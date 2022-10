WIRON powinien być dostępny jeszcze tym roku. Bank już się szykuje

Udostępnienie produktów opartych na WIRON odbędzie się przy wycofaniu oferty opartej na WIBOR – podał bank PKO BP w odpowiedzi na pytania PAP.

Zgodnie z opublikowanym we wrześniu stanowiskiem działająca przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych wskazała indeks WIRON jako zamiennik obecnie stosowanego przez banki indeksu WIBOR.

Zgodnie z opublikowaną na stronach KNF "Mapą Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID" od początku 2023 roku banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.

"PKO Bank Polski przygotowuje się do zaoferowania klientom kredytów opartych o WIRON zgodnie z przyjętą mapą drogową. Udostępnienie produktów opartych na WIRON odbędzie się przy wycofaniu oferty opartej na WIBOR" - przekazał bank PKO BP w odpowiedzi na pytania PAP o to, czy będzie on oferował równolegle kredyty oparte na obu wskaźnikach.

Z "mapy drogowej" wynika także, że wcześniej, bo jeszcze w tym roku uczestnicy rynku finansowego będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych.

"Zgodnie z mapą drogową indeks WIRON powinien być dostępny jeszcze w 2022 r. Bank zamierza być gotowy do zawierania transakcji na instrumentach pochodnych opartych o WIRON zgodnie z założeniami reformy" - stwierdzono w odpowiedziach PKO BP.

Wybór nowego wskaźnika referencyjnego to efekt ustawy o wsparciu kredytobiorców, która narzuciła bankom konieczność odejścia od tzw. wskaźników wyprzedzających (czyli opartych głównie na szacunkach analityków na temat kształtowania się stóp procentowych w przyszłości, jak np. WIBOR) na rzecz wskaźników, które oparte są na transakcjach (a więc uzależnionych od wysokości oprocentowania depozytów w transakcjach międzybankowych).

Według opublikowanej przez KNF "mapy drogowej", proces tej zmiany ma rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać do 2025 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl