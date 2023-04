Wikana pokazała wyniki finansowe. Zysk i przychody dewelopera w dół

Spółka deweloperska Wikana osiągnęła zysk operacyjny netto w wysokości 20,48 milionów w 2022 roku, wobec 46,47 mln rok wcześniej. Z kolei skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 75,55 mln zł w 2022 roku, wobec 138,22 mln zł rok wcześniej.

Wikana (wcześniej Masters) jest polskim przedsiębiorstwem deweloperskim z siedzibą w Lublinie. Od 20 lutego 1997 spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wikana to jednostka dominująca grupy kapitałowej.

Obszar działalności Wikany obejmuje całość procesu deweloperskiego: od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom i zarządzanie nieruchomościami – informuje firma.

Wikana chce w przyszłości położyć większy nacisk na segment energii odnawialnej

Przychody netto ze sprzedaży Wikany wyniosły 75,55 mln złotych w 2022 roku i były o ok. 45 proc. niższe niż w roku 2021, kiedy wyniosły 138,22. Z kolei zysk operacyjny w 2022 roku spadł o 56 proc. w stosunku do 2021 roku z 46,47 mln złotych do 20,48 mln złotych.

- W 2022 roku grupa kapitałowa odnotowała (na poziomie skonsolidowanym) 16 085 tys. zł zysku, przy 75 550 tys. zł przychodów z działalności operacyjnej. W 2022 roku przychody grupy z działalności deweloperskiej wyniosły 58 658 tys. zł. W 2022 roku grupa osiągnęła z segmentu najmu powierzchni przychody w wysokości 4 449 tys. zł. W 2022 roku grupa osiągnęła z segmentu energii odnawialnej przychody w wysokości 12 443 tys. zł. W przyszłych okresach grupa będzie dążyć do zapewnienia rentowności działania tego segmentu – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

