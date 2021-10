Witkowski: modernizacja DW501 wzdłuż Mierzei rekompensatą za utrudnienia wynikające z przekopu

Droga wojewódzka 501 biegnąca wzdłuż Mierzei Wiślanej zostanie zmodernizowana - poinformował PAP wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Dodał, że będzie to rekompensata dla mieszkańców i turystów, którzy napotykali na utrudnienia w związku z budową nowej drogi wodnej.

"Za kwotę 63 mln 337 tys. 450 zł w ramach Polskiego Ładu rząd premiera Mateusza Morawieckiego przebuduje drogę 501 na odcinku 17 km z miejscowości Stegna do miejscowości Krynica Morska. Jest to rekompensata dla mieszkańców i turystów za to, że musieli się liczyć i mierzyć z uciążliwościami związanymi z budową kanału żeglugowego" - powiedział PAP wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Jak wyjaśnił, będzie to droga nowa w standardzie 1 do 1, ale poszerzona o pobocza, ścieżki rowerowe i dla pieszych, całkowicie przebudowana - szczególnie na odcinkach leśnych, krętych. Będzie to zupełnie nowa droga, ale w parametrach istniejących - wskazał wiceminister Witkowski.

Droga wojewódzka 501 to trasa biegnąca wzdłuż Mierzei Wiślanej ze Stegny przez Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki w kierunku Krynicy Morskiej. Z powodu budowy kanału żeglugowego mieszkańcy i turyści, jadąc tą trasą, napotykali na utrudnienia w ruchu. Ciężki sprzęt niszczył nawierzchnię drogi. Z początkiem wakacji ruch samochodów ze starego odcinka drogi został przełożony na wybudowany obrotowy Most Południowy. Obecnie kończy się budowa przeprawy bliźniaczej - Mostu Północnego (bliżej Zatoki Gdańskiej - PAP).

Dzięki mostom ruch samochodów w momencie uruchomienia kanału żeglugowego będzie odbywał się płynnie. Między przeprawami znajduje się kapitanat Nowy Świat, z którego automatycznie odwodzone będą mosty.

