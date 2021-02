Witold Orłowski krytykuje rząd: biurokracja, nieudolność

Postępowanie władz wobec takich branż jak fitness, narciarska czy targowa, a więc tych, które cały czas cierpią przez wywołany pandemią lockdown, wydaje się nieudolne, do tego niesłychanie biurokratyczne, a przez to - kosztowne – ocenia prof. Witold Orłowski, ekonomista, profesor Akademii Vistula i Politechniki Warszawskiej, który zasiada też w prezydenckiej Narodowej Radzie Rozwoju. Jego zdaniem, najważniejsze dziś jest, które firmy wspierać. Głównym kryterium powinny być straty, jakie mogą one udokumentować w efekcie epidemicznego kryzysu - a nie kod PKD.

- Zanim się podjęło decyzję o zamknięciu, należało najpierw zadać sobie i przedstawicielom branży pytanie: czy jest możliwość wprowadzenia takiego reżimu sanitarnego, który by zapewniał bezpieczeństwo? – mówi prof. Witold Orłowski - i zaznacza, że przecież celem samym w sobie nie było zamykanie obiektów, lecz tylko to, żeby ludzie się nie zarażali.



- Okazało się, że np. u fryzjerów można było wprowadzić taki reżim. Dlaczego zatem w branży fitness, zdaniem rządu, było to niemożliwe? I dlaczego nie zapytano o to samej branży? – pyta Witold Orłowski.

Przypomina, że tej, a także innym poszkodowanym branżom nie przedstawiono wymogów, które muszą być spełnione. I nie poproszono też, żeby same zaproponowały, czy i w jaki sposób byłyby w stanie je spełnić.



- To pokazuje pewien biurokratyczny sposób działania, który nie polega na zastanowieniu się, co się chce osiągnąć, czyli jak ograniczyć liczbę zachorowań i jakie reżimy sanitarne są niezbędne. Zamiast tego podejmuje się po prostu decyzje o zamykaniu całych branż, często na podstawie niejasnych i sprzecznych argumentów – uważa profesor.



Do czego się uciekać przy rozważaniu, czy branżę należy wspierać? Profesor Witold Orłowski ma odpowiedź.



- Mamy znowu do czynienia z niesłychanie biurokratycznym i nieudolnym sposobem radzenia sobie z sytuacją. Zamiast zastanowić się, które firmy wspierać, które są naprawdę poszkodowane, biurokracie łatwiej było wymyślać listę kodów PKD... A przecież ważne, by wspierać poszkodowane firmy, a nie by przypisać mechanicznie pomoc do tych kodów – wskazuje.

Swój pogląd uzasadnia, posługując się przykładem z innego sektora.

- Przecież w tej samej branży, np. usług gastronomicznych, część podmiotów cierpi z powodu zamknięcia, ale mogą być firmy, które były od razu nastawione na sprzedaż online czy wysyłkową. One w ogóle nie odnotowały problemów, a może wręcz notują zyski. Można z kolei znaleźć wiele przedsiębiorstw w innych sektorach, które nie mają kodu działalności (PKD) gastronomii, a które są z nią ściśle związane - i tracą na tym – opisuje profesor, którego zdaniem należałoby się przede wszystkim zastanowić, w jaki sposób ustalić spadek obrotów związany - bezpośrednio i pośrednio - z obostrzeniami działalności.Czytaj też: Kolejny bank raportuje stratę

- Moim zdaniem należało raczej sprawdzać i ustalić, jakiego typu usługi są zakazane lub ograniczone, czyli iść tropem klasyfikacji towarów i usług na fakturze, a nie po klasyfikacji PKD, która, jak wiadomo, jest - po pierwsze - dziurawa, po drugie – nieaktualna, a po trzecie – nie nadaje się do tego, bo ten sam kod jest przypisywany i tym firmom, które ucierpiały i tym które nie ucierpiały. Tak to jest np. w przypadku kodu, któremu "podlegają" i firmy budujące stoiska dla branżowych targów, i reklamowe. Jak wiadomo, są one na dwóch różnych biegunach, bo akurat reklama znajduje się w stosunkowo bezpiecznej sytuacji, a działalność targowa zamarła – akcentuje ekonomista.



Takie klasyfikowanie profesor Witold Orłowski określa jednoznacznie: to przykład nieudolnej biurokracji.



- Dla urzędnika łatwiej jest przecież podjąć decyzję "zamykamy wybrane branże, a odszkodowanie przyznajemy ewentualnie na podstawie kodów PKD", niż weryfikować to, czy firma rzeczywiście straciła, czy nie – podkreśla profesor.



Wskazuje, że takie podejście jest dla nas wszystkich bardzo kosztowne. - Będziemy za to płacić znacznie większymi stratami gospodarczymi i znacznie większym wzrostem długu państwa, niż byłoby to niezbędne – przewiduje Witold Orłowski.



Nawiązuje zarazem do sytuacji, w jakiej znaleźli się np. przedsiębiorcy zajmujący się produkcją czy sprzedażą sprzętu narciarskiego.



- Urzędnik siada i każe powiedzieć, która branża obsługuje stoki narciarskie, i zaraz wypisuje: taka i taka. I nie przychodzi do głowy, że część firm z tego szeroko pojętego sektora może wcale nie być mocno dotknięta skutkami pandemii, natomiast może być znacznie mocniej dotknięty ktoś, kto nie ma tego kodu PKD, ale jest ściśle związany z branżą narciarską – tłumaczy profesor Orłowski.

Branża targowa

Dla tych, których kodów PKD nie ma na pomocowych listach – m.in. producentów i sprzedawców sprzętu narciarskiego – pozostaje zatem działanie o raczej desperackim charakterze.- Czyli lobbowanie, by po prostu kolejne kody PKD do tzw. tarcz dopisywać, co jest swoistym odruchem rozpaczy. Tak się nie powinno robić, to absurdalna metoda, ale taką właśnie narzuciły władze. I znów: pomoc nie zawsze trafia tam, gdzie trafiać powinna – są firmy zostawione bez pomocy, mimo że bardzo na nią zasługują - tylko dlatego, że gdzieś sobie wymyślono, że złotym kluczem do rozstrzygnięcia jest kod PKD... – oburza się Witold Orłowski.Projektujące i budujące stoiska targowe firmy walczą na przykład, by ich kod PKD znalazł się na rządowych listach wsparcia w tzw. tarczach. Od pandemii pula realizowanych przez nie zleceń zmalała niemal do zera, a pomoc na razie przyznał tylko PFR.- Branża targowa jest ciężko kryzysem dotknięta, a to sektor, który nie dotyczy „każdego Kowalskiego”, tylko B2B – zauważa profesor Orłowski.Według niego, przy tak działającym mechanizmie decyzji i topornym, a przy tym nieudolnym sposobie ustalania, kto jest upoważniony do otrzymywania pomocy, nie ma innego wyjścia, jak tylko starać się lobbować w rządzie o dodanie kodów PKD działalności. Ale tu, jak zauważa, może być problem większy, bo często ten sam kod obejmuje bardzo różne działalności... Dla przykładu: dla firm związanych z targami rodzić to może konkretne niebezpieczeństwa.- Grozi to - na krótką metę - bankructwami, wzrostem bezrobocia i upadkiem firm, które mogłyby działać dobrze. A na dłuższą metę? Tam, gdzie trzeba rywalizować z firmami z innych krajów, w których rządy działają sprawniej i uratują firmy z tego obszaru, grozi to po prostu tym, że stracimy część rynku na rzecz konkurentów - konstatuje profesor Witold Orłowski.