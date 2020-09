Witek: my Polacy bardzo wiele zawdzięczamy polskiej wsi

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała w niedzielę podczas uroczystości dożynkowych w Zawadzie (Podkarpackie), że "my Polacy bardzo wiele zawdzięczamy polskiej wsi i polskim rolnikom".

W Zawadzie koło Dębicy odbyły się dożynki wojewódzkie połączone z jubileuszem 100-lecia koronacji znajdującego się w tamtejszym sanktuarium obrazu Matki Bożej Zawadzkiej. List do zebranych przesłał prezydent Polski Andrzej Duda. Msze św. koncelebrował kardynał Stanisław Dziwisz.

"Polska historia pokazuje, że my Polacy bardzo wiele zawdzięczamy polskiej wsi i polskim rolnikom, a także tym, którzy byli przed nami. O czym najlepiej świadczy maksyma ze sztandarów kościuszkowskich: +Żywią i bronią+" - mówiła marszałek.

Jak zaznaczyła, "tu na Podkarpaciu w sposób niezwykle silny widać jak państwo pielęgnujecie tę tradycję".

"Jak bardzo jesteście do niej przywiązani, jak ją pielęgnujecie i przekazujecie następnym młodym pokoleniom. Należy się wam za to wielki szacunek i nisko przed państwem chyle głowę dziękując wam za wasz trud, za waszą ciężką pracę, za wasze poświęcenie. I za to, że mamy na naszym polskim stole chleb. Chleb, który zawdzięczamy wam" - podkreśliła Witek.

Zwróciła uwagę, że "chleb zawsze był symbolem pracy i trudu, trudu rolniczego".

"Pomyślność naszej ojczyzny w dużej mierze zależy od pomyślności polskiej wsi. Dlatego tej ciężkiej pracy, tego trudu, wysiłku nie wolno nam zmarnotrawić" - zauważyła.

Według marszałek Sejmu, "naszą siłą, siłą Polaków jest wciąż żywa wiara, przywiązanie do tradycji; czego zazdrości nam wiele narodów".

"To świadczy o naszej sile, to się wpisuje w polską kulturę, w polską tradycję, ale także jest nierozerwalnie związane z ponad tysiącletnim wpływem chrześcijaństwa, z którego wyrosła nasza ojczyzna" - powiedziała Witek.

Z kolei prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników dożynek przypomniał, że polska wieś rozwija się, "a gospodarstwa są coraz nowocześniejsze". "Wiejskie gminy i sołectwa pokazują, jak wiele dobrego przynosi prężna samorządność i poczucie lokalnej wspólnoty" - stwierdził.

"Chcę zapewnić, że będę sprzyjał wszelkim inicjatywom służącym rozwojowi polskiego rolnictwa i poprawie warunków życia na wsi, a także podtrzymaniu rodzinnego charakteru produkcji rolnej w Polsce. To w rolniczych rodzinach przekazuje się etos pracy, inwestuje w przyszłość i uczy, czym jest służba Ojczyźnie" - napisał prezydent Duda.

Historia obrazu Matki Bożej Zawadzkiej sięga XVI wieku. Obraz był własnością rodziny Ligenzów. W 1595 roku Stanisław Ligenza wybudował drewnianą kaplicę, w której umieszczono obraz. Szybko został otoczony kultem wiernych oraz stał się miejscem pielgrzymek. W XVII stuleciu został przeniesiony do murowanego, istniejącego do dziś, kościoła. Jego koronacja odbyła się 8 września 1920 roku.

W niedzielę do sanktuarium w Zawadzie przybyło kilkadziesiąt delegacji rolników z Podkarpacia z wieńcami dożynkowymi. Byli także parlamentarzyści oraz samorządowcy.