. Po pierwsze, w środę jest Święto Trzech Króli i nie będzie sesji na GPW tego dnia. Po drugie, we wtorek ważnym wydarzeniem dla inwestorów są wybory uzupełniające w stanie Georgia do amerykańskiego Senatu. Te wybory mogą zdecydować o tym, czy cała władza znajdzie się w rękach Demokratów, co może wywołać korektę na amerykańskim rynku akcji" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Pomimo tych dwóch czynników, wywołujących pewną wstrzemięźliwość wśród krajowych inwestorów we wtorek, uważam, że polski rynek akcji jest w dobrym położeniu i w pierwszym kwartale roku powinien kontynuować wzrosty" - dodał.

"W WIG20 warto zwrócić uwagę na dobre zachowanie kursów dwóch banków: PKO BP i Pekao. W defensywie cały czas pozostaje CD Projekt, który zniżkował pomimo dobrego zachowywania innych producentów gier, m.in. Gaming Factory" - wskazał.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 0,75 proc., a S&P 500 zwyżkował nieznacznie o 0,05 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor spożywczy - o 1,86 proc., a także branża producentów leków, zwyżkująca 1,16 proc.

Najbardziej na wartości stracił WIG-media (o 2,4 proc.).

We wtorek w WIG20 mocno do góry poszły akcje banków: PKO BP (o 1,65 proc. do 29,58 zł), Pekao (o 1,2 proc. do 62,24 zł).

Po trzech spadkowych sesjach kurs Allegro wzrósł o 1,88 proc. do 85,99 zł.

Blisko swoich historycznych maksimów, wynoszących 198,4 zł, znajdują się notowania KGHM-u. Kurs spółki zwyżkował o 1,13 proc. do 196,95 zł.

1,05 proc. do 59,6 zł zyskał PKN Orlen. Modelowa marża downstream PKN Orlen wzrosła w grudniu 2020 roku do 5,3 USD na baryłce z 5,2 USD w listopadzie.

Większość krajowych blue chipów zakończyła dzień na minusie. Najmocniej w WIG20, bo 3,88 proc. do 26,02 zł, straciła Jastrzębska Spółka Węglowa.

Podobnej straty, wynoszącej ponad 3,8 proc., doświadczył CD Projekt. Za jedną akcję spółki trzeba obecnie zapłacić 265,7 zł.

Po sześciu sesjach bez straty, pod kreską dzień zakończyły spółki energetyczne z WIG20: Tauron ze spadkiem o 2,03 proc. do 2,9 zł, a PGE ze zniżką o 1,94 proc. do 6.666 zł.

Liderem wzrostów w mWIG40 został Biomed Lublin - poszedł w górę o blisko 7 proc.

Na drugiej pozycji pod względem wzrostów w mWIG40 jest Dom Development - akcje spółki podrożały o ponad 4,5 proc.

Grupa Dom Development sprzedała w czwartym kwartale 2020 roku 1.130 lokali netto, co oznacza wzrost rdr o 17 proc.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały akcje Eurocashu - o 3,97 proc. oraz Wirtualnej Polski - o 3,52 proc.

3 proc. spadł Benefit Systems. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Benefit Systems karę w wysokości 26,9 mln zł za działania prowadzone w latach 2012-2017. Benefit Systems nie zgadza się z decyzją urzędu i planuje złożyć odwołanie.

Spółka podała także, że według stanu na koniec czwartego kwartału 2020 roku, Benefit Systems miał 475,4 tys. aktywnych kart sportowych w Polsce.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Wielton - o 13,76 proc., Sanwil Holding - o 11,59 proc.

O 4,88 proc. podrożały akcje Ryvu Therapeutics. Spółka złożyła do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o rozpoczęcie I/II fazy badania klinicznego cząsteczki RVU120 (SEL120) w guzach litych.

Z kolei najmocniej w dół, bo 7,17 proc., poszły notowania Polimexu-Mostostal. Spółka podczas poprzednich trzech sesji notowała wzrosty po ponad 20 proc.

5,5 proc. straciły walory Getin Noble Bank.