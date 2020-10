W czwartek zniżkowały wszystkie główne indeksy na GPW. Indeksowi blue chipów ciążył głównie CD Projekt, który stracił ponad 8,5 proc. przy obrotach sięgających 459 mln zł. To stanowi ponad połowę obrotów dla całego indeksu - poinformował dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Na zamknięciu w czwartek WIG20 stracił 1,08 proc. do 1.694,18 pkt., WIG zniżkował 0,76 proc. do 49.035,41 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,33 proc. do 3.550,18 pkt., a sWIG80 stracił 0,6 proc. do 14.136,51 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.068 mln zł, z czego 867 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (459 mln zł) oraz CCC (ok. 80 mln zł).

WIG20 został ściągnięty pod kreskę głównie za sprawą CD Projekt, który zniżkował po raz drugi dzień z rzędu - w czwartek było to 8,56 proc., a w środę ponad 3 proc.

"W czwartek mieliśmy słabą sesję na GPW. WIG20 przede wszystkim ciążył CD Projekt, który stracił ponad 8,5 proc. przy bardzo dużych obrotach, sięgających 459 mln zł. To stanowi ponad połowę obrotów dla całego indeksu blue chipów. To pokazuje słabość naszej giełdy, skoro jedna duża spółka kieruje całym rynkiem. Nadal słabo w WIG20 zachowują się spółki paliwowe, zarówno PKN Orlen, jak i Lotos zakończyły sesję pod kreską. Do tej słabości dołączył także sektor górniczy. Z kolei pozytywnie wyróżnił się CCC, który opublikował dobre szacunkowe wyniki za III kwartał. Spółka chwali się też powracającymi na zakupy klientami. W czwartek pozytywnie wyróżnił się też sektor energetyczny" - powiedział PAP Biznes Tomasz Czarnecki.

"WIG20 pozostaje w trendzie spadkowym od połowy sierpnia. Na początku tygodnia mieliśmy próbę zatrzymania tego trendu. Być może ta próba uda się w najbliższych dniach, ale na razie kluczowym wydaje się być obrona okolic 1.700 pkt." - dodał.

"Mamy tutaj zbieg dwóch niekorzystnych informacji. Po pierwsze, spółka poinformował w środę o wprowadzeniu przymusowego sześciodniowego tygodnia pracy na kilka tygodni przed planowaną premierą gry. Informacja ta mogła się przełożyć na, w mojej ocenie, niesłuszne obawy o kolejne opóźnienie premiery oraz wpłynąć negatywnie na dobre imię CD Projektu wśród graczy - powiedział PAP Biznes Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ.

"Drugą, być może ważniejszą, kwestią jest tajemniczy raport firmy badawczej M Science, według szacunków której pre-ordery na Cyberpunk 2077 są o 31 proc. niższe niż preordery na grę Red Dead Redemption 2 na 68 dni przed premierą. Nie znamy jednak metodologii, ram czasowych, ani innych szczegółów raportu. Według strony thegamer.com raport nie obejmuje pre-orderów zakupionych przed 12 miesiącami, co by podważało jego wiarygodność, gdyż bardzo wysoka sprzedaż pre-orderów miała miejsce w okolicy czerwca i lipca 2019 - po konferencji E3. W mojej opinii czwartkowe spadki CD Projektu są nieuzasadnione" - dodał.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX traci 0,3 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,26 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG.Games (-ok. 4 proc.) oraz WIG-media (-3,13 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor energetyczny (6,26 proc.) oraz branża odzieżowa (5,44 proc.).

W czwartek najmocniejsze w WIG20 okazały się walory CCC, które zyskały aż 17,25 proc.

Ze wstępnych szacunków CCC wynika, że EBITDA grupy w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 176 mln zł wobec 193 mln zł rok wcześniej, strata operacyjna grupy w tym czasie sięgnęła 8 mln zł wobec 16 mln zł zysku przed rokiem, a przychody grupy wzrosły o 4 proc. do 1,502 mld zł.

"Szacunki CCC za III kwartał pokazują trend odbudowy sprzedaży rdr. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych jest jeszcze na minusie rdr, ale e-commerce trzyma wysokie dynamiki" - powiedział Piotr Bogusz, analityk mBanku.

Grupa CCC opublikowała też raport finansowy za I półrocze 2020 r. Po sześciu miesiącach grupa miała 2,19 mld zł przychodów i 496,4 mln zł straty operacyjnej. Prezes Dariusz Miłek powiedział w trakcie czwartkowej konferencji prasowej, że CCC liczy, iż uda się w tym roku osiągnąć przychody na poziomie z 2019 r.

Solidne wzrosty były także udziałem spółek energetycznych: PGE (8,85 proc.) oraz Tauron (5,19 proc.).

Podczas sesji podano informację, że udziałowcy spółki PGE EJ 1 - PGE, KGHM, Enea i Tauron - podpisali w czwartek list intencyjny w sprawie sprzedaży 100 proc. udziałów w firmie na rzecz Skarbu Państwa. Sprzedaż ma nastąpić do końca 2020 roku. PGE posiada obecnie 70 proc. udziałów w PGE EJ 1, a KGHM, Tauron i Enea po 10 proc. udziałów w spółce.

Poza CD Projektem, najmocniej w WIG20 zniżkowały: JSW (-2,53 proc.) oraz KGHM (-2,53 proc.).

W mWIG40 najmocniej wzrósł kurs Enei - o 7 proc., co wynikało z ogólnego dobrego sentymentu do spółek energetycznych w czwartek.

Mocno do góry poszły też: Develia (5,29 proc.) oraz AmRest (4,89 proc.).

2,39 proc. zyskał Biomed Lublin, który uzyskał dotację na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wartość dotacji stanowi 60 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, czyli 29,18 mln zł netto.

Z indeksu mWIG40 najwięcej stracili akcjonariusze PlayWay (-5,72 proc.) oraz Comarch (-5,61 proc.).

Najmocniej w indeksie małych spółek podrożał kurs akcji Lenteksu - w górę o 6,57 proc.

W gronie liderów sWIG80 znalazła się także ATM Grupa, której kurs wzrósł o 5,84 proc., a także Getin Noble Bank - w górę o 5,77 proc.

W indeksie małych spółek najwięcej stracił Eko Export (-15,79 proc.) oraz Airway Medix (-12,57 proc.).

Na szerokim rynku kurs British Automotive Holding zniżkował o ponad 11 proc. Holding podał, że nie będzie kontynuował działalności importerskiej w zakresie pojazdów marek SsangYong oraz działalności importerskiej i dilerskiej w zakresie pojazdów marek Jaguar i Land Rover w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy.