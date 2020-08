WIG20 w dół. Małe i średnie spółki na lekkim plusie

WIG20 pogłębił spadki w drugiej części dnia i zakończył piątkowe notowania niemal 1 proc. pod kreską. Spadkom oparły się małe i średnie spółki, których indeksy zakończyły sesję niewielkimi wzrostami.

"Początek dnia na rynkach był dosyć słaby. Rezygnacja premiera Japonii Shinzo Abe podnosi ryzyko polityczne, przez co pojawiła się mała fala awersji do ryzyka. Po południu te straty zostały w znacznej części odrobione, jednak przed zamknięciem notowań w Europie na głównych indeksach pojawiła się kolejna fala spadkowa. Są to stosunkowo niewielkie ruchy i rynek traktuje je raczej jako korektę" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

"WIG20 odstawał od głównych indeksów i trzymał się słabiej radzących sobie dzisiaj EM. Indeksy w USA znajdują się blisko swoich szczytów, więc siłą rzeczy WIG20 nawet jak pozostanie bierny, to nie powinien w najbliższych dniach spadać. Rozpoczyna się wrzesień, będzie rosła zmienność i możliwe jest wyjście z konsolidacji. Kierunek tego wyjścia jest na ten moment zagadką" - dodał.

Zwrócił uwagę, że statystycznie wrzesień jest dla giełd najgorszym okresem, co może odcisnąć piętno na zachowanie rynku i zwiększa ryzyko wyjścia dołem z konsolidacji.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 zniżkował o 0,9 proc. do 1.829,79 pkt., WIG stracił 0,55 proc. do 52.237,26 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,3 proc. do 3.712,49 pkt., a sWIG80 zyskał 0,25 proc. do 14.730,94 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 707 mln zł, z czego 506 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (159 mln zł) oraz Orlenu (63 mln zł).

W pierwszej części dnia WIG20 pozostawał lekko na minusie, wybijając się jedynie przejściowo nad kreskę. Po południu spadki przybrały na sile i indeks zakończył notowania blisko 1 proc. pod kreską. Nie pomogły mu notowania USA, które po pozytywnym otwarciu zaczęły kierować się w dół.

W momencie zamknięcia piątkowej sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,6 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,2 proc., a DJI rósł o 0,1 proc.

W ujęciu sektorowym 7 z 15 branż zwyżkowało, przy czym odzież wzrosła o 1,2 proc. Paliwa straciły 2,2 proc.

W WIG20 najmocniej zniżkowały: Lotos - o 3,3 proc., Orlen - 0 2,8 proc. i mBank - o 2,5 proc.

CD Projekt zakończył notowania 3,2 proc. na minusie po dwudniowych wzrostach i wyznaczeniu w czwartek nowego maksimum na 460,8 zł.

Najmocniej wzrósł Tauron - o 2,3 proc.

Wśród małych i średnich firm wzrostami wyróżniły się notowania Kruka - w górę o 11,5 proc.

Kruk podał, że jego zysk netto w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 42,8 mln zł i był o 38 proc. niższy niż przed rokiem. Zysk okazał się jednak o ponad 900 proc. wyższy od konsensusu PAP na poziomie 4,2 mln zł. Kruk oczekuje zwiększonej podaży portfeli pod koniec 2020 r. i w 2021 r. Przedstawiciele spółki poinformowali także, że Kruk obserwował w lipcu spłaty klientów na dobrym poziomie, były one na wyższym poziomie niż w maju i czerwcu. Spółka nie wyklucza, że w 2020 roku wyjdzie na rynek z emisją obligacji.

Rosły także m.in. Trakcja - o 3,7 proc., BoomBit - o 3,4 proc. a także Millennium i Asseco - po około 2 proc.

Zysk netto grupy Asseco Poland w drugim kwartale wzrósł rok do roku o 18,7 proc. do 95,1 mln zł. Wynik jest zbieżny z szacunkami opublikowanymi wcześniej przez spółkę. Portfel zamówień grupy na 2020 rok ma wartość 10,27 mld zł. Asseco liczy na to, że pozytywne tendencje widoczne w wynikach drugiego kwartału - m.in. w segmencie administracji publicznej w Polsce - będą kontynuowane w kolejnych kwartałach.

W dół poszły: Medicalgorithmics - o 4,8 proc., Biomed-Lublin - o 4,3 proc. i po około 3-4 proc. EkoExport, ML System i Famur.

Na szerokim rynku kurs PCC Exol spadł o 32 proc. przy obrotach przekraczających 20 mln zł, Lubawa straciła 10 proc., a Airway Medix zyskał 11 proc.

PCC Exol poinformował o spadku przychodów w I półroczu 2020 r. o 1,5 proc. rdr do 323,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 21,7 mln zł co oznacza wzrost o 22 proc.