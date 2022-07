WIG20 wyszedł na plus, mimo spadków na bankach

WIG20 po spadkach w środku dnia ostatecznie zdołał wyjść na plus, ale wzrost był symboliczny za sprawą banków, które notowały zniżki - powiedział Łukasz Bryl, analityk DM BPS. W górę rynek ciągnęły spółki paliwowe, a także górnictwo oraz branża odzieżowa.

Choć przez większość dnia WIG20 znajdował się na minusie, to po południu wyszedł na niewielki plus i ostatecznie wzrósł o 0,25 proc. do 1693 pkt.

mWIG40 spadł ponad 0,1 proc. do 4060 pkt., sWIG80 zniżkował o 1,3 proc., a WIG wzrósł o tylko 0,04 proc. do 53.455 pkt.

Obroty przekroczyły 0,8 mld zł, z czego 0,66 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

"Zaczęło się dobrze, ale potem był silny zjazd. Dopiero o godz. 13. zaczęły się wzrosty i to zarówno na WIG20 jak i na WIG-u. Finalnie WIG urósł symbolicznie, a to za sprawą banków, które notowały spadki notowań po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego" - wskazał Bryl.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniego wystąpienia w Białymstoku wskazał, że banki muszą pójść "po rozum do głowy" i radykalnie podnosić oprocentowanie depozytów, w innym przypadku zostaną obłożone podatkiem. W poniedziałek w Polskim Radiu 24 wiceminister finansów Artur Soboń nie wykluczył wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.

"Banki stają się ofiarą swojego sukcesu. Po rekordowych wynikach 2021 roku coraz więcej pojawia się pomysłów, aby jakoś zagospodarować społecznie rekordowe zyski. Po wakacjach kredytowych, po nowym sposobie obliczania WIBOR-u, pojawił się pomysł na wprowadzenie nowego podatku, jeśli oprocentowanie depozytów nie wzrośnie" - powiedział Bryl.

Zwrócił on uwagę, że poza bankami większość spółek rosła, co może się wiązać z oczekiwaniem na koniec cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

"Mimo rekordowej inflacji, trzeba zwrócić uwagę na jej mniejszą dynamikę miesiąc do miesiąca. To może świadczyć o tym, że zacieśnianie polityki pieniężnej, która trwa już ponad pół roku powoli przynosi skutki. O ile na najbliższym posiedzeniu RPP oczekuje się, że stopy wzrosną o 75 pb., to niewykluczone, że cykl zacieśniania będzie wyhamowywał, a być może będzie się kończyć. To wskazuje, że recesja, której się rynek obawia nie będzie tak dotkliwa" - powiedział analityk DM BPS.

Bryl uważa, że banki będą dalej pod presją.

"W kolejnych dniach banki mogą być w dalszym ciągu pod presją ze względu na zakusy polityczne. I powoli rynki będą grały pod podwyżkę stóp w czwartek. Jeżeli okaże się ona wyższa od 75 pb, możemy spodziewać się spadków. (...) W lipcu ma dojść do spotkania Bidena z Saudyjczykami, co może doprowadzić do zwiększenia podaży ropy naftowej i obniżki cen, także jutro na otwarciu giełdy Amerykanie mogą być w dobrych nastrojach. Zwłaszcza, że dochodzą sygnały z Fed, że ten będzie chciał uniknąć silnej recesji w USA, także po kolejnej podwyżce stóp może się okazać, że jesteśmy już blisko zakończenia cyklu" - powiedział Bryl.

Na zachodnich rynkach mamy zmienne nastroje. Dax stracił ponad 0,2 proc., FTSE 100 rosło o 0,9 proc., a CAC 40 zwyżkował o 0,4 proc.

Wśród sektorów słaby dzień miały banki - WIG-Banki zszedł do 5.150 pkt., aby następnie odrobić część strat i zakończyć na 5.277 pkt. i spadku o 2,7 proc.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski powiedział PAP Biznes, że rząd woli używać "miękkich mechanizmów" i zachęcać sektor bankowy do podnoszenia oprocentowania depozytów, ale sobotnie słowa prezesa PiS to wyraźny sygnał dla sektora.

Podobny spadek zaliczył WIG-Energia, tracąc 2,8 proc. O ponad 1 proc. tracił także WIG-Gry.

Na mocnym plusie znalazł się natomiast WIG-Paliwa, który zaliczył wzrost o 4 proc. Wyraźne zwyżki były też udziałem WIG-Górnictwo (+2,2 proc.) oraz WIG-Odzież (+1 proc.).

Na wartości tracą wszystkie banki notowane w WIG20. 3,6-3,8-proc. zniżki są udziałem mBanku oraz Santander Banku Polska, Pekao spada o 3,3 proc., a PKO BP o ponad 2,1 proc. W ciągu dnia Pekao oraz PKO BP wyszły na nowe 52-tyg. minima.

Najwięcej w WIG20 stracił jednak CCC, spadając ponad 6 proc. do 43,32 zł za akcję. Wyraźna zniżka notowań dotyczy także PGE (ponad 3 proc. w dół) oraz CD Projektu, Allegro i Asseco Poland (1,7-2,2 proc. w dół).

"Allegro spadało, choć pojawiła się informacja, że wieloletni prezes Amazon Europa będzie nowym prezesem Allegro, czyli osoba z doświadczeniem z branży" - powiedział Bryl.

Indeks blue chipów w górę ciągnęły natomiast spółki paliwowe - PKN Orlen poszedł w górę o 4,7 proc., a Lotos o ponad 4,1 proc. Tuż za nimi jest Dino Polska, zyskujące ponad 3 proc., a powyżej 2 proc. znajdziemy jeszcze KGHM, LPP i PGNiG.

"Spółki paliwowe poruszają się parytetowo z uwagi na planowane przejęcie. Trochę wzrosło także PGNiG ich śladem. To może być efekt drożejącej ropy Brent, która rośnie o 2 proc." - powiedział Bryl.

Wśród średnich spółek największe spadki odnotowały banki. Bank Handlowy zniżkował o 5,6 proc., Alior Bank o 5,25 proc., a Millennium o 3,8 proc.

Ponad 2 proc. straciły akcje Ten Square Games. Portal Sensor Tower szacuje, że przychody z gier spółki w czerwcu wyniosły około 6 mln USD.

Trzy spółki osiągnęły wzrost kursu akcji powyżej 4 proc. Jest to Bogdanka, Selvita oraz Asseco SEE.

W sWIG80 o ponad 10 proc. urosło Molecure oraz Bumech.

Akcje R22 poszły w górę ponad 6 proc. Spółka zaprasza do składania ofert sprzedaży do 80.000 akcji spółki, stanowiących 0,56 proc. udziału w kapitale zakładowym, po 50 zł za papier.

O ponad 3,5 proc. spadają akcje PCF Group. Przedstawiony w weekend dodatek do gry Outriders może być, w ocenie analityków, lekko rozczarowujący dla graczy. Dodatek zadebiutował 30 czerwca na wszystkich platformach (PC, PS, XBOX). Cena dodatku to 165 zł na PC i 179 zł na konsolach. Ocena dodatku na Metacritic (PC) wynosi 75/100 (14 recenzji). Na Steam wystawiono do tej pory 272 recenzje, z czego 36 proc. jest pozytywna. DLC zajmuje obecnie 79 miejsce na liście globalnych bestsellerów (maksymalnie była to 5 pozycja).

Nasłabiej w segmencie małych spółek wypadły Asseco BS, które poszło w dół o 10 proc. oraz BNP Paribas Polska, który zniżkował o 9,8 proc.

Na szerokim rynku wyróżniły się akcje Elektrotimu, które zdrożały o 9,6 proc. Oferta spółki o wartości 22,9 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja - podała spółka w komunikacie. Przetarg dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV "Małopole" gm. Dąbrówka wraz z linią zasilającą 110 kV.

