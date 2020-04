Witucki: tarcza finansowa to nie tylko bezpośrednie pieniądze, ale też nadzieja dla firm

Tarcza finansowa to duża z rozmachem przygotowana oferta dla firm - powiedział w czwartek PAP prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. Zaznaczył, że są to nie tylko bezpośrednie pieniądze, ale też nadzieja dla przedsiębiorców.

Przedstawiona w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego tzw. tarcza finansowa ma pomóc firmom w okresie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Wartość pomocy finansowej, która ma trafić bezpośrednio do firm, ma przekroczyć 100 mld zł. W czwartek premier rozmawiał on-line o rozwiązaniach w niej zawartych z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców, m.in. z prezydentem Konfederacji Lewiatan Maciejem Wituckim.

"Jest wirus medyczny i wirus gospodarczy, który zabiera nadzieję przedsiębiorcom i sprawia, że firmy nie tylko nie inwestują, ale zwalniają pracowników i się zwijają" - podkreślił Witucki. Dodał, że tarcza finansowa oznacza nie tylko bezpośrednie pieniądze dla firm, ale "daje nadzieję i jest ważnym argumentem za tym, żeby gospodarka sama się nie nakręcała w spirali recesyjnej".

Według Wituckiego tarcza finansowa to bardzo dobre rozwiązanie, które może szybko wejść w życie. "Jest ofertą dużą, odważną, przygotowaną z rozmachem i powszechnie dostępną" - podkreślił.

Szef Konfederacji Lewiatan zwrócił też uwagę, że program został uruchomiony decyzją premiera i jest wdrażany przez PFR. "Ma dość niezależną strukturę, więc jest duża szansa, że zaraz po notyfikacji europejskiej wejdzie w życie i dostarczy gotówkę firmom. A to jest najważniejsze - żeby one broniły miejsc pracy" - powiedział.

Zdaniem Wituckiego nie można się jednak na tym zatrzymać. "Ważne, by procedować kolejne postulowane rozwiązania; wiele z nich jest bezkosztowa dla budżetu" - zaznaczył.

Dodał, że podczas spotkania z przedstawicieli biznesu z szefem rządu pojawiły się pomysły na ewentualne ulżenie branży handlowej. Chodzi o to, jak dodał, że obowiązująca obecnie norma trzech klientów na kasę, mogłaby być zastąpiona normą kilkudziesięciu metrów kwadratowych na klienta, która obowiązuje np. w Czechach, co pozwoliłoby zmniejszyć kolejki przed sklepami. "Ułatwiłoby to obsługę klientów, a przy okazji wspomogło gospodarkę" - wskazał Witucki.

Zgodnie z programem tzw. "tarczy finansowej", którego wartość sięgnie 4,5 proc. PKB (100 mld zł) do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł (łącznie 75 mld zł będzie przeznaczone dla firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników), a do dużych przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Programem będą objęte firmy, których obroty spadły w ostatnim czasie o co najmniej 25 proc. Dla mikro i małych firm górny pułap subwencji wynosi ponad 300 tys. zł. Średnie firmy - to ponad 4 mln zł, a duże - proporcjonalnie więcej.