Windykacja wciąż przynosi duże zyski

Notowany na warszawskiej giełdzie windykator - grupa Kruk - zanotował w pierwszym tegorocznym półroczu wzrost skonsolidowanych przychodów o 18 proc. oraz 17-proc. wzrost przychodów z obsługi nabytych portfeli wierzytelności. Wzrósł także zysk netto.

Spłaty z portfeli nabytych przez grupę Kruk w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 1,5 mld zł, co jest rekordową wartością półrocznych spłat w historii działalności grupy.

Pozwoliło to zwiększyć przychody o 18 proc. rok do roku, a zysk netto o 8 proc. rok do roku.

W ujęciu procentowym najszybciej rozwijającymi się rynkami dla Kruka są Hiszpania i Włochy, największym rynkiem wciąż pozostaje Polska, z 44-proc. udziałem.

Zysk netto grupy Kruk po pierwszym półroczu 2023 roku wyniósł 528 mln zł i okazał się wyższy od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie roku 2022 o 8 procent. Przychody z działalności w pierwszym półroczu 2023 wyniosły 1,3 mld zł, tj. o 18 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły 1,16 mld zł, co stanowi wzrost o 17 proc. rok do roku.

Za Krukiem rekordowe półrocze pod względem spłat wierzytelności

Spłaty z portfeli nabytych przez grupę Kruk w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 1,5 mld zł, tj. o 17 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Jest to rekordowa wartość spłat uzyskana w pierwszym półroczu 2023 w historii działalności grupy. Ponad połowa wpłat dokonanych w omawianym okresie pochodzi z rynków zagranicznych.

Poniżej wybrane dane finansowe grupy Kruk w ujęciu rocznym:

Koszty działalności bez amortyzacji (koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty ogólne oraz pozostałe koszty operacyjne) w pierwszym półroczu 2023 wyniosły 563 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosły o 17 procent. Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych i wynagrodzeń oraz kosztów opłat sądowych i komorniczych.

Polska największym rynkiem, Hiszpania i Włochy najdynamiczniej rosnącymi

Kruk podał, że zdecydowanie największy wzrost zrealizowany został na rynku hiszpańskim, dodatkowo istotny wzrost przychodów został zrealizowany na rynku włoskim oraz polskim.

W porównaniu do wyników za okres sześciu miesięcy 2022 grupa Kruk w pierwszym półroczu 2023 zwiększyła przychody na rynku polskim o blisko 46 mln zł do poziomu 605 mln zł. W pierwszym półroczu 2023 roku inwestycje w Polsce wyniosły 283 mln zł, co stanowiło 24 proc. nakładów grupy w tym okresie.

Łączna wartość nakładów na zakup pakietów wierzytelności w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 1,18 mld zł, czyli o 56 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Kruk należy do indeksu WIG20. Firma z główną siedzibą we Wrocławiu na warszawskiej giełdzie wyceniana jest już na 7,6 mld zł. Prezes Piotr Krupa posiada 9,1 proc. akcji spółki, a największym akcjonariuszem jest NN One z 14,3 proc. udziałem w akcjonariacie.

