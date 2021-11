Witek: naszym celem jest zrównoważony rozwój (aktualizacja)

Naszym celem jest zrównoważony rozwój; jesteśmy tacy sami w całej Polsce i wszyscy powinni mieć jednakowe możliwości rozwoju; jednakowo dobre warunki do życia – mówiła w czwartek na spotkaniu z samorządowcami w Złotoryi (Dolnośląskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu wzięła w piątek udział w spotkaniu z samorządowcami powiatu złotoryjskiego, na którym wręczyła symboliczne promesy na realizację inwestycji w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Witek podkreśliła, że celem rządowego programu jest zrównoważony rozwoju. "Jesteśmy tacy sami w całej Polsce i wszyscy powinni mieć jednakowe możliwości rozwoju; jednakowo dobre warunki do życia" - mówiła.

Marszałek podkreśliła, że część ustaw wprowadzających Polski Ład została już przyjęta, a kolejne są w przygotowaniu. "Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, z jakimi trudnościami musimy się zmagać. Mamy czwartą falę pandemii. Mamy też obawy i wątpliwości. To jest nasza wspólna wielka odpowiedzialność, a jednocześnie ogromna prośba o zrozumienie i solidarność, bo wszyscy mamy dokładnie te same warunki i możliwości" - zaznaczyła Witek.

Przyznała, że w Polsce jest wysoka inflacja. "Ale to jest cena jaką płacimy za to, że w okresie pandemii nie zamykaliśmy zakładów pracy; stopa bezrobocie w Polsce jest najniższa w Europie, zachowaliśmy miejsca pracy, wynagrodzenia też rosną. Zjada je oczywiście w jakimś sensie inflacja, ale to była tak alternatywa: albo niższa inflacja i zamknięte zakłady pracy i duże bezrobocie, albo wyższa inflacja i zachowanie miejsc pracy i rozwój. Jedną z propozycji rozwoju jest właśnie Program Inwestycji Strategicznych" - podkreśliła Witek.

Jak dodała, pieniądze, z których realizowane są projekty Polskiego Ładu nie są pieniędzmi rządu czy parlamentu. "To pieniądze wszystkich obywateli, którzy płacą podatki, tylko w demokratycznych państwach te podatki, tę kasę, te pieniądze, ten budżet powierzają komuś do zarządzania" - zauważyła marszałek Sejmu.

"W roku 2019 Polacy w demokratycznych wyborach zdecydowali, że tymi wspólnymi pieniędzmi zarządzać będzie nasza formacja" - dodała. Witek apelowała również, żeby samorządowcy możliwie często podczas przetargów wybierali lokalne przedsiębiorstwa.

Podkreśliła, że wszystkie gminy z powiatu złotoryjskiego, które złożyły wnioski w ramach Program Inwestycji Strategicznych, otrzymają pieniądze na inwestycje. Przypomniała, że wkrótce zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków w ramach tego programu.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

