Witczak: gdyby rządziła PO Polska otrzymałaby lepszą propozycję budżetową

Gdyby w Polsce rządziła Platforma Obywatelska otrzymalibyśmy dużo lepszą propozycję wyjściową, jeśli chodzi o unijny budżet; jestem przekonany, że na końcu negocjacji otrzymalibyśmy 100 mld zł więcej - powiedział w czwartek poseł Mariusz Witczak (KO).

W czwartek w Brukseli przywódcy państw UE będą próbować znaleźć kompromis w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027. Rozmowy będą trudne, bo bogatsze kraje chcą płacić mniej do unijnej kasy, a biedniejsze sprzeciwiają się cięciom budżetowym.

Przedstawiony w zeszłym tygodniu projekt budżetu autorstwa szefa Rady Europejskiej Charles'a Michela zakłada poziom wydatków UE w latach 2021-2027 odpowiadający 1,074 proc. połączonego Dochodu Narodowego Brutto (DNB) 27 państw członkowskich. To mniej, niż chciała Komisja Europejska, która zaproponowała budżet na poziomie 1,1 proc. DNB UE27, i mniej niż chciał PE, który oczekuje 1,3 proc.

Witczak podkreślił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że jest bardzo zaniepokojony tymi negocjacjami. "Ponieważ pierwsza wyjściowa propozycja budżetowa prezydencji fińskiej prezentowała bardzo skąpy budżet dla naszego państwa. Szczerze powiedziawszy niewiele się w tej kwestii zmieniło, bo propozycje ze strony Komisji Europejskiej, czy szefa Rady Europejskiej są też bardzo skromne" - zaznaczył poseł KO.

Jak podkreślił, "gdyby rządziła Platforma Obywatelska otrzymalibyśmy dużo lepszą propozycję wyjściową". "Jestem przekonany, że na końcu negocjacji otrzymalibyśmy 100 mld zł więcej" - zaznaczył Witczak.

Według niego, przez brak praworządności i stosunek do UE polski rząd stworzył fatalny klimat do dyskusji. "Chociaż oczywiście kwestia praworządności jest tutaj pryncypialna i brak praworządności będzie na pewno nasz głos negocjacyjny i nasze możliwości w pozyskiwaniu pieniędzy bardzo znacznie ograniczał" - podkreślił polityk.

Dodał, że ważnym zadaniem dla budżetu unijnego i nowej perspektywy jest też kwestia klimatyczna. "Myśmy nie przyjęli celu neutralności klimatycznej do 2050 roku i to też nas w znacznym stopniu ogranicza w możliwościach negocjacyjnych" - ocenił Witczak. "Dzisiaj zaczyna się bardzo poważne podsumowanie czterech lat rządu PiS i czterech lat ograniczania naszego uczestnictwa w strukturach UE" - mówił poseł KO.

Według posła Pawła Zalewskiego "rząd napina muskuły mówiąc, że walczy o jeden, dwa miliardy złotych więcej w sytuacji, w której wiadomo, że Polska traci około 100 mld zł, w porównaniu z siedmioletnim budżetem, który się w 2020 roku kończy". "Budżet na lata 2021-27 mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w związku ze wzrostem gospodarczym w Europie będzie wyższy nominalnie, ale dla Polski na samym początku negocjacji, już dzisiaj, jest około 100 mld złotych mniej" - podkreślił Zalewski.

W jego ocenie jest to podsumowanie czterech lat rządów PiS. "Jest to konsekwencja braku sojuszników, na których moglibyśmy liczyć, to jest konsekwencja walki z Unią Europejską, z Komisją Europejską" - powiedział poseł.

"Przypomnę, że ponad rok temu, kiedy Komisja Europejska negocjowała z poszczególnymi krajami unijnymi swoją propozycję budżetową my przestrzegaliśmy przed konsekwencjami. Platforma Obywatelska informowała opinię publiczną, że polityka wojny z Unią Europejską skończy się fatalnie dla kieszeni Polaków" - mówił poseł KO. "Jedno jest pewne, jeżeli dzisiaj rząd walczy o jeden lub dwa mld złotych więcej w sytuacji, gdy na dzień dobry traci 100 mld złotych, to ta rada może zakończyć się tylko jedną rzeczą - Waterloo. To będzie Waterloo PiS-u w UE kosztem Polaków" - dodał Zalewski.

Premier Mateusz Morawiecki wchodząc na szczyt UE oświadczył, że nowe propozycje dotyczące budżetu UE są lepsze od wcześniejszych. Z naszej perspektywy nie ma zgody na to, żeby jednocześnie dokonać rewolucji w strukturze budżetu UE i jego obniżenia - dodał. Jak zaznaczył, rozpoczynające się w Brukseli negocjacje budżetowe są najtrudniejsze z dotychczasowych. "Są najtrudniejsze, ponieważ z jednej strony Wielka Brytania wychodzi z UE - a nawet już wyszła - i to oznacza, że będzie rocznie około 8-9 mld euro mniej. Kiedy to pomnożymy razy siedem, wiemy, że jest to duża luka w budżecie" - powiedział.

Dodał, że będą też trudne, ponieważ część krajów naciska na nowe cele, chce ułożyć zupełnie inna strukturę tego budżetu i jednocześnie chce obniżyć wydatki na politykę rolną i spójności. "z naszej perspektywy nie ma zgody na to, żeby jednocześnie dokonać rewolucji w strukturze budżetu UE i jego obniżenia" - zauważył premier.

Podkreślił, ze rząd chce podprawić pozycję Polski w kilku obszarach. "Cieszymy się, że już dziś widać, po tych ostatnich propozycjach, które trafiły do mnie, że nasze rozmowy, nasze negocjacje z przewodniczącym (Rady Europejskiej) Charlesem Michelem, z przewodnicząca KE Urszulą von der Leyen przyniosły rezultat. Te nowe propozycje, które otrzymaliśmy, są lepsze od tych, które wcześniej wpłynęły" - podkreślił szef polskiego rządu.