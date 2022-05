Wirtualny dodatek o rolnictwie precyzyjnym do gry komputerowej współtworzyli naukowcy z Olsztyna

Wirtualny dodatek o rolnictwie precyzyjnym do popularnej na świecie gry komputerowej Farming Simulator współtworzyli naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badan Żywności PAN w Olsztynie. Bezpłatny produkt ma pomóc młodym rolnikom w planowaniu pracy w nowoczesnym gospodarstwie.

Terminem rolnictwa precyzyjnego określa się rolnictwo, które jest oparte na różnicach we właściwościach gleby i zdolności plonowania na poszczególnych częściach pola, a także reagowanie na te informacje.

Do tego celu wykorzystuje się technologie satelitarne do wspomagania operatora w prowadzeniu maszyn. Rolnictwo precyzyjne korzysta z różnych procedur, m.in. kartografii gleb, prób glebowych i tworzenia map potencjału. Rozwiązania te nie tylko zwiększają plony, ale oznaczają ogromne oszczędności dla rolnika. Pozwalają także chronić środowisko, więc są proekologiczne.

"Oswajanie" rolnictwa precyzyjnego, powszechnie uważanego za drogą i wymagającą technikę, jest ważnym elementem promocji zrównoważonych praktyk agrotechnicznych. W ramach projektu finansowanego przez EIT Food - europejską wspólnotę na rzecz innowacji w zakresie żywności, międzynarodowy zespół naukowców i ekspertów opracował specjalny dodatek do popularnej gry komputerowej "Farming Simulator". Obok specjalistów z Uniwersytetów w Hohenheim (Niemcy) i Reading (Wielka Brytania), w projekcie biorą udział przedstawiciele Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

"Osoby, które mieszkają w dużych aglomeracjach, mogą nie wiedzieć zbyt wiele o nowoczesnej technologii rolniczej lub o tym, jak żywność trafia do sklepów spożywczych i na ich stół. Celem naszego projektu jest pomoc w zdobyciu wiedzy na temat nowoczesnej technologii rolniczej i podniesienie świadomości na temat zrównoważonego rolnictwa" - wyjaśnił Tomasz Jeliński, główny specjalista Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Stworzony przez zespół projektowy moduł "rolnictwo precyzyjne" jest dodatkiem do funkcjonującej o 2011 roku gry Farming Simulator. Pozwala ona graczom poznać wszystkie sekrety rolnictwa. Jej twórcy - Stefan Geiger i Christian Ammann - dorastali na wsi, więc życie rolnika znają od podszewki. Pewnego dnia postanowili stworzyć grę odtwarzającą życie rolnika, symulując wszystkie najważniejsze jego aspekty - od obsługi maszyn, przez zarządzanie gleby, po prowadzenie gospodarstwa. Tak powstała gra, która jest popularna na całym świecie - edycję z 2011 r. sprzedano w liczbie pół miliona egzemplarzy.

"Produkt skierowany jest szczególnie do młodych rolników, których chcemy oswoić z najnowszymi technologiami" - podkreślił Tomasz Jeliński.

Dodatek Precision Farming koncentruje się na rolnictwie precyzyjnym, czyli wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań po to by poprawić efektywność upraw. Aby tego dokonać, trzeba pobrać próbki gleby i wykonać analizy - najbardziej niecierpliwi mogą zaoszczędzić trochę czasu, kupując gotowe mapy glebowe. W darmowym dodatku wprowadzono także zmienne dawkowanie siewu, środków ochrony roślin oraz nawozów (organicznych i nieorganicznych). Znajdziemy tu wszystko, co potrzebne do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa.

Dodatek Precision Farming do gry Farming Simulator 22 jest bezpłatny i można go pobrać na PC, konsole PlayStation.

