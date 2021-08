Wirtualna Polska podwoiła przychody i zysk

Wirtualna Polska Holding podwoiła w drugim kwartale 2021 roku zysk EBITDA. Skorygowana EBITDA, czyli zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji, ukształtowała się na poziomie 77,1 mln zł. Oznacza to wzrost o 98,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W pierwszym półroczu 2021 roku skorygowana EBITDA wyniosła prawie 138 mln zł, a przychody zbliżyły się do 400 mln zł, po wzrośnie o 52 proc.

Wirtualna Polska miała w drugim kwartale 2021 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 41,1 mln zł, w porównaniu do 7,1 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku.

Przychody ze sprzedaży w segmencie online wyniosły w drugim kwartale 2021 roku 211 mln zł, czyli wzrosły o 98,6 proc. rdr. Segment TV zaraportował przychody na poziomie 7,2 mln zł (wzrost o 50 proc. rdr).

W pierwszym półroczu 2021 roku grupa miała 397,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 52,3 proc. rdr). EBITDA wyniosła 132,7 mln zł, wobec 72,1 mln zł rok wcześniej.

Podwojony on-line

